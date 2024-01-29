В Москве задержали владельца бренда «Олейна». Его адвокаты это отрицают В центре Москвы задержали владельца бренда масла «Олейна» Карена Ванецяна

Владельца крупнейшей в России компании Exoil Group по производству масла, известной брендами «Олейна» и Ideal, Карена Ванецяна задержали в центре Москвы, пишет «112». В Армении его разыскивают по обвинению в отмывании денег с использованием должностных полномочий. По данным следствия, бизнесмен незаконно получил имущество на сумму около $36 млн. Адвокаты Ванецяна опровергли информацию об аресте. Они утверждают, что бизнесмен на свободе, а решение суда пока не вступило в силу.

По данным Telegram-канала 112, на Новом Арбате задержали Карена Ванецяна — владельца бренда «Олейна» и двоюродного брата бывшего главы армянской Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. В Армении его объявили в розыск по обвинению в отмывании денег с использованием должностных полномочий из-за приобретения акций Зангезурского комбината. Информацию подтверждает РБК со ссылкой на два источника, связанных со столичным МВД.

112 пишет, что задержать Ванецяна помогла группа видеомониторинга московского ГУ МВД. Во время допроса он заявил, что живет в маленьком городе в Липецкой области и в данный момент не работает. Однако около года назад он приобрел за полцены бренд подсолнечного масла «Олейна». Сейчас Ванецян находится под арестом. Россия уже сообщила Армении о задержании предпринимателя.

Адвокаты опровергают

При этом адвокаты Ванецяна заявили, что информация о заключении предпринимателя под стражу в РФ не соответствует действительности.

«Карен Ванецян — на свободе и слухи о том, что он находится в под стражей, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении адвокатов

Защитники бизнесмена подчеркнули, что решение о заочном аресте было принято в Армении «с множеством процессуальных нарушений» и обжаловано в Кассационном суде, а потому не вступило в законную силу. Адвокаты также утверждают, что обвинения со стороны прокуратуры Армении — «это лишь версия».

«Чтобы версия действительно стала обвинением, должны быть свидетельствующие о ней, точнее, обосновывающие ее сведения. В данном случае Карену Ванецяну приписываются действия, к которым он не имеет никакого отношения ни в теоретическом, ни в практическом смысле. Либо это действия общего характера, которые не имеют никакого отношения к уголовному кодексу», — заявили юристы.

Дело Ванецяна

Издание NEWS.am со ссылкой на пресс-службу армянской Генпрокуратуры сообщило, что 1 ноября 2023 года в отношении гражданина Армении и Швейцарии возбудили уголовное дело за легализацию имущества, полученного преступным путем. Агентство «Sputnik Армения» написало, что речь идет о Ванецяне.

По данным следствия, 23 июля 2018 года кипрская компания приобрела у «Зангезур Майнинг» 12,5% акций Зангезурского медно-молибденовым комбината (ЗММК) — крупнейшего налогоплательщика Армении, однако они заключили явно невыгодный для предприятия договор. По предварительным данным, ЗММК обязали выплатить кипрской компании крупную сумму, которую затем использовали для приобретения акций.

Следствие утверждает, что фактическим владельцем иностранной фирмы является Ванецян, а «Зангезур Майнинг» принадлежит зятю бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну, который раньше был послом Армении в Ватикане. Сотрудники правоохранительных органов считают, что обвиняемые разработали преступную схему с целью сокрытия преступного происхождения акций и их истинной сущности. Таким образом, Ванецяну удалось купить актив стоимостью около $36 млн всего за $13 млн и придать ему вид законно приобретенного имущества.

Армянским следователям не удалось задержать бизнесмена, поскольку он выехал за рубеж. Его объявили в розыск, а в Антикоррупционный суд направили ходатайство об избрании Ванецяну меры пресечения в виде ареста.

Некоторые армянские активисты считают уголовное дело против Ванецяна политически мотивированным. Такое мнение выражает и Артур Ванецян, которого отправили в отставку по инициативе премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Активы Ванецяна

У Карена Ванецяна два гражданства: Армении и Швейцарии. В 2012 году он продал Пересечанский маслоэкстракционный завод в Харьковской области швейцарской компании Glencore, получил паспорт этой страны и начал жить в Европе. Вскоре он стал владельцем крупного холдинга Exoil Group, 99% которого принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd и только 1% напрямую бизнесмену. Холдинг занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. Именно Exoil Group на выгодных условиях выкупил активы американской компании Bunge, в том числе «Олейну» и Ideal.

Ванецян родился в Харькове, там он и начал заниматься бизнесом. Однако после событий 2014 года он продал свои активы на Украине, в том числе компанию, которая занималась выпуском карт для оплаты проезда в общественном транспорте в Киеве.