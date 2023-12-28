В Сочи за полцены. Российские онлайн-сервисы бронирования обещают скидки и кешбэк Аналитики рассказали о выгодных путешествиях на новогодние праздники

Российские онлайн-сервисы бронирования отелей, получившие импульс для развития после ухода Booking и Airbnb, заявляют о существенных скидках и приятном кешбеке. Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, изучив предложения ключевых отечественных платформ, подсчитало, что реальная экономия может достигать от 20 до 50%. Как отправиться в Сочи на Новый год за полцены или снять жилье в Таиланде без переплат — в материале «Газеты.Ru»

За последние несколько лет туристический рынок в России претерпел серьезную трансформацию. После ухода зарубежных платформ бронирования отелей (Booking, Airbnb и др.), отечественные агрегаторы туристического жилья активно стремятся завоевать доверие путешественников, создают скидочные системы и программы лояльности.

В информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily изучили предложения 11 отечественных платформ. Для примера эксперты рассчитали фактическую выгоду для семьи из двух человек с ребенком до 14 лет, решившей забронировать жилье на новогодние каникулы впервые через онлайн-агрегатор. Для чистоты эксперимента рассматривались два варианта: бронирование четырех ночей в отеле в Сочи с оплаченными завтраками и бронирование тринадцати ночей в отеле на Пхукете (Таиланд) также с завтраками.

Где искать самое выгодное предложение

Если рассматривать бронь четырех ночей на новогодние каникулы в Сочи, то рекордсменом по возврату средств оказался Tvil. Сервис готов вернуть половину потраченной суммы в виде кешбека, однако использовать его можно только на другие бронирования в течение года. При этом бонусами можно оплачивать до 10% от заказа.

Бронирование с теми же условиями на сайте МТС Travel позволит вернуть около 23,5% от заказа. При этом МТС Travel дает не только кешбэк, но и рублевую скидку для новых пользователей. Кешбэк составляет 15%, а потратить его можно на разные услуги и сервисы экосистемы МТС. Ozon Travel возвращает 20% в виде кешбэка. Через Ostrovok.ru можно сэкономить 15%. Здесь скидка складывается из 10% по программе лояльности и еще 5% даст применение промокода.

Остров Пхукет, расположившийся на юге Таиланда, остается одним из самых востребованных направлений для отдыха у россиян. При зарубежном бронировании самое выгодное предложение оказалось у МТС Travel – сервис позволяет скинуть с итогового чека 23%. Выгода складывается из рублевой скидки в 10% для нового пользователя и кешбэка. Бонусы от бронирования через Ostrovok.ru и OneTwoTrip немного ниже, но также порадуют путешественников, рационально подходящих к тратам семейного бюджета.

Подводные камни

На первый взгляд самой привлекательной для потребителя кажется реальная рублевая скидка. Однако важно детально знакомиться с условиями ее получения и, как в случае с банковскими кредитами, читать мелкий шрифт. Например, некоторые сервисы на первое бронирование дают скидку 10%, но не более 1 тыс. рублей.

Кэшбек также может стать неплохим способом сэкономить при удобных условиях для его списания. Эксперты рекомендуют обращать внимание на сроки, в которые можно использовать начисленные баллы. Имея в голове планы на будущий отпуск, можно выбрать предпочтительный вариант бронирования.

Заманчивый вариант — использование возможности экосистемных игроков, которые за счет большого числа сервисов позволяют использовать кэшбек на оплату товаров и услуг без привязки к будущим бронированиям.

Максимально высокий процент кешбэка (без рублевых скидок) предлагает Ozon Travel. Яндекс также предоставляет клиентам широкие возможности для траты баллов — использовать их при заказах в таких сервисах как Такси, Драйв, Лавка и другие.

В МТС Travel баллы, начисленные за бронирование, пользователь может списать на покупку гаджетов в магазинах сети МТС, оплату услуг мобильной связи, домашнего интернета, ТВ или подписку онлайн-кинотеатра, билеты на мероприятия и т.д. Как правило, получить выгоду можно, обладая подпиской, которые есть у большинства экосистем. Первый месяц подписки у некоторых сервисов бесплатный.