Как получить доход в валюте? Для валютного заработка есть инструменты. Рассказываем

Инфляция в России продолжает расти, превышая 7,5% в годовом выражении. Прогнозы Центробанка не сбываются, а планы по замедлению роста цен в следующем году до 4-4,5% выглядят сложно реализуемыми. В этих условиях инвесторы ищут все возможные способы преумножить свои средства. С учетом того, что ставка ЦБ сейчас составляет 15% (с июля она повышена уже в два раза), а в декабре эксперты ожидают еще одно повышение, — вырастут и проценты по рублевым вкладам. Однако курс доллара к рублю с января вырос больше чем на 30% — сейчас он держится на отметке около 93 рублей, при этом в 2023 году мы видели и цифры больше 100 рублей за доллар. Сохранить покупательскую способность своих денег (доходов и зарплат) с учетом такого ослабления рубля не так-то просто. Значительно расширяют эти возможности вложения в валютные инструменты и акции мировых компаний. Несмотря на разные ограничения в отношении РФ и заморозку иностранных активов на российских биржах, россияне по-прежнему могут инвестировать в международный фондовый рынок. Какие возможности там открываются и как это можно сделать — в материале «Газеты.Ru».

Доступ к мировым рынкам

Проще всего инвестировать, открыв счет в стране — дружественной для РФ юрисдикции. Такими являются Казахстан, ОАЭ, Кыргызстан, Турция, Армения и тд. Из всех перечисленных стран самый простой и удобный способ — это брокеры и банки, расположенные в Казахстане. Чтобы открыть счет, нужно приехать, купить местную sim-карту и получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). Такие поездки получили называние карточного или финансового туризма с прошлого года.

В Казахстане широко развиты цифровые услуги, поэтому все оформление приохотит достаточно быстро. В Астане есть Международный финансовый центр, компании в котором работают по международному праву. К примеру, брокер Freedom Finance Global — знакомый бренд для россиян, он является частью финансового холдинга Freedom Holding, акции которого торгуются на американской технологичной бирже Nasdaq.

Открыв счет в казахстанском брокере с доступом к международному рынку акций, для инвестора открываются возможности по покупке акций самых известных и доходных компаний в мире, фондов (ETF — портфель акций иностранных компаний), облигаций и других инструментов в валюте. Рынки в этом году в повышательном тренде, и сейчас российскому инвестору открывается дорога к росту во время предновогоднего ралли — это самое успешное время в году по росту индексов (согласно многолетней статистике на рынках США).

Кроме доступа к широкому спектру акций (от технологичных Tesla и Apple до бумаг крупнейших сырьевых компаний), инвестор получает возможность участвовать в IPO (первичное размещение акций перспективных стартапов или крупных компаний, впервые выходящих на биржу). Также большой популярностью пользуются облигации как возможность получать пассивный доход. Вложения в облигации позволяют получать стабильный купонный доход, при этом может расти и цена самой бумаги. Облигации позволяют инвестировать людям с разным опытом на рынке и с самым разным капиталом.

Заработать до 12% в долларах

Интересным предложением с валютной доходностью сейчас являются облигации Freedom Holding Corp. Они предлагают долларовую доходность до 12% годовых. На первые два года эта ставка фиксирована для первых инвесторов, подавших заявки до 7 декабря включительно, на максимальных 12%. Спрос на эти облигации оказался очень высоким, и компания на часть объема размещения снизила ставку, чтобы удовлетворить спрос инвесторов. Для заявок, поданных с 8 декабря, доходность составит не менее 11,5%, что по-прежнему очень хороший уровень для валютного инструмента.

Номинал одной бумаги составляет $100, купон гарантированно будет выплачиваться ежемесячно. Размещение состоится в середине декабря, и еще можно поучаствовать через своего зарубежного брокера (заявки от $1000).

Облигации — это способ компании занять деньги через рынок у инвесторов на развитие разных своих направлений. Важно, что в данном случае гарантии доходности (не только на «тело» долга, но и на выплаченные проценты) дает головная структура Freedom Holding Corp., при этом бумаги выпущены казахстанской «дочкой» холдинга, и не возникнет лишних рисков с блокировками зарубежных бумаг, в том числе для россиян. Бонды размещены на бирже Astana International Exchange AIX (Международный финансовый центр) и продать их можно в любой день, как и другие инвестиционные инструменты.

Freedom привлекает деньги под свой новый проект — оператора связи Freedom Telecom. Он входит в экосистему холдинга (в которой уже есть банк, два брокера, сеть салонов связи, две страховые компании и тд). Цель запуска нового телеком-оператора — покрыть территорию всего Казахстана устойчивым высокоскоростным интернетом и мобильной связью поколения 5G по доступным ценам. Этот телеком дополняет экосистему финансовых сервисов «Фридома», услугами которых уже пользуется несколько миллионов человек в стране и нерезиденты. Таким образом, высокая доходность облигаций опирается на доходность и устойчивость всего бизнеса Freedom Holding. Активы холдинга выше $7 млрд, рейтинг S&P на уровне «B-», а выручка за два квартала 2024 финансового года превысила $750 млн.

В Казахстане благоприятная экономическая ситуация, платежеспособный рынок, доступные цены на связь и достаточно стабильная национальная валюта. Позитивная бизнес-среда создает хорошие перспективы для развития телекомов. Как рассказал глава Freedom Тимур Турлов, сейчас Казахстан сильно отстает от других развивающихся стран по уровню и качеству телекоммуникационной инфраструктуры. Большой потенциал Freedom видит также и в развитии центров обработки данных (используются сервисами правительств, компаниями телекоммуникационной и космической отраслей и тд.) во всем центрально-азиатском регионе.

Привлеченные через облигации средства компания направит на строительство междугородней магистральной оптической сети, сформирует крупнейшую в стране систему дата-центров, также планирует построить и запустить первый этап мобильных сетей связи 5G. Турлов уверен, что есть возможность начать строить сети очень дешево и зарабатывать не только на самой связи: «Тогда у нас будет медицина будущего, образование будущего, безопасность. В конце концов, мы хотим расширения своей клиентской базы и запуска новых продуктов, которые без качественной связи не будут работать».

Бизнесмен видит большие возможности, чтобы сократить отставание страны по доступу к интернету и другим параметрам: «Мы видим в развертывании новой сети колоссальную возможность, потому что «оптика» как проект не только важна для развития экономики, но и быстро окупается. Мы хотим построить к 2028 году крупнейшую в Казахстане по охвату и емкости телекоммуникационную инфраструктуру». Прибыльным телеком, по расчетам холдинга, может стать уже к 2027 году.

За технологиями будущее, и поучаствовать сейчас в строительстве такой интересной истории через облигации и при этом заработать в долларах — выглядит довольно привлекательным предложением для инвесторов. Поддерживают эту идею репутация и опыт Freedom и его основателя Турлова, который уже создал за 15 лет международный финансовый холдинг и дополняет его сейчас таким амбициозным активом как телеком.