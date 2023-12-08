Освоение Севера: льготная ипотека добралась до Арктики

Впервые в России главной целью развития Арктической зоны на уровне государственной стратегии стало повышение качества жизни населения. Государство понимает, что люди — это самый ценный ресурс, поэтому их интересы должны быть в приоритете. И повышение доступности жилья для северян за счет льготной ипотеки стало практическим шагом к достижению поставленной цели.

Сухопутная часть Арктики занимает 5 млн квадратных километров, это почти треть всей территории нашей страны. Протянувшись вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана российская Арктика охватывает полностью или частично 9 регионов. Это Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Красноярский край, а также Республики Саха (Якутия), Коми и Карелия.

Самый ценный ресурс в Арктике — это люди. От них зависит развитие этого уникального региона, поражающего воображение как своими богатствами, так и своей суровостью. С 1989 года численность населения в этой зоне снизилась примерно на треть, и сегодня это главное препятствие на пути развития.

Сегодня необъятные просторы Арктики населяет всего 2,5 млн человек.

В 2020 году развитие Арктики вошло в число стратегических приоритетов развития страны. Особая роль отводится различным мерам государственной поддержки, без которой северные территории не освоить, учитывая их протяженность, экстремальный климат, удаленность от основных экономических центров страны.

Поддержка делом

Основные направления, задачи и меры определила Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. И впервые в документе такого уровня главной целью обозначено повышение качества жизни проживающих там людей. Для реализации стратегии была разработана Государственная программа социально-экономического развития Арктики.

Первым делом были предприняты беспрецедентные меры для привлечения инвесторов и создания рабочих мест.

В 2020 году Арктика стала самой большой в мире особой экономической зоной (ОЭЗ).

Сегодня статус резидентов Арктической зоны РФ имеют около 620 компаний. Этой весной были реализованы первые 100 инвестиционных проектов, которые обеспечили работой 2,3 тыс. человек. Статистика показывает определенные результаты предпринятых мер.

По данным Росстата, в 2022 году среднемесячная зарплата в Арктике, без учета малого бизнеса, была выше, чем в среднем по России и составила почти 110 тыс. рублей. При этом разрыв в доходах между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в этой зоне в 2021 году составлял 8,3 — это почти вдвое меньше, чем тот же показатель в среднем по стране — 15,2.

Жители арктической зоны почти поголовно обеспечены доступом к широкополосному интернету. Если средний показатель по стране составляет 85,5%, то в Арктике — 87,3%.

В Стратегии развития Арктической зоны подчеркивается необходимость государственной поддержки строительства жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, определения системы социальных гарантий для тех, кто живет и работает на ее территории.

Жилищный вопрос

Если говорить о качестве жизни, то, в первую очередь, встает вопрос о жилье, как о базовой потребности. В этом плане Арктика полна контрастов: пока одни населенные пункты пустеют, другие становятся все более комфортными, но и все более дорогими, в том числе и в отношении покупки жилья.

Парадоксально, но Арктика одновременно и самый редконаселенный, и самый урбанизированный регион России. Средний показатель плотности населения здесь составляет 0,88 человека на квадратный километр, что меньше среднероссийского показателя в 9,5 раз. Хотя Арктика ассоциируется со снежными просторами и тундрой, но здесь горожан больше, чем в любой другой части страны — 89% населения. Это самый высокий уровень урбанизации в России. Всего на Крайнем Севере расположены 90 городов и поселков городского типа.

Еще одна особенность Арктики — очень высокая доля населения трудоспособного возраста, почти 70%. В других регионах эта доля часто не достигает и половины.

Так что для северян жилищный вопрос имеет повышенную актуальность. И в первую очередь требуют решения две задачи: повышение доступности жилья и наращивание темпов его строительства. Обе эти задачи должна помочь решить программа льготной ипотеки для жителей Арктической зоны, официально заработавшая с 8 декабря по образцу программы Дальневосточной ипотеки.

Ипотечный кредит на покупку жилья в Арктике теперь можно получить по льготной ставке 2% годовых.

В свете взрывного роста ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой, запуск этой льготной программы приобретает особую важность. Льготная ипотека по низкой ставке улучшит социальный климат в Арктической зоне и даст ей дополнительный импульс к развитию.

Кроме того, как показывает практика, стимулируя спрос на жилье, льготные ипотечные программы становятся драйвером развития и жилищного строительства. Для Арктики это особенно важно, поскольку в этой зоне строительство сопряжено с дополнительными трудностями в силу более сложной логистики. Стабильный спрос на жилье снизит риски для застройщиков и позволит расширить горизонты планирования.

Опережающими темпами

Хотя официально программа господдержки стартовала с 8 декабря, ВТБ первым из российских банков начал принимать заявки на «арктическую» ипотеку еще 24 октября. Сегодня банк провел первые сделки в республике Карелия, Красноярском крае и Архангельской области. Средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей.

«Для россиян, которые живут в суровых климатических условиях, очень важно иметь собственное комфортное жилье. Поэтому мы первыми из банков стали принимать заявки на «арктическую» ипотеку еще до официального старта программы. На текущий момент мы получили более 1,4 тысячи обращений от наших клиентов, и сегодня провели первые сделки. Заемщикам это позволит купить новую квартиру с минимальной долговой нагрузкой, а кому-то из них – уже встретить там Новый год», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Одной из первых заявку в ВТБ по программе Арктической ипотеки подала жительница Северодвинска Анастасия Пирогова.

«Мы с мужем хотели улучшить жилищные условия, подобрали квартиру в Северодвинске, в строящемся доме, — рассказала Анастасия. — У застройщика рассчитали ипотеку по ставке 5,5% годовых, срок поставили максимально возможный, чтобы ежемесячный платеж был поменьше. Но даже со сроком ипотеки в 34 года, платеж для нашего семейного бюджета оказался неподъемным». По словам Пироговой, когда ВТБ сообщил, что начал принимать заявки по Арктической ипотеке под 2%, они с мужем обратились в банк, чтобы выяснить, сколько составит платеж по льготной программе. «Условия оказались посильными, платеж стал нам по карману, да и срок получился намного короче, всего 20 лет, — поделилась Анастасия. — Теперь мы можем позволить себе собственную квартиру. Надеемся, что это в скором времени произойдет».

Кредитные средства по льготной программе можно использовать для покупки квартиры или таунхауса на первичном рынке.

Жители сельской местности и моногородов могут приобрести жилье и на вторичном рынке.

Первоначальный взнос по «арктической ипотеке» составляет не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Кредит можно получить на сумму до 6 млн рублей, на срок до 20 лет.