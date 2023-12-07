Биткоин резко подорожал. Пора ли покупать криптовалюту?

После рекордов 5 декабря монета торгуется на уровне $43921. 6 декабря можно было приобрести один биткоин за $43866.
Главная причина текущего повышения курса биткоина до рекордных отметок — ожидания криптоинвесторов.
«Весь крипторынок ждет, что в ближайшее время SEC (американская комиссия по ценным бумагам) одобрит первые биржевые фонды (ETF) для биткоина. Если спотовую торговлю одобрят, спрос на биткоин (и другие известные монеты, например, эфир) увеличится, а его стоимость будет расти. И «бычий» рост начался заранее, в опережение решения регулятора. То есть в текущий быстрорастущий курс криптовалюты закладывается будущий потенциальный рост», — пояснил «Газете.Ru» майнер Михаил Ковалев (имя изменено по просьбе собеседника).
По его словам, еще один фактор — приближающийся халвинг биткоина. Это плановое сокращение вновь выпускаемых монет, чтобы их число в интернете никогда не превышало 21 млн. Халвинг заложен в самом программном коде биткона, монета уже трижды его переживала. И каждый раз при двукратном сокращении выпуска биткоина его курс достигал очередного максимума, уточнил Ковалев.
Долго ли биткоин будет дорожать
В российском криптосообществе к нынешнему повышению стоимости первой криптовалюты относятся скептически, отметил Ковалев.
«Это повышение вызвано не рыночными процессами, а регулятивными. То есть ничем особым, кроме ожиданий, текущий курс биткоина не подкреплен. А значит, он может столь же легко рухнуть при малейшем негативном сигнале от американских биржевых регуляторов. Уверен, что сейчас биткоин не уйдет за горизонт в $45 тыс. Инвесторам, майнерам, торговцам на криптобиржах не стоит ждать повторения весны 2021-го, когда курс переваливал за $60 тысяч», — отметил майнер.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в ближайшее время биткоин может стоить $45-46 тыс.
«От этих отметок цена должна перейти в боковой тренд, то есть более узкий диапазон, чтобы инвесторы начали готовиться к халвингу в 2024 году. Но из-за высокого спроса на монеты цена может двигаться вверх по инерции. После $46 тыс. дорога открывается к уровню $52 тыс. за биткоин», — сказал эксперт.
Быстрые взлеты стоимости криптовалюты могут иметь негативные последствия. Криптоинвесторы могут начать массово продавать биткоины, и это приведет к резкому спаду его цены, уточнил Антонов.
«Возможно, после одобрения заявок на создание ETF со стороны SEC инвесторы начнут фиксировать прибыль, избавляться от криптовалют. В конце концов, с начала года биткоин вырос на 163%, что является значительной прибылью для крупных игроков. И биткоин в случае распродажи начнет дешеветь», — отметил эксперт.
В декабре можно рассчитывать на то, что биткоин будет стоить около $50 тыс., спрогнозировал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
Когда покупать биткоин
В четвертом квартале курс биткоина, как правило, превышает значения января. То есть сейчас, по-хорошему, время продавать криптовалюту, чтобы заработать, а не покупать ее за большие деньги.
Лучшее время для покупки биткоина — это первое мощное снижение цены криптовалюты на 20%, сказал основатель сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин.
То есть стоит дождаться, когда монета будет стоить в районе $33 тыс. Эксперт полагает, что такой откат уже не за горами. По его словам, прямо сейчас покупать биткоин можно только в небольшом количестве.
Лучше дождаться падения цен и распределить выделенные на покупку криптовалюты сбережения долями, уточнил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.
«К примеру, если к началу 2024 года произойдет уменьшение цен, то от данного времени до конца января-марта можно делать частичные покупки криптовалюты», — посоветовал он.
Стоит помнить, что любые инвестиционные решения всегда нужно принимать, тщательно взвешивая все за и против и реалистично оценивая свой уровень риска.