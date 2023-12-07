Биткоин резко подорожал. Пора ли покупать криптовалюту? Криптоэксперт Мачихин: лучше покупать биткоин, когда он подешевеет на 20%

С 4 декабря один биткоин впервые с 7 апреля 2022 года стоит более $40 тыс. на популярных криптобиржах. 5 декабря цена первой криптовалюты в мире достигала рекордных $44488. По данным Coindesk, с начала года она подорожала на 163%. Стоит ли ждать нового повышения котировок и когда лучше покупать биткоин — в материале «Газеты.Ru».

После рекордов 5 декабря монета торгуется на уровне $43921. 6 декабря можно было приобрести один биткоин за $43866.

Что такое биткоин и как он работает Биткоин («монета», «биток») — первая криптовалюта в мире. Создана Сатоши Накамото и Хэлом Финни в 2008 году.



Биткоин вызывает интерес не только у профессиональных инвесторов, но и простых людей, включая офисных работников, студентов, разнорабочих и даже безработных. Все хотят обогатиться, а цена криптовалюты периодически резко растет, как и сейчас. Если у человека несколько биткоинов и он поймал момент для выгодной продажи криптовалюты — на максимуме, после этого можно даже купить квартиру в Москве.



Эта криптовалюта представляет собой электронную систему для проведения платежей, в которой для оплаты применяются токены — цифровые монеты. Знакомые всем платежные системы — тот же «Мир» — тоже позволяют совершать электронные платежи. Однако в них в качестве средства оплаты выступает обычная валюта (фиатные деньги) — в данном случае рубли.



Суть биткоина в том, что он существует только в виртуальном пространстве и операции с ним полностью анонимны. Монета не привязана ни к какой банковской организации, государству. У криптовалюты есть собственная цена, которая зависит главным образом от спроса на нее.



Биткоин работает в системе блокчейн. Она представляет собой непрерывную блочную цепочку всех операций — продажи и покупки криптовалюты. Блок закрывается, когда подбирается цифровая подпись. После этого можно сформировать новый блок. То есть можно представить, что каждая операция подлежит записи на новую страницу. Последовательность таких страниц образует главу книги — блок.



Для записи новой страницы — проведения платежной операции — требуется «пролистнуть» все предыдущие. Иначе говоря, каждая новая операция подразумевает обработку предыдущих блоков. Их совокупность образует блокчейн. Удалить какой-либо блок невозможно. При этом блокчейн — открытая база данных, доступная для всех пользователей платформы.



Биткоин создается с помощью аппаратных ресурсов ПК (процессоров и видеокарт). Процесс создания биткоиновых токенов называется майнингом. А людей, которые этим занимаются, — майнерами. Если в 2009 году добывать коины можно было с обычным ПК, то сегодня для этого требуется высокомощное оборудование — «майнинг-ферма». Проще говоря, это множество видеокарт, процессоров типа ASIC. Цена такого оснащения исчисляется тысячами долларов.

Главная причина текущего повышения курса биткоина до рекордных отметок — ожидания криптоинвесторов.

«Весь крипторынок ждет, что в ближайшее время SEC (американская комиссия по ценным бумагам) одобрит первые биржевые фонды (ETF) для биткоина. Если спотовую торговлю одобрят, спрос на биткоин (и другие известные монеты, например, эфир) увеличится, а его стоимость будет расти. И «бычий» рост начался заранее, в опережение решения регулятора. То есть в текущий быстрорастущий курс криптовалюты закладывается будущий потенциальный рост», — пояснил «Газете.Ru» майнер Михаил Ковалев (имя изменено по просьбе собеседника).

По его словам, еще один фактор — приближающийся халвинг биткоина. Это плановое сокращение вновь выпускаемых монет, чтобы их число в интернете никогда не превышало 21 млн. Халвинг заложен в самом программном коде биткона, монета уже трижды его переживала. И каждый раз при двукратном сокращении выпуска биткоина его курс достигал очередного максимума, уточнил Ковалев.

Долго ли биткоин будет дорожать

В российском криптосообществе к нынешнему повышению стоимости первой криптовалюты относятся скептически, отметил Ковалев.

«Это повышение вызвано не рыночными процессами, а регулятивными. То есть ничем особым, кроме ожиданий, текущий курс биткоина не подкреплен. А значит, он может столь же легко рухнуть при малейшем негативном сигнале от американских биржевых регуляторов. Уверен, что сейчас биткоин не уйдет за горизонт в $45 тыс. Инвесторам, майнерам, торговцам на криптобиржах не стоит ждать повторения весны 2021-го, когда курс переваливал за $60 тысяч», — отметил майнер.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в ближайшее время биткоин может стоить $45-46 тыс.

«От этих отметок цена должна перейти в боковой тренд, то есть более узкий диапазон, чтобы инвесторы начали готовиться к халвингу в 2024 году. Но из-за высокого спроса на монеты цена может двигаться вверх по инерции. После $46 тыс. дорога открывается к уровню $52 тыс. за биткоин», — сказал эксперт.

Быстрые взлеты стоимости криптовалюты могут иметь негативные последствия. Криптоинвесторы могут начать массово продавать биткоины, и это приведет к резкому спаду его цены, уточнил Антонов.

«Возможно, после одобрения заявок на создание ETF со стороны SEC инвесторы начнут фиксировать прибыль, избавляться от криптовалют. В конце концов, с начала года биткоин вырос на 163%, что является значительной прибылью для крупных игроков. И биткоин в случае распродажи начнет дешеветь», — отметил эксперт.

В декабре можно рассчитывать на то, что биткоин будет стоить около $50 тыс., спрогнозировал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Когда покупать биткоин

В четвертом квартале курс биткоина, как правило, превышает значения января. То есть сейчас, по-хорошему, время продавать криптовалюту, чтобы заработать, а не покупать ее за большие деньги.

Лучшее время для покупки биткоина — это первое мощное снижение цены криптовалюты на 20%, сказал основатель сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин.

То есть стоит дождаться, когда монета будет стоить в районе $33 тыс. Эксперт полагает, что такой откат уже не за горами. По его словам, прямо сейчас покупать биткоин можно только в небольшом количестве.

Лучше дождаться падения цен и распределить выделенные на покупку криптовалюты сбережения долями, уточнил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

«К примеру, если к началу 2024 года произойдет уменьшение цен, то от данного времени до конца января-марта можно делать частичные покупки криптовалюты», — посоветовал он.

Стоит помнить, что любые инвестиционные решения всегда нужно принимать, тщательно взвешивая все за и против и реалистично оценивая свой уровень риска.