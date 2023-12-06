«Будут брать потребкредит и микрозайм». Чем опасно повышение первого взноса по льготной ипотеке

По мнению ЦБ, условия по льготной ипотеке нужно менять, потому что господдержка должна стать более адресной. Также повышением регулятор хочет предотвратить попадание россиян в долговую яму.
«Первоначальный взнос — это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга», — сообщили в пресс-службе Банка России.
Просроченные долги россиян по ипотеке в ноябре достигли около 70 млрд рублей, сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Именно с этим она связывает желание ЦБ изменить условие выдачи кредитов.
По ее словам, также новые меры могут объясняться необходимостью уравновесить дефицит бюджета, из которого предоставляются жилищные займы с господдержкой. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше денег понадобится из бюджета, пояснила Коваленко.
Повысят ли взнос по ипотеке
Руководитель продукта «Ипотека» в Сравни Екатерина Сашкова отметила, что с осени этого года ЦБ ввел ряд мер, чтобы охладить спрос на ипотеку (в том числе повышал макропруденциальные надбавки по жилищным кредитам — ред.).
«Однако меры не показали тех результатов, на который рассчитывал регулятор. Спрос на ипотеку по субсидируемым программам по-прежнему высок. Именно поэтому вероятность увеличения первоначального взноса вполне реальна. Скорее всего эти меры будут приняты в начале следующего года», — сказала Сашкова.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предположил, что новое повышение первоначального взноса по льготной ипотеке возможно не ранее апреля-июня 2024 года.
«Возможно, власти не будут действовать так радикально, а повысят первый взнос, допустим, до 25%. Также вероятно, что для новых регионов надолго сохранят льготы по первоначальному взносу до 10%», — допустил Лобода.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий не исключил, что повышение первоначального взноса по льготной ипотеке может привести к неожиданному эффекту — не к снижению, а, напротив, к повышению кредитного риска.
«Заемщики будут вынуждены получать недостающие средства для первоначального взноса за счет необеспеченного потребительского кредита. Или, что еще хуже, за счет микрофинансового займа. Наиболее эффективный способ охлаждения перегретого рынка льготной ипотеки — повышение ставки», — сказал аналитик.
Что будет с доступностью ипотеки
В случае повышения первого взноса до 30% спрос россиян на ипотеку сократится в среднем на 20-30%, считает Сашкова. По ее словам, увеличение размера первоначального взноса по госпрограммам с 15% до 20% в сентябре уже снизило спрос в среднем на 20%.
«Новые ограничения снизят доступность льготной ипотеки еще на 20-30%», — допустила эксперт.
Новые ужесточения станут значительной преградой для многих заемщиков, уверен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Он привел пример. Человек хочет купить квартиру в Москве за 10 млн рублей. Раньше ему нужно было внести по кредиту на такую сумму 1,5 млн рублей собственных денег. После увеличения первоначального взноса с 15% до 20% — уже 2 млн рублей. При новых ограничениях заемщику понадобится уже минимум 3 млн рублей. Даже по московским меркам 1 млн рублей — заметная разница, что уж говорить о регионах, подытожил Тумин.
Лобода добавил, что даже если первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят до 25%, жилищные кредиты станут более дорогими и менее доступными. Если заемщик из Москвы взял кредит в максимально возможном объеме — 12 млн рублей, в качестве первоначального взноса сегодня он должен будет внести 2,4 млн рублей, а после повышения взноса — 3 млн рублей, пояснил экономист. Это дополнительные 600 тыс. рублей, которые покупателю придется где-то искать, чтобы заплатить первоначальный взнос, или приобретать жилье подешевле.
Что будет со спросом на ипотеку
Спрос россиян на ипотеку упадет не сразу.
«Охлаждению будет предшествовать взрывной рост активности заемщиков. Как только информация подтвердится на официальном уровне, появится много людей, желающих «запрыгнуть в последний вагон». Что-то подобное мы уже видели в конце лета и начале осени, когда ЦБ РФ анонсировал очередное увеличение ключевой ставки», — пояснил Лобода.
Россияне по-прежнему будут приобретать недвижимость в ипотеку даже при увеличении первоначального взноса до 30%, считает Сашкова.
«Это связано с сообщениями о нежелании властей продлевать срок действия ипотеки с господдержкой. Программа дает возможность купить квартиру в новостройке по ставке до 8%. На фоне рыночных ставок по ипотеке (в районе 15% — ред.) эти условия остаются привлекательными для тех, кто не походит под адресную ипотеку — то есть семей с детьми, IT-специалистов», — заключила эксперт.
Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько допустил, что россияне в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, миллионники) не станут реже брать ипотеку, поскольку их доходы выше, чем в среднем по стране.
Если государство ничего не предложит взамен ипотеки с господдержкой после 1 июля 2024 года, многие россияне переключатся на съем жилья, предположил Лобода.
«Некоторые банки уже предлагают вариант долгосрочной аренды жилья с правом выкупа, но этот вариант нередко оказывается дороже, чем льготная ипотека. Не исключен вариант, по которому льготную ипотеку все-таки сохранят, но увеличат процентную ставку по ней и сократят максимальный размер кредита в четырех регионах, где размер льготной ипотеки составлял 12 млн рублей, в том числе в Москве, до общероссийского в 6 млн рублей», — подытожил Лобода.