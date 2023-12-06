«Будут брать потребкредит и микрозайм». Чем опасно повышение первого взноса по льготной ипотеке Сравни.ру: рост первого взноса по льготной ипотеке снизит ее доступность на 20-30%

Центробанк России поддержал предложение Минфина повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%. Если власти примут такое решение — это станет вторым ужесточением условий для россиян с сентября. Тогда правительство повысило первый взнос по жилищным кредитам с 15% до 20%. Будут ли приняты новые ограничения, станет ли ипотека менее доступной для россиян и реже ли теперь граждане будут брать ипотечные кредиты — в материале «Газеты.Ru».

По мнению ЦБ, условия по льготной ипотеке нужно менять, потому что господдержка должна стать более адресной. Также повышением регулятор хочет предотвратить попадание россиян в долговую яму.

«Первоначальный взнос — это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Что такое льготная ипотека С 2018 года в России действует ряд ипотечных программ с государственной поддержкой. В основном, они распространяются либо на строящееся жилье, либо на готовое, но от застройщика.



Есть семейная, дальневосточная, сельская, военная ипотеки и программа для IT-специалистов. Кроме того, в некоторых регионах есть ипотечные программы поддержки бюджетников: врачей и учителей.



В 2020 году, во время пандемии COVID-19, спрос на жилье упал, а застройщики были на грани банкротства. Тогда президент России Владимир Путин поручил ввести в стране льготную ипотеку: «Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль».



Изначально ипотечный кредит по ней выдавался россиянам под 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке. Условия по льготе менялись несколько раз, а ставка выросла до 8%.



Максимально можно взять займ на 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и 6 млн рублей в остальных регионах.



Первоначальный взнос по программе в сентябре был повышен с 15% до 20%, в ноябре Минфин РФ предложил увеличить его еще раз — до 30%, а ЦБ выступил в поддержку этой инициативы.

Просроченные долги россиян по ипотеке в ноябре достигли около 70 млрд рублей, сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Именно с этим она связывает желание ЦБ изменить условие выдачи кредитов.

По ее словам, также новые меры могут объясняться необходимостью уравновесить дефицит бюджета, из которого предоставляются жилищные займы с господдержкой. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше денег понадобится из бюджета, пояснила Коваленко.

Повысят ли взнос по ипотеке

Руководитель продукта «Ипотека» в Сравни Екатерина Сашкова отметила, что с осени этого года ЦБ ввел ряд мер, чтобы охладить спрос на ипотеку (в том числе повышал макропруденциальные надбавки по жилищным кредитам — ред.).

«Однако меры не показали тех результатов, на который рассчитывал регулятор. Спрос на ипотеку по субсидируемым программам по-прежнему высок. Именно поэтому вероятность увеличения первоначального взноса вполне реальна. Скорее всего эти меры будут приняты в начале следующего года», — сказала Сашкова.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предположил, что новое повышение первоначального взноса по льготной ипотеке возможно не ранее апреля-июня 2024 года.

«Возможно, власти не будут действовать так радикально, а повысят первый взнос, допустим, до 25% . Также вероятно, что для новых регионов надолго сохранят льготы по первоначальному взносу до 10%», — допустил Лобода.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий не исключил, что повышение первоначального взноса по льготной ипотеке может привести к неожиданному эффекту — не к снижению, а, напротив, к повышению кредитного риска.

«Заемщики будут вынуждены получать недостающие средства для первоначального взноса за счет необеспеченного потребительского кредита. Или, что еще хуже, за счет микрофинансового займа. Наиболее эффективный способ охлаждения перегретого рынка льготной ипотеки — повышение ставки», — сказал аналитик.

Что будет с доступностью ипотеки

В случае повышения первого взноса до 30% спрос россиян на ипотеку сократится в среднем на 20-30%, считает Сашкова. По ее словам, увеличение размера первоначального взноса по госпрограммам с 15% до 20% в сентябре уже снизило спрос в среднем на 20%.

«Новые ограничения снизят доступность льготной ипотеки еще на 20-30%», — допустила эксперт.

Новые ужесточения станут значительной преградой для многих заемщиков, уверен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Он привел пример. Человек хочет купить квартиру в Москве за 10 млн рублей. Раньше ему нужно было внести по кредиту на такую сумму 1,5 млн рублей собственных денег. После увеличения первоначального взноса с 15% до 20% — уже 2 млн рублей. При новых ограничениях заемщику понадобится уже минимум 3 млн рублей. Даже по московским меркам 1 млн рублей — заметная разница, что уж говорить о регионах, подытожил Тумин.

Лобода добавил, что даже если первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят до 25%, жилищные кредиты станут более дорогими и менее доступными. Если заемщик из Москвы взял кредит в максимально возможном объеме — 12 млн рублей, в качестве первоначального взноса сегодня он должен будет внести 2,4 млн рублей, а после повышения взноса — 3 млн рублей, пояснил экономист. Это дополнительные 600 тыс. рублей, которые покупателю придется где-то искать, чтобы заплатить первоначальный взнос, или приобретать жилье подешевле.

Что будет со спросом на ипотеку

Спрос россиян на ипотеку упадет не сразу.

«Охлаждению будет предшествовать взрывной рост активности заемщиков. Как только информация подтвердится на официальном уровне, появится много людей, желающих «запрыгнуть в последний вагон». Что-то подобное мы уже видели в конце лета и начале осени, когда ЦБ РФ анонсировал очередное увеличение ключевой ставки», — пояснил Лобода.

Россияне по-прежнему будут приобретать недвижимость в ипотеку даже при увеличении первоначального взноса до 30%, считает Сашкова.

«Это связано с сообщениями о нежелании властей продлевать срок действия ипотеки с господдержкой. Программа дает возможность купить квартиру в новостройке по ставке до 8%. На фоне рыночных ставок по ипотеке (в районе 15% — ред.) эти условия остаются привлекательными для тех, кто не походит под адресную ипотеку — то есть семей с детьми, IT-специалистов», — заключила эксперт.

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько допустил, что россияне в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, миллионники) не станут реже брать ипотеку, поскольку их доходы выше, чем в среднем по стране.

Если государство ничего не предложит взамен ипотеки с господдержкой после 1 июля 2024 года, многие россияне переключатся на съем жилья, предположил Лобода.

«Некоторые банки уже предлагают вариант долгосрочной аренды жилья с правом выкупа, но этот вариант нередко оказывается дороже, чем льготная ипотека. Не исключен вариант, по которому льготную ипотеку все-таки сохранят, но увеличат процентную ставку по ней и сократят максимальный размер кредита в четырех регионах, где размер льготной ипотеки составлял 12 млн рублей, в том числе в Москве, до общероссийского в 6 млн рублей», — подытожил Лобода.