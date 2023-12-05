Обрести твердую почву под ногами. Как банковские гарантии экономят деньги бизнеса

Когда мир вокруг начинает стремительно меняться, особенно ценится возможность обрести твердую почву под ногами — как раз такую возможность в финансовом мире предпринимателям могут обеспечить банковские гарантии. Чем они привлекают малый и средний бизнес, как расширяют доступ к госзакупкам и что банки делают для упрощения их оформления, рассказала Виктория Гузеватая, начальник управления «Документарный бизнес» департамента регионального корпоративного бизнеса, вице-президент ВТБ.

— В последние полтора года средний и малый бизнес активно перестраивает логистику и создает связи с новыми поставщиками, приспосабливаясь работать в условиях санкций. Какую роль в этом процессе играют банковские гарантии на внутреннем и международном рынке?

— Мы с клиентами пережили пандемию, в 2022 году столкнулись с новым вызовом — введенными ограничениями со стороны недружественных стран. Многие иностранные поставщики прекратили свою деятельность на российской территории. Нашей задачей было сделать все возможное для банковского обслуживания бизнеса, чтобы поддержать его в период адаптации к новым экономическим условиям.

Одним из эффективных инструментов поддержания здорового делового климата были и остаются банковские гарантии. Они защищают бизнес от рисков, помогают пережить турбулентность, перестроить процессы, сохранить рабочие места.

Гарантии обеспечивают обязательства бизнеса — в процессе госзакупок, по коммерческим договорам, арендным, налоговым и таможенным платежам, по уплате акцизов, обеспечению судебных решений. Гарантии — это независимое обязательство банка по обеспечению обязательств клиента и минимизации рисков его контрагента. Благодаря банковской гарантии покупатель может, например, получить отсрочку платежа без необходимости привлекать кредит или выводить денежные средства из оборота, а поставщик — гарантированную оплату при выполнении им условий контракта.

Заменяя более дорогостоящие и сложноструктурированные способы обеспечения обязательств по сделкам, банковские гарантии экономят бизнесу деньги для дальнейшего развития, позволяют оптимизировать ценообразование. Поскольку на гарантии не влияет изменение ключевой ставки, банк имеет возможность сохранять ставки для клиентов на приемлемом уровне, например, комиссия за выдачу дистанционных экспресс-гарантий — от 2% годовых.

Добавлю, что банковские гарантии во многом обеспечивают надежность системы государственных закупок, в том числе своевременное выполнение контрактов и договоров, несмотря на изменение рыночных условий и нарушение логистических цепочек, повышение стоимости многих товаров, работ и услуг.

— В каких сферах наиболее часто прибегают к услугам банка для решения задач минимизации рисков для бизнеса?

Банковские гарантии востребованы во всех сферах бизнеса. По нашей статистике, активнее всего их используют инфраструктурные и транспортные предприятия, торговля, машиностроение, строительство и девелопмент, агросектор.

Предприниматели все чаще для внутренних расчетов используют аккредитивы. Традиционно этот расчетный инструмент широко применяется в сделках с недвижимостью, покупкой долей и акций. Также мы сейчас наблюдаем повышение спроса на аккредитивы при заключении международных сделок. В первую очередь, это актуально для рынков Китая, Индии, Вьетнама, стран СНГ. Аккредитивы особенно востребованы среди компаний-импортеров в случае выхода на новые рынки или в работе с новыми поставщиками, так как позволяют защитить интересы всех участников сделки.

Как важно сегодня для малого и среднего бизнеса минимизировать риски, наглядно демонстрирует тот факт, что в 2023 году документарный портфель (аккредитивов и гарантий) ВТБ вырос на 38% по сравнению с прошлым годом.

Особенно популярны у малого бизнеса электронные экспресс-гарантии, которые можно оформить дистанционно. Их выдача по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в два раза. При дистанционной подаче заявки на гарантию через клиент-банк (ВТБ Бизнес) нужен минимальный пакет документов, с этого года гарантию можно оформить всего лишь по паспорту. При этом клиент может рассчитывать на индивидуальный подход.

Рынок электронных банковских гарантий активно развивается, и мы оперативно реагируем на потребности бизнеса. Если раньше гарантии можно было получить только на небольшие суммы и относительно короткие сроки, то сейчас лимит гарантий в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ составляет уже 75 млн рублей на срок до 62 месяцев. А лимит экспресс-гарантии без предоставления финансовой отчетности на этот же срок — до 10 млн рублей.

— В России многое сделано, чтобы обеспечить приоритетный доступ к госзакупкам для среднего и малого бизнеса. Какие изменения произошли в этой сфере на законодательном уровне за последнее время? Какие еще улучшения может ожидать бизнес?

— Как правительство, так и банки активно помогают предприятиям в импортозамещении товаров и услуг, которые ушли с российского рынка. Доступность банковских гарантий для малого и среднего бизнеса — важная составляющая развития госзакупок. Спрос на них постоянно растет — в этом году для участия в госзакупках мы выдали их в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря совместной работе федеральных органов исполнительной власти, банковского, юридического и бизнес-сообщества произошли позитивные изменения в законодательстве о закупках. Мы добились утверждения типовых форм независимых гарантий в отношении госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ для малого и среднего бизнеса. Это ускорило предоставление гарантий. Для МСП были увеличены минимальные квоты, которые должны обеспечивать их приоритет при закупках.

Работа по совершенствованию механизма госзакупок в целях поддержки бизнеса продолжается. ВТБ принимает активное участие в этом процессе как член Ассоциации банков России. По нашей инициативе была создана рабочая группа по независимым гарантиям и документарным аккредитивам. Она готовит и направляет предложения по изменению законодательства в этой сфере в Минфин России, Федеральное казначейство, Центральный банк РФ, Федеральную налоговую службу. Мы регулярно проводим встречи с представителями органов исполнительной власти и надо сказать, что нас слышат, идут навстречу. Кроме того, ВТБ работает в этом направлении и как член банковской комиссии Российского национального комитета Международной торговой палаты.

Например, сейчас активно обсуждается необходимость продления ранее введенных антикризисных мер на 2024 год, чтобы сохранить и увеличить объемы госзакупок с участием малого и среднего бизнеса.

Банковское сообщество идет по пути цифровизации и максимального сокращения использования бумажных носителей. Чтобы в сфере закупок перейти к полноценному электронному документообороту, нужно конкретизировать механизмы реализации законов в подзаконных актах, внедрить сквозную автоматизацию процессов. Необходимо интегрировать банковские системы по выдаче электронных гарантий с единой информационной системой в сфере госзакупок (ЕИС).

При этом недостаточно одних типовых форм гарантий, надо внедрять форматы банковских гарантий в виде структурированных электронных документов. Тогда можно будет передавать стандартизированную информацию о выданной гарантии в ЕИС. Благодаря этому можно будет автоматически уменьшать сумму гарантии по мере исполнения поставщиком обязательств по контракту, используя смарт-контракты и электронные документы, подтверждающие факт приемки.

Интеграция реестра независимых гарантий с реестром электронных контрактов в ЕИС позволит перейти к бесшовному проведению закупки с последующим исполнением контракта и приемкой. Это важно, потому что будет способствовать повышению контроля в сфере государственных закупок.

— Какие еще задачи, кроме участия в госзакупках, чаще всего решают предприниматели с помощью банковских гарантий?

— Пользуются спросом гарантии возврата аванса по коммерческим договорам. Они обеспечивают возврат авансовых средств в случае нарушения подрядчиками своих обязательств.

В ВТБ можно за несколько часов получить коммерческую экспресс-гарантию дистанционно на сумму до 30 млн рублей на срок до 38 месяцев с минимальным пакетом документов.

Можно оформить гарантию и на большую сумму на более длительный срок. Для этого надо подать заявку через личный кабинет в ВТБ Бизнес. Получив положительное решение, можно идти в отделение банка за гарантией.

Налоговые гарантии помогут улучшить взаимоотношения с ФНС и позволят вернуть НДС в заявительном порядке, не дожидаясь пока завершится камеральная налоговая проверка. Повсеместно используют гарантии при оплате акцизов на табак и алкогольную продукцию. Подать заявку на налоговую гарантию на любую сумму и срок можно тоже дистанционно.

Условия для каждого клиента подбираются в индивидуальном порядке, с учетом его потребностей и возможностей.

Кстати, 1 апреля 2024 года вступит в силу изменение в Налоговый кодекс РФ, которое упростит процесс обеспечения обязательств по налогам и акцизам с помощью банковской гарантии. Сейчас налогоплательщику приходится самостоятельно представлять полученную в банке гарантию в налоговый орган. По новому порядку банк-гарант будет это делать за него, напрямую отправляя документ в электронной форме в адрес налогового органа. Мы добивались этого изменения несколько лет и, наконец, вопрос решен.

Таможенные гарантии помогут обеспечить членство в специализированных реестрах, это популярный инструмент для обеспечения трансграничных сделок среди экспортеров и импортеров.

Также мы активно поддерживаем правительственные программы экономического развития. Например, у нас выстроено взаимодействие с фондами развития промышленности на всей территории России. Участвуем в программах комплексного развития территорий, предоставляем обеспечение участникам государственно-частных партнерств.

Мы готовы рассмотреть запрос на любой вид гарантии — достаточно подать онлайн-заявку через ВТБ Бизнес или в отделении банка.

Как принципиально изменился процесс получения гарантии в связи с цифровизацией? Что сейчас нужно для ее оформления?

Мы стараемся прививать культуру оформления банковских гарантий в электронной форме, показывать клиентам, что это легко, быстро, удобно. Применение цифровых технологий в банковской сфере изменило «лицо» банка. Бумажные договоры и гарантии уходят в прошлое.

Благодаря использованию модели предварительного скоринга, мы можем устанавливать клиентам предодобренные лимиты на гарантии в рамках 44-ФЗ, 275-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Сумма лимита составляет до 10 млн рублей на клиента, срок действия предложения — 90 дней.

Экспресс-гарантию в ВТБ можно получить удаленно и без открытия расчетного счета через онлайн-сервис «Кабинет потенциального клиента».

Мы продолжаем развивать гарантийный конвейер ВТБ, чтобы сделать процесс оформления сделки максимально простым, оперативным и комфортным. Например, при подаче заявки на гарантию для удобства клиентов предоставленная ими информация автоматически дополняется данными из открытых источников. При рассмотрении заявки мы применяем технологию автоматического распознавания финансовой отчетности клиента, автоматизированный скоринг, удобный сервис для общения клиента с банком прямо из заявки на гарантию.

Буквально на днях мы запустили специальный кабинет для агентов и партнеров для прямого взаимодействия с банком. Теперь они могут подавать заявки на гарантии для своих клиентов непосредственно в ВТБ и получать решение за несколько минут. По сути мы становимся маркетплейсом финансовых продуктов для бизнеса.