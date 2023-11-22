В России не исключили образование кредитного пузыря. Чем он опасен

Объем кредитов, выданных россиянам, превысил 32 трлн рублей на 1 октября 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Центробанка РФ. Там уточнили, что доля просроченных займов по ипотеке, потребительским и автокредитам сейчас небольшая. Но банки продолжают активно кредитовать население, и беспокойство ЦБ вызывает качество новых займов. Например, они выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Финансисты не исключили появления кредитного пузыря в России — когда выдача займов будет расти темпами, значительно опережающими рост доходов россиян. Подробнее – в нашем материале.

Объем задолженности россиян по ипотеке на 1 октября составил 17,1 трлн рублей, по необеспеченным потребительским займам (включая кредитные карты) – 13,6 трлн рублей, по автокредитам – 1,5 трлн рублей, рассказали в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что объем просроченных кредитов в ипотеке составил 0,6% от общего числа выданных жилищных займов, и эта доля с начала года снизилась на 0,1 процентных пункта. По необеспеченным займам она достигла 8,1% (-0,7 п.п. с начала года), а по автокредитам – 3,7% (-0,9 п.п.).

Что беспокоит ЦБ

«Качество обслуживания розничных кредитов в 2023 году по-прежнему высокое. Мы считаем, что доля проблемной задолженности сейчас невысока, отчасти это объясняется быстрым ростом кредитного портфеля. Большее беспокойство вызывает качество новых выдач», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, в июле-сентябре этого года половина ипотеки была выдана с первоначальным взносом менее 20%.

«Более того, кредиты выдаются людям с высокой долговой нагрузкой: в третьем квартале на заемщиков с показателем долговой нагрузки 80%+ пришлось 47% всей выданной ипотеки и 25% необеспеченных потребительских кредитов», — сказали в пресс-службе.

Показатель долговой нагрузки 80+ означает, что более 80% дохода заемщика уходит на погашение кредита.

«Пока такие кредиты еще «не вызрели», но поскольку розничный портфель растет гораздо быстрее доходов населения, риски повышаются. Поэтому мы последовательно ужесточаем макропруденциальное регулирование и в сегменте ипотеки, и в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Каких-либо дополнительных мер для снижения объемов проблемной задолженности сейчас мы не планируем, – банки должны самостоятельно работать с проблемной задолженностью», — прокомментировали в пресс-службе Банка России.

Надуется ли кредитный пузырь

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил появления в России локального кредитного пузыря через один-два года . Это может привести к росту просрочек и невозвратов по займам, добавил он.

А это значит, что могут возникнуть проблемы финансовой устойчивости у российских банков.

Антонов уточнил, что возникновение пузыря на кредитном рынке возможно, если выдача займов будет расти темпами, значительно опережающими рост доходов россиян. При этом такой сценарий реализуется, если качество займов еще ухудшится, и ЦБ ослабит регулирование.

«В настоящий момент можно говорить о локальности назревающих проблем. Речь, в первую очередь, идет об ипотеке. Когда говорят о кредитном пузыре, имеют в виду только отдельные регионы страны (к которым, впрочем, относятся и Москва, и Санкт-Петербург). Понятно, что последствия, если кредитный пузырь лопнет, почувствуют все регионы», — сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

При сценарии кредитного пузыря упадут цены на недвижимость во всех регионах страны, что окажется проблемным и для банков, и для строительной отрасли, уточнила экономист.

«Из задолженности в 100 трлн рублей у компаний и граждан в России на долю физлиц приходится уже более 30%. Относительно взрывной динамики последних лет и особенно месяцев кредитный пузырь уже действительно надувался. Но и преувеличивать проблему не стоит: если сравнить с мировым опытом, задолженность населения России относительно ВВП страны — одна из минимальных в мире, чуть более 20% при среднемировых свыше 60%», — добавил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

При этом кредитный бум в общем стал угрожать ценовой стабильности в экономике России, а инфляция последние месяцы резко повышалась и из-за покупок дорогостоящих товаров — недвижимости, автомобилей и так далее, добавил эксперт. Немаловажную роль в раскручивании инфляции сыграла, конечно, и девальвация, и граждане, видя безостановочное падение курса рубля, также стремились сохранить свои сбережения через покупку квартир, машин, уточнил он.

«Но ЦБ уже действует: повысил ключевую ставку до 15%, ужесточил макропруденциальные лимиты, возможности льготной ипотеки снизились. Понемногу темп роста кредитования стал замедляться, поскольку дорогой кредит снижает спрос на ссудный капитал. Да и рубль на фоне жесткости ЦБ и нормативов к экспортерам по возврату выручки из-за границы стал быстро укрепляться», — отметил Зельцер.

Поэтому кредитный пузырь, скорее всего, аккуратно сдуется, но никак не лопнет, заключил эксперт.

А доктор экономических наук, профессор кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько отметил, что кредитный пузырь в России сейчас маловероятен.

«Хотя банки и далее продолжат активно выдавать кредиты населению, заемщики активно приспосабливаются к условиям кредитования, к ценам на рынке жилья. Сценарий пузыря возможен, когда быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к росту просроченной задолженности, растет доля высокорисковых заемщиков, обесцениваются ипотечные ценные бумаги и банковские залоги, падают цены на недвижимость, обваливается ипотечный рынок. Этих явлений сейчас не наблюдается», — пояснил эксперт.

Чтобы предотвратить риски кредитного пузыря, необходимо сохранять жесткое регулирование высокорискового кредитования, уверен Антонов.

«ЦБ нужно вести мониторинг и контроль качества кредитного портфеля банков для раннего выявления проблемных ситуаций и принятия соответствующих мер. Также нужно стимулировать рост реальных доходов населения и повышать его финансовую грамотность», — подытожил он.

Помимо этих мер, следует надеяться на изменение макроэкономической ситуации и отсутствие серьезных неэкономических шоков, добавила Белянчикова.