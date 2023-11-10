В эпоху перемен: Freedom Holding Corp. отчитался за квартал

Казахстан: развитие экосистемы

Философия Тимура Турлова о том, что будущее стоит не за отдельными компаниями, а за экосистемами, стала драйвером для превращения «Фридома» в масштабный холдинг. Сегодня это не просто финансовый холдинг — это цифровая вселенная, где технологии и финансовые услуги соединены в единую сеть. Цель компании — создать условия, при которых клиент может получить любую услугу, снижая затраты и экономя время. Неудивительно, что Freedom Holding становится лидером в различных сегментах финансового рынка и успешно расширяется, строя мосты между странами и континентами.

С большой вероятностью компания по итогам 2024 фискального года преодолеет отметку в $1 млрд выручки. За первый и второй квартал этого финансового года (с апреля по сентябрь 2023-го) холдинг уже заработал $751,8 млн (рост в 2,1 раза по сравнению с таким же периодом год назад).

Региональный сегмент Центральной Азии, включая Казахстан, где находится основной бизнес и штаб-квартира холдинга, принес выручку за отчетный квартал в размере $387,2 млн. В республике у «Фридома» с 2012 года выстроена целая экосистема. Брокерский и банковский бизнес, страховые компании, лайф-стайл сегмент, телеком. Тут же компания активно вкладывается в социальные и экологические инициативы (шахматная федерация, поддержка юношеского футбола и тд), чувствуя полную ответственность бизнеса за развитие экономики Казахстана.

Ядром экосистемы в Казахстане стал Freedom Bank — за второй квартал 2024 ф.г. он принес выручку в $167 млн. Компания все больше становится именно банковской группой, нежели брокерской. Банк растет самыми высокими темпами во всем секторе в Казахстане. За два года он вышел на 8 место в топ-10 банков, активы превышают $4,4 млрд. Число клиентов банка сейчас более 1 млн, по стратегии развития в 2025 году Freedom Finance ожидает более 3 млн, а к в 2026 году — рост до 6,5 млн клиентов.

Интеграция с цифровыми госуслугами сделала возможными такие продукты как цифровая ипотека и автокредит, а также онлайн-кредит для малого и среднего бизнеса. По выдаче ипотеки банк вышел на первое место в стране. Цифры впечатляющие: ипотека — более 14 тыс. займов на сумму $488,8 млн, автокредиты — более 19 тыс. на $310,7 млн.

Число заявок от бизнеса превышает возможности кредитования (на сегодня выдано более $241,1 млн). В планах банка докапитализация для расширения своей ликвидности и суммы кредитования бизнеса, в том числе IT-предпринимателей. Тимур Турлов отмечает, что несмотря на достаточно высокие ставки в Казахстане, потребность в деньгах со стороны МСБ очень высокая. Он видит потенциал выйти по объему кредитов в этой сфере до $500 тыс. в месяц. У компании выстроен цифровой технологический конвейер, чтобы кредитовать бизнес и отбирать качественных заемщиков очень быстро.

Брокерский бизнес — это «Фридом Финанс», дающий доступ к биржам Казахстана, и Freedom Finance Global, работающий по английскому праву в Международном финансовом центре в Астане. Брокер в Казахстане открылся в 2012 году и сейчас обслуживает более 220 тыс. человек, представлен в 13 точках по стране, стратегический прогноз компании — рост до 977 тыс. клиентов к 2026 году.

Freedom Finance Global появился в 2020 году. Этот брокер предоставляет доступ к крупнейшим мировым биржам, таким как Nasdaq, NYSE, London Stock Exchange и другим. Через него торгуют нерезиденты, включая россиян, после прохождения процедур комплаенса (проверка на санкционные ограничения и легальность происхождения средств).

Выручка Freedom Finance Global и «Фридом Финанс» по отчету за последний квартал составила $86 млн и $35 млн соответственно.

Собственное технологичное приложение Tradernet стало ключом к успеху, делая торговлю для инвесторов очень удобной (отлеживать движение средств по счетам, купить или продать акции, валюту, фонды и тд, а также принять участие в IPO и SPO). Это настоящий хаб, объединяющий сотни тысяч клиентов по всему миру, 15 брокеров и два банка. Аналогов этой платформе по возможностям и сложности архитектуры в финансовом мире нет.

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Мобильное брокерское приложение работает на 16 языках, в нем уже используется искусственный интеллект. Так, к примеру, в приложении есть новостная лента, в которой ИИ обучен распознавать тональность информации для эмитента (позитивная, негативная, нейтральная) и может окрашивать новости в соответствующие цвета. Это удобный и наглядный индикатор для инвесторов. В приложении также публикуется аналитика по акциям и инвестидеи. Из интересных планов — компания скоро запустит в Tradernet свой Freedom Chat, который станет безопасной средой для сообщества инвесторов, их общения и обмена идеями.

Цифровизация дала и сильный толчок развитию страхового сегмента бизнеса «Фридома» (Freedom Life и Freedom Insurance). Это не только возможность оформить страховку онлайн, но и получить выплаты также без посещения офиса. Страховые компании холдинга стали первыми, кто осуществил такую функцию в Казахстане. За 2 квартал 2024 фингода эти две компании принесли выручку в целом $81 млн.

Freedom Telecom, который недавно появился в орбите компаний холдинга, призван стать объединяющей нейросетью экосистемы. Миссия компании — расширить доступ к качественному и дешевому интернету по всей стране, строительство оптоволоконной инфраструктуры, 5G мобильная связь. Сейчас у оператора уже больше 1 тыс. км оптики в Алматы и магистральные сети в 10 городах Казахстана.

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«Наша уверенность в успехе этого проекта рациональна: мы используем новейшие технологии и наши издержки будут значительно ниже, чем у конкурентов, и это означает более низкий ценник для клиентов», — говорил CEO холдинга.

Экосистему дополняют компании в сегменте лайф-стайл, расширяющие услуги для клиентов. Это розничная сеть продажи смартфонов Freedom Mobile, сервисы электронной коммерции (Freedom Pay) и онлайн-бронирования билетов (Ticketon), фудтех Arbuz.kz, сервисы по покупке билетов Aviata и ChocoTravel.

Сотрудничество — главный принцип «Фридома». «Мы всегда строили мосты и пытались объединить рынок. В этом наша сила», — подчеркивает Турлов. Экосистема компании предоставляет те или иные услуги уже 7 млн пользователей, в планах создание super-app — это приложение интегрирует все сервисы компании в Казахстане.

Компания с мировым именем

Турлов считает Казахстан уникальной средой, где холдинг построил экосистему и продолжает тестировать новые продукты, а потом — выводить их на другие рынки своего присутствия.

«Мы наблюдаем активное проникновение цифровизации во все финансовые продукты, которые предлагаем клиентам – от банкинга и страхования до брокериджа и лайфстайл-индустрий. У Казахстана и у нашей компании уникальная позиция: мы можем и должны интегрировать и наши бизнес-направления, и регионы присутствия, с тем чтобы создавать выгоды для клиентов по всему миру, — считает Турлов. — Помимо инфраструктуры в этой бизнес-модели необходима синергия данных, которые каждое из бизнес-направлений FRHC сосредоточило у себя».

Он убежден, что у компании не было шансов остаться просто региональным игроком. При этом географическую диверсификацию холдинга поддерживает гибкость и масштабируемость его продуктов, глубокое понимание принципов строительства финансовой инфраструктуры и ценности талантливых кадров.

Европа — здесь Freedom Finance Europe обслуживает более 210 тыс. клиентов в семи городах. В планах открыть еще 7 офисов, получить членство на крупнейших европейских биржах, в том числе на Лондонской фондовой бирже (из недавнего — компания стала прямым участником Афинской фондовой бирже ATHEX). Freedom Finance Europe в настоящее время уже является членом Euroclear, крупнейшего международного центрального депозитария ценных бумаг, а также работает над получением членства в центральном депозитарии рынка Великобритании. В Европе также планируется запуск новых карточных продуктов.

В США компания представлена своими акциями, которые уже 4 года торгуются на NASDAQ. Путь к бирже занял около пяти лет, пройти все проверки, консолидировать активы, сделать отчетность прозрачной — это было большим вызовом и достижением компании. Теперь акции FRHC (тикер компании) есть в портфелях крупных институциональных инвесторов и частных. Капитализация за эти годы достигла почти $5 млрд, а котировки акций выросли более чем в пять раз.

Бизнес холдинга в Штатах сфокусирован на инвестиционно-банковской деятельности. Компания получила лицензии андеррайтера (Freedom Capital Markets) и уже стала организатором нескольких IPO и SPO компаний на американских биржах.

Еще в 2020 году с приобретения местного брокера Prime Executions, в 2023 платформа организации конференций для компаний малой капитализации LD Micro. Холдинг сам выступает консультантом по вопросам IPO и сопровождает компании на всех этапах первичного или вторичного размещения акций. Стратегически значимым шагом для компании в США станет получение лицензии на клиринг, благодаря чему она сможет самостоятельно осуществлять безналичные расчеты между контрагентами.

«За счет синергии всех компаний холдинга, за счет глубокой интеграции и анализа данных мы получим в итоге ту капитализацию, которая нам интересна. Это намного круче, чем вложиться в какой-то стартап, а потом в несколько раз дороже его продать», — уверен глава холдинга в дальнейшем росте рыночных показателей компании.

История роста с продолжением

На какие еще направления холдинг нацелен? Сейчас изучаются рынки и ведутся переговоры с регуляторами ОАЭ, Армении, Турции и Азербайджана. Это из тех планов, которые компания уже публично озвучила. К примеру, в Армении уже есть офис в Ереване и получена лицензия на брокерскую деятельность.

Активной экспансии в новые страны Freedom Holding не ожидает — делает ставку на органический рост. При этом планирует сосредоточиться на интеграции своих данных в разных странах и на синергии, на расширении успешной деятельности в Штатах и Европе. Сила Freedom Finance — в умении интегрировать продукты. Сейчас в числе важнейших задач холдинга, по заявлению топ-менеджмента, — совершенствование и координация комплаенс-политик как на национальном (в Казахстане и отдельных странах), так и на международном уровнях. «Неэффективный комплаенс может уничтожить бизнес, эффективный сделает его победителем», — уверен Турлов.

«Мы все еще история роста в полной мере, которую наши акционеры поддерживают. Рентабельность нашего капитала и способность зарабатывать превышает доходность большинства индексов», — добавляет он.