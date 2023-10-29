«Контракт завершится — транзит остановится». Украина перекроет Европе российский газ

Глава «Нафтогаза» Чернышов предупредил, что контракт с «Газпромом», истекающий 31 декабря 2024 года, Украина продлевать не планирует. В основном газ через это направление покупает Венгрия и Словакия. В Будапеште пока не верят, что Украина добровольно откажется от денег за транзит, однако ищут пути доставки газа в обход Украины. Российский эксперт Юшков предупредил, что такое решение Киева приведет к росту цен на газ в Европе. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Остановка транзита

Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года (подписали в 2019 году на пять лет), предупредил глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов в интервью изданию «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он.

Чернышов подчеркнул, что у Киева есть причины для досрочного расторжения контракта — российская государственная энергетическая компания «Газпром», как утверждает глава «Нафтогаза», «оплатил не более 70% от того, что должен». Однако прямо сейчас остановить транзит на Украине не могут, поскольку страны Европы нуждаются в топливе в преддверии зимнего периода, особенно те государства, у которых нет выхода к морю.

Как отметил глава энергокомпании, европейские страны пока не подавали сигнал о необходимости продления транзита после 2024 года. Он напомнил, что Евросоюз запланировал полный отказ от российского газа до 2027 года. При этом Украина стремится к более быстрому воплощению замысла европейских партнеров по отказу от российского «голубого топлива». В мае прошлого года Украина прекратила прокачивать топливо через одну из двух газоизмерительных станций, находящейся в ЛНР.

Рост цен

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с интернет-изданием «Лента.ру» предупредил о росте цен на мировом газовом рынке из-за разрыва договора о транзите газа между Украиной и Россией.

«Объемы небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен. Это дополнительный удар по экономике Европы», — сказал он.

Юшков полагает, что соглашение могут не продлить и раньше окончания 2024 года (контракт действует до 31 декабря), уже весной, после окончания отопительного сезона транзит может быть остановлен. К такому шагу Киев может подталкивать Вашингтон, который хочет «окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка».

Как отметил аналитик, в случае отсутствия транзита, Киеву придется «физически разворачивать трубу» и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. При этом, по его словам, себя Украина в состоянии обеспечить газом: промышленность фактически не работает, часть территории перешла под контроль России, а многие граждане уехали из страны.

Потоки газа

Одновременно Юшков обратил внимание, что Украине технически проще и экономически выгоднее работать при сохранении транзита газа из России.

«Они вдоль трубы забирают объемы, которые им необходимы. На западе Украины есть добыча газа, они в трубу сдают аналогичные объемы, которые отобрали вдоль трубы. Условно говоря, сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ, поэтому так удобнее», — отметил он.

Кроме газа у России, Киев покупает топливо у Молдавии. В начале нынешнего года правительство республики разрешило Украине покупать газ через виртуальный реверс по Трансбалканскому коридору в точке соединения с газотранспортной системой Украины «Гребеники». Forbes же сообщает, что самым крупным продавцом газа Украине является Польша.

Главные покупатели российского газа, который идет через Украину, — это Словакия и Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выражал сожаления по поводу планируемой остановки этого транзита со стороны Украины. В августе он заявил, что в том числе решение Киева прекратить в 2024 году транзит российского газа нанесет ущерб энергобезопасности Венгрии — Будапешт вынужден заниматься поиском новых путей импорта топлива.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что вряд ли Киев откажется от договора с Москвой, так как в этом случае Украина «потеряет деньги» после прекращения транзита газа. Кроме того, Сийярто напомнил о существовании газопровода «Турецкий поток».

«В принципе, долгосрочный контракт может быть выполнен, и объем, который был закреплен в долгосрочном контракте, также может быть легко доставлен через этот трубопровод», — сказал министр РИА Новости.