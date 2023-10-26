«Смотр лучшего на креативном рынке страны»: директор премии RCW — о поиске талантов

Российская национальная премия Russian Creative Awards, ежегодно отмечающая лучшие проекты в креативных индустриях страны, открыла прием заявок на участие. «Газета.Ru» пообщалась с директором премии, президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Абрамовой о том, какие стимулы получают победители, и как развиваются отмеченные жюри проекты.

— За последние полтора года в креативной сфере, в которую вы максимально погружены, произошли серьезные изменения. Расскажите, как вы их видите и к чему мы все пришли сегодня?

— Главный вывод, который мы сделали — креативный ресурс можно черпать внутри страны. За прошедшие полтора года креативный рынок получил уникальную возможность создать свой продукт, уникальный, национальный, развернуться на освободившихся в связи с уходом западных компаний нишах. И сегодня можно смело утверждать, что крупнейшие игроки оптимизировали свои ресурсы, расширили зону присутствия, многим удалось увеличить аудиторию и предложить новые продукты, созданные внутри страны.

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Несколько примеров: российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2022 года вырос на 5% и достиг 63,3 млрд. рублей против 60,3 млрд. рублей в 2021 году. Из 20 самых успешных релизов российского проката 11 произведены в России. Уходом американского семейного контента успешно воспользовались производители российской анимации. Мультфильм ГК «Рики» — «Финник», заработавший 443 млн рублей, стал не только самым успешным анимационным проектом 2022 года, но и рекордсменом среди оригинальных мультфильмов за последние 10 лет. Сборы российских фильмов за первые 5 месяцев 2023 года превысили годовые показатели за последние 8 лет, составив 16,7 млрд рублей.

Еще один пример — книжный бизнес. Уже больше года значительная часть зарубежных авторов прекратила сотрудничество с Россией, однако отечественную индустрию это не остановило: издание книг в стране в 2022 году выросло на 3 млн экземпляров по сравнению с 2021 годом, превысив 392 млн экземпляров. Это данные «Российской книжной палаты». Сегодня книжники ищут новые ниши, авторов, смотрят, наконец, внутрь страны: начинают инвестировать в экранизацию российских книг.

— Вы инициатор, руководитель Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards? Почему она важна для креативщиков и что дает?

— Наша премия, так задумывалось изначально, — это смотр лучшего, что сделано на креативном рынке страны. Для номинантов — это признание профессионального сообщества, коллег, конкурентов, топовых экспертов, это дополнительный стимул двигаться дальше. Для жюри это максимально подробная «карта» креативного рынка нашей страны: возможность оценить и отметить лучших, показать всей стране креативных героев, успешные проекты, инициативы и даже целые регионы. Для всех нас премия — это великолепная возможность посмотреть, что крутого и прорывного в креативной сфере сделано у нас в стране. Ну, и наконец, церемония вручения Премии — это всегда уникальный креативный продукт сам по себе: в прошлом году это была опера о креативных индустриях. Что будет в этом — пока сюрприз!

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Мы будем вручать премию уже третий раз, сейчас идет этап заявок, все желающие соискатели могут подать свой проект на сайте премии.

Формат Russian Creative Awards в этом году изменился. Если мы начинали наши проекты — форумы «Российская креативная неделя» и Премию Russian Creative Awards — c целью популяризации темы креативных индустрий, креативной экономики, привлечения внимания и объяснения, что это такое, то сейчас наша задача – повысить качество креативного продукта, сделать его узнаваемым и востребованным в России и за рубежом. Поэтому было принято решение в дополнение к сбору заявок на сайте дать право жюри самостоятельно номинировать проекты.

Тут мы руководствовались простой идеей: именно топовые представители креативных индустрий, мэтры, эксперты, креативные предприниматели лучше всего знают креативные рынки, сильных игроков и способны оценить все то, что было сделано за год. Мы выслушаем профессионалов, мнение которых имеет реальный вес. Для жюри будут организованы встречи, на которых они будут не просто выбирать претендентов из списков, но доказывать друг другу, кто действительно достоин стать лауреатом премии в этом году.

— Кто вошел в состав экспертного жюри и по каким номинациям Премия будет присуждаться в этом году?

— В жюри 50 экспертов из креативных индустрий. Среди них главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова, российский писатель, драматург, сценарист Александр Цыпкин и многие другие.

Проекты принимаются по 10 номинациям: «Социальный проект», «Просветительский проект», «Новые формы», «Культурный код», «Проект в области развития территории», «Детский проект», «Регион года», «Креативное событие», «Человек года», «Цифровой проект».

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Наш подход к номинациям кросс-индустриальный. Так, например, в категорию «Детский проект» могут подать заявку представители из разных сфер: кино, музыка, фестивали, книги, выставки. Главное тут — их работа с детской аудиторией.

— Расскажите подробней, как будет проходить оценка проектов экспертами? На что вы бы рекомендовали обратить внимание соискателям при подаче проекта?

— Оценка проектов будет проходить в два этапа. Жюри предстоит очень плотная работа. Первый этап — это встречи групп по номинациям, на которых проходят обсуждения, отбор претендентов. Результат каждой встречи — сформированный шорт-лист по номинации. Второй этап — общее голосование жюри и определение по его итогам победителей, которые 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье» получат нашу «семечку» (прим. автора: награда спроектирована в виде семечки).

На сайте премии можно ознакомиться с документом — «Положением о российской национальной премии в сфере креативных индустрий» — в котором подробно описан регламент работы жюри, критерии оценки проектов, номинации, правила подачи заявок.

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Среди критериев оценки, на которые я рекомендую обратить внимание: значимость проекта для развития креативного сектора, уникальность, новые творческие подходы и технологии при реализации, практические результаты, которые продемонстрировал проект.

Планка премии высокая, это та константа, от которой мы отталкиваемся ежегодно. И видим, какой стимул получают победители, как проекты, которые отмечены нашей наградой, продолжают развиваться и достигать новых высот.