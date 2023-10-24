Лжеброкеры и псевдодилеры. Как обманывают россиян на фондовом рынке

По данным Мосбиржи, число частных инвесторов превысило 26 млн человек. Чем больше людей интересуются фондовым рынком, тем больше вероятность нарваться на мошенников, например, лжеброкеров и псевдодилеров. Аферисты могут украсть все сбережения инвестора. Как этого избежать, «Газете.Ru» рассказали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

Перед тем, как начать торговать на бирже нужно проверить, есть ли у выбранного брокера лицензия, отметил эксперт ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Евтеев. На сайте регулятора есть соответствующие реестры. Там же можно воспользоваться опцией «Проверить финансовую организацию». Если брокера нет в реестре ЦБ или его лицензия аннулирована, значит, он работает незаконно.

Российские инвесторы могут взаимодействовать с зарубежными брокерами, но это весьма рискованно, сказал Евтеев. Во-первых, в данном случае инвестору гораздо сложнее выявить мошенников. Во-вторых, при взаимодействии с иностранной финансовой организацией инвестор уже не будет находиться под защитой Банка России.

«Зарубежный брокер может нарушить права инвестора. Например, не исполнить его поручения в срок. Если человек решит обращаться в суд, придется отстаивать свои интересы в той стране и по законам той страны, где зарегистрирована выбранная компания», — рассказал Евтеев.

Если в интернете попадется реклама иностранной финансовой компании, стоит подумать дважды и взвесить все риски, посоветовал он. Эксперт также назвал три основных способа обмана россиян на фондовом рынке.

Схема 1 — обучающие программы

Если набрать в интернете «обучение инвестициям», можно обнаружить огромное количество различных курсов, тренингов и обучающих программ. Не исключено, что за ними могут скрываться мошенники, которые готовы предложить «быстрое и эффективное обучение, по итогам которого инвестор начнет зарабатывать до 100% годовых». Здесь сценарии могут развиваться несколькими путями, и во всех случаях инвестор теряет деньги.

В первом случае мошенники просто возьмут предоплату за уроки и пропадут, рассказал Евтеев.

Аферисты также могут украсть деньги с банковской карты инвестора, если человек указал на их сайте все ее реквизиты.

Другой сценарий, по словам эксперта, предполагает, что мошенники могут некоторое время действительно учить клиента инвестициям на фондовой бирже или рынке форекс. Аферисты дают инвестору время освоить базу, поиграть на бирже в демо-режиме, где все идет прекрасно и вложенные суммы удваиваются каждый день. Затем мошенники убеждают клиента инвестировать все сбережения или даже использовать кредитные деньги. Какое-то время человек показывает феноменальные результаты, и выбранные им проекты или ценные бумаги быстро приносят прибыль.

Но вот незадача – когда инвестор захочет вывести эти деньги, сделать это не получится. Причины такого «сбоя» могут быть какими угодно, но результат один — своих денег инвестор больше никогда не увидит.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперт Банка России рекомендует проходить обучение только на проверенных площадках. Например, у лицензированного брокера или на Московской бирже.

«Ни в коем случае не нужно верить громким обещаниям о гарантиях заработка после обучения. На финансовом рынке никто не может давать гарантий. Также не стоит забывать о правилах кибергигиены: нужно проверять обучающие сайты, внимательно изучать все условия и с осторожностью передавать свои персональные данные и данные своей карты», — уточнил Евтеев.

Схема 2 — лжеброкеры

В рамках этого сценария обмана мошенники маскируются под известных брокеров.

Менеджер, представляющий якобы крупную компанию, предлагает направить в мессенджер клиента ссылку на какую-либо важную информацию — договор по предоставлению брокерских услуг или мегавыгодное инвестиционное предложение для новых клиентов. Ссылка ведет на мошеннический домен, и его отличие от реально существующего ресурса может быть в одной букве.

После того, как клиент перешел по ссылке на мошеннический ресурс и ввел реквизиты, с его счета списываются деньги. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно изучить адрес при переходе на тот или иной сайт.

«Верный адрес лицензированных компаний можно найти на сайте Банка России в соответствующих реестрах. Кроме того, официальные ресурсы всех лицензированных профессиональных участников рынка ценных бумаг в поисковых системах «Яндекс» и Mail.ru помечены галочкой в синем кружке», — пояснил Евтеев.

К любой другой информации лучше относиться с осторожностью — не стоит проходить по сомнительным ссылкам от незнакомцев, уточнил эксперт.

Схема 3 — псевдодилеры

Чтобы стать инвестором и начать торговать на фондовом рынке, необходимо заключить договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления.

На этом этапе инвестор рискует столкнуться с так называемыми псевдодилерами, которые предлагают тут же заключить договор, в котором могут быть запрятаны «драконовские» комиссии, «хитрый» подсчет налогов или внушительный список того, за что инвестор несет материальную ответственность, то есть возврат денег вовсе не гарантирован.

«Даже в случае с проверенным действующим брокером договор нужно прочитать внимательно. Необходимо убедиться, что все его пункты понятны. Если есть возможность проконсультироваться с юристом – лучше сделать это, чтобы обезопасить себя», — заключил Евтеев.