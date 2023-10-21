Отсрочка от армии, скидки на проезд и стипендии. Какие льготы положены студентам

В начале сентября заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России обучается почти 4,5 млн студентов. Какие бывают студенческие льготы и кто может их получить — в колонке первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой для «Газеты.Ru».

Проезд и жилье

Для студентов действует широкий пакет льгот на транспорт. Так, на пригородные электрички билеты стоят на 50% дешевле. Льгота действует с 1 сентября по 15 июня. Чтобы получить скидку, нужно предъявить студенческий ,билет очной формы обучения или другой документ, который требуют региональные власти. В пределах Московской железной дороги получить льготный билет можно по социальной карте москвича или по карте жителя Московской области. Помимо этого РЖД предлагает скидки 25% на поезда дальнего следования по программе «РЖД-бонус».

Также государство ежегодно предоставляет субсидированные билеты на авиаперелеты для граждан до 23 лет.

Важнейшей льготой, которая сейчас нам кажется чем-то обыденным, является обеспечение студентов местом проживания. Это очень важно, поскольку именно благодаря системе студенческих общежитий в России функционирует модель массового и доступного высшего образования. Общежитие предоставляют студентам, которые учатся очно. Заочники могут воспользоваться свободными местами в общежитии на время аттестации.

В первую очередь место в общежитии положено учащимся, которые получают социальную стипендию.

Также этих студентов освобождают от ежемесячной платы за аренду комнаты в общежитии — они оплачивают только коммунальные услуги, если это предусмотрено. По желанию учебное заведение может сделать скидку на общежитие и коммунальные услуги и другим студентам.

Налоговый вычет и отсрочка от армии

Все работающие студенты могут получить налоговый вычет — вернуть часть НДФЛ, уплаченного государству. Вычет положен, если вы потратили деньги на обучение. Неважно, что это было: вуз, ссуз, автошкола, курсы по программированию или английскому языку. Главное, чтобы у заведения была лицензия на образовательную деятельность. Также можно оформить вычет за детей, братьев и сестер до 24 лет, которые учатся очно за ваш счет. Кроме того, оформить налоговый вычет могут и родители, оплачивающие обучение своих чад в высшем учебном заведении.

Нельзя забывать и еще об одной привилегии студентов, которая привлекает внимание молодых людей. Речь идет о праве на отсрочку от армии, которое есть у студентов аккредитованных ссузов и вузов. Она действует после поступления в учебное заведение и до конца обучения.

При этом поступить желательно сразу после школы до первого октября, иначе есть риск пойти в армию.

Учащиеся вузов после получения диплома могут продолжить обучение и сохранить отсрочку. Бакалавры могут пойти в магистратуру, а потом в аспирантуру. У специалистов только одна дорога — сразу в аспирантуру. После ее окончания молодому ученому дадут еще год на подготовку к защите диссертации.

Отмечу, что отсрочка не положена:

— учащимся, которые получают второе высшее образование, или первое на базе среднего профессионального;

— учащимся дистанционно, заочно или на вечернем факультете;

— учащимся на программах без государственной аккредитации.

Чтобы получить отсрочку, нужно представить в военкомат справку с места учебы. Она действует до отчисления. Также, право на отсрочку сохраняется, если студент взял академический отпуск или перевелся на новую аккредитованную программу того же уровня. Отсрочка действует, только если срок обучения не увеличивается более чем на год.

Также необходимо отметить отсрочку от мобилизации. Она была положена студентам, которые получают образование впервые и учатся очно и очно-заочно. Претендовать на нее могли те, кто учится:

— в вузах и ссузах по программам с государственной аккредитацией;

— в качестве аспирантов в научных организациях;

— в духовных образовательных организациях.

Льготы для студентов-родителей

Студентам, ставшим во время обучения родителями, доступны два вида льгот: отпуска и пособия. С 1 января 2023 года беременным, вставшим на учет до 12-й недели, выплачивают единое пособие — 50% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

На период отпуска по беременности и родам студентке продолжат платить социальную стипендию. Беременной вместе с отпуском полагается пособие по беременности и родам, как и работающим мамам. Выплаты получают студентки, которые учатся и на бюджете, и платно. Размер пособия по беременности и родам равен стипендии за время академического отпуска, но претендовать на нее могут только очники. Если стипендия повышенная, то и выплаты будут такими.

После родов студентка или отец ребенка может получить единовременное пособие. С 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года это 22 909 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет может оформить мать или отец. Если один из родителей работает, то пособие выплачивает работодатель. Сумма пособия — 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Если оба родителя студенты или один студент, а второй нигде не работает, то пособие выплачивает соцзащита. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2023 году — 8630 рублей.

Стипендии и социальные выплаты

Также необходимо поговорить о финансовом обеспечении социально незащищенных студентов. Таким ребятам крайне важно иметь источник средств к существованию, чтобы добросовестно и качественно осваивать программы высшего образования. Для таких студентов существует Государственная социальная стипендия. Размер выплат — от 2739 рублей для вузов и от 996 рублей для ссузов. Сумма более чем скромна, однако повышенная социальная стипендия увеличивает общий размер социальной и академической стипендии до прожиточного минимума по региону, в котором учится студент.

Чтобы стипендию назначили, нужно учиться без троек и пересдач, а также получать социальную стипендию на первом и втором курсах. Также на повышенную социальную стипендию могут рассчитывать студенты-отличники и хорошисты до 20 лет, у которых есть только один родитель — инвалид первой группы.

Кроме того, для студентов, потерявших одного из родителей, существует пенсия по потере кормильца — выплата, которую получают нетрудоспособные члены семьи умершего человека. Неработающим студентам пенсию начисляют до 23 лет. Пенсия положена только гражданам РФ, которые учатся на очном отделении. Размер выплат — прожиточный минимум пенсионера в том регионе, где находится льготник.

Билеты в музеи и театры

Студенты могут бесплатно или с большими скидками посещать музеи и театры, а также образовательные мероприятия. Во многих музеях полностью свободный вход, в других — бесплатные билеты только по определенным дням. Например, в Эрмитаж вход студентам всегда бесплатный. В Третьяковскую галерею — в первое и второе воскресенье каждого месяца. В Московский Кремль вход бесплатный, но без права осмотра музеев-соборов и временных выставок.

Аналогичным образом действуют театры. Например, в театре Et Cetera для студентов действует скидка 50% в некоторые будние дни. В Мастерской Петра Фоменко спектакль можно посмотреть бесплатно, если в зале остались места. В «Практике» — тоже бесплатно, но в день спектакля нужно предупредить администратора по электронной почте. Льготный билет в Большой театр можно приобрести с помощью «Пушкинской карты».