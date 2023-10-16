Из России на экспорт. Как российский бизнес торгует на мировых маркетплейсах в условиях санкций

Объем поддержанного «Российским экспортным центром» (РЭЦ) несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составил 12,6 млрд долларов, объем предоставленного финансирования превысил 365 млрд рублей, – говорит генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. «Российский экспортный центр в прошлом году поддержал более 19 тыс. компаний, это на 5% больше, чем в 2021-м. В 2022-м году отечественным экспортерам как никогда была важна поддержка государства, поскольку многим пришлось переориентировать поставки на новые для них рынки. Перспективными для них стали в том числе страны ЕАЭС, государства Азии, Африки и Латинской Америки», — отметила руководитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

Какие товары пользуются особой любовью у иностранных покупателей, рассказали «Газете.Ru»» в Российском экспортном центре.

Для меломанов

Санкт-Петербург – родина первых и единственных в мире наушников рупорного типа, а также другого звукового оборудования, которое оценили студии в США, Германии, Франции, Китае, Южной Корее. Компания Kennerton была создана как люксовый бренд профессионалами из Fischer Audio, До СВО доля экспорта в выручке у компании была 85%, с введением антироссийских санкций существенно снизилась. Сейчас производитель работает с новыми экспортными направлениями при поддержке РЭЦ.

«Раньше мы выходили на экспорт в том числе через ebay, это был один из наиболее популярных маркетплейсов с возможностью доставки каждой покупки из России. К сожалению, как и многие западные компании, ebay принудили прекратить работать с Россией. Правила игры меняются достаточно быстро, надежные методы перестают работать, необходимо постоянно искать новые решения», – рассказывает директор по развитию Kennerton Иван Гопиенко.

Найти новые решения помогает Российский экспортный центр. У РЭЦ на цифровой платформе «Мой экспорт» работает специальный онлайн-сервис, который бесплатно за 15 минут автоматически подбирает наиболее подходящие конкретному бизнесу маркетплейсы из 150 площадок на разных континентах.

А производители продуктов питания, товаров народного потребления, косметики и другой продукции могут выйти на экспорт через национальные онлайн-магазины под брендом «Сделано в России» на популярных электронных торговых площадках. Сейчас у РЭЦ 24 таких национальных магазина на маркетплейсах в Китае, Турции и Юго-Восточной Азии. Попадая на онлайн-полку одного или сразу нескольких национальных магазинов, российский производитель получает эффект от «странового» коллективного продвижения, которое осуществляет РЭЦ.

«Интернет-торговля в последние годы активно используется во внешнеэкономической деятельности, а для малых и средних компаний это один из самых простых способов начать торговать за рубежом. Для нас экспортная электронная торговля — особый приоритет, и мы всегда рядом, чтобы помочь освоить этот канал продаж любому бизнесу вне зависимости от отрасли, размера и опыта работы на внешних рынках», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Сейчас в разработке у компании KENNERTON классический усилитель для наушников класса А с высокой верностью воспроизведения, который подойдет любителям качественной музыки.

Любителям сладкого

В России Белевскую пастилу знают все, по крайней мере все слышали о продуктах из печеных яблок, ягод и орехов, сладких, но без сахара. То, что доктор прописал зожникам, молодым мамам, детям и сладкоежкам, которые ищут здоровую альтернативу конфетам и шоколадкам, – отмечает руководитель отдела экспорта и международной логистики компании Глеб Семерня.

«Зарубежных аналогов «Белевской пастиле» нет, нас уже оценили покупатели более чем 25 стран мира – в том числе, Китая, ЕС, США, Саудовской Аравии, ОАЭ. Более того, мы адаптируем продукт под конкретные рынки. В Японии, например, нас попросили сделать небольшие упаковки и отказаться от белого цвета в дизайне, в Корее и Таиланде – наоборот, от темного. Это связано с местными традициями и культурой, которая в каждой стране своя. Азия торгует онлайн. Россия в этом смысле отстает лет на 10. А страны Персидского залива вообще только-только начинают. Но уже через 2-3 года мы увидим, что примерно 50% всех своих вещей люди будут покупать только в интернете», – говорит Глеб Семерня.

Вместе с производством развивается и сам Белев в Тульской области. В прошлом году здесь открыли бассейн, реконструируют мосты, ремонтируют дороги – за счет налогов, которые платит компания. А благодаря пастиле маленький город с населением 10 тысяч человек знают во многих странах мира.

Видеостудия «под ключ»

История фирмы VideoDoska началась с того, что в 2016 году «Яндекс» заказал у ее основателя Семена Устьянцева разработку прозрачной доски, чья компания «Светактив» к тому моменту существовал почти четыре года и была крупным поставщиком светодиодных табличек и маркерных досок. На производстве прозрачных досок фирма не остановилась, а стала предлагать их сервисам занятым в онлайн образовании. Спустя 2 года была спроектирована и установлена первая видеостудия.

VideoDoska – не что иное, как видеостудия «под ключ». В комплект входит непосредственно сама видеодоска, камера, звукозаписывающее оборудование, осветительные приборы, фоны, рабочее место оператора с ПК, программное обеспечение, телесуфлер – в общем, абсолютно все, что нужно для организации онлайн-курсов, прямых трансляций и вебинаров. Спикер может писать «в воздухе», используя маркер или сенсор, создавая эффект дополненной реальности для зрителя. Такие студии подойдут университетам, корпорациям, блогерам – всем, кто создает контент.

«VideoDoska сокращает расходы на продакшн в 3 раза, а скорость создания видеоконтента повышает в 2 раза, ведь дополнительный монтаж не требуется. Вовлеченность зрителей за счет эффекта дополненной реальности повышается на 30%. С помощью Российского экспортного центра мы вышли на международные рынки – нам предоставляли аккаунты на Europages и Alibaba, организовывали бизнес-миссии. Остаются проблемы с логистикой и расчетами в иностранной валюте, но мы продолжаем работать», – говорит генеральный директор и основатель VideoDoska Семен Устьянцев. В России «видеодоски» уже используют «Яндекс», «Первый канал», «Сколково», «Газпром», РАНХиГС, РУДН, МГУ и другие.

Для детей и взрослых

Когда в следующий раз на отдыхе где-нибудь в Турции ваши дети или друзья будут просить поиграть в лазертаг, высока вероятность, что это будет смоленский лазертаг. Российская компания LASERWAR – крупнейший в стране производитель оборудования для этой командно-тактической и нетравматической игры. Уникальные модели игрового оружия, девайсы, электроника нового поколения – поставляются в 92 страны мира.

«Наши инженеры сумели полностью изменить взгляд на электронику, разработав новый тагер «Пульсар». Еще одна уникальная разработка – проект быстровозводимых фигур, аналогов которым в мире тоже нет. Все это меняет подход к организации игр, соревнований и выездных мероприятий, значительно расширяя границы и возможности проведения лазертаг-игр», – уверен директор LASERWAR Сергей Терещенков.

Российское оборудование активно покупают бизнесмены для игровых и прокатных клубов во всем мире – тоже онлайн. Для этого компания, помимо собственного сайта, задействует специализированные площадки. А также задействует господдержку – у РЭЦ есть опция помощи с поиском клиентов и партнеров, а также организации бизнес-миссий.

Дорожная история

Смоленского производителя материалов и техники для дорожной разметки компанию «ТАУ-С» знают не только в России, но и за рубежом. Сначала она обеспечила страну от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а дальше пошла расширяться – в Беларусь, Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению.

И тут санкции. Логистика усложнилась, стала дольше и дороже. «Мы возим целыми фурами или контейнерами, чаще опасный груз, что существенно повышает стоимость перевозки. В этом году мы воспользовались услугой ЦПЭ по Смоленской области по софинансированию 80% затрат на логистику по территории России. Быстро меняющиеся условия экспорта и нестабильный курс тоже вносят свои коррективы», – рассказывает генеральный директор компании-производителя «ТАУ-С» Николай Макаров.

Сначала производитель находил партнеров на выставках, в бизнес-миссиях, рассылали презентации. Теперь клиенты идут сами. А получить консультацию по выходу на зарубежные рынки всегда у экспертов Российского экспортного центра — в пару кликов на платформе «Мой экспорт».

Расширение

С 2019 года РЭЦ активно развивает сеть национальных магазинов на зарубежных маркетплейсах. Первый из них был открыт на китайской площадке Tmall.com и торговал продуктами питания. За время существования проекта в национальных магазинах свою продукцию разместили более 700 российских производителей. Чтобы масштабировать созданную модель, РЭЦ создал франшизу для партнеров, заинтересованных в росте реализации российской продукции за рубежом по онлайн-каналам.

С 2023 года маркетинговые активности РЭЦ по продвижению сети направлены на прямое увеличение продаж в этих каналах и повышение реальной узнаваемости российских товаров на целевых рынках.

Совсем скоро на Международном форуме «Сделано в России», который пройдет 19-20 октября в МВО «Манеж», Российский экспортный центр проведет профильную сессию, посвященную выходу на мировые онлайн-площадки, а также подведет итоги первой акции коллективного продвижения российской продукции за рубежом. Специалисты дадут оценки алгоритмам выхода на маркетплейсы с господдержкой, расскажут о перспективных нишах и особенностях позиционирования для успеха на глобальном рынке.