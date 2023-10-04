Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали. Какими стали цены в других фастфудах

Некоторые позиции меню во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% из-за новых правил, введенных Налоговой службой. С 1 октября бургеры и сэндвичи больше не относятся к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения, продажа которых облагается налогом по сниженной ставке в 10%, как это было раньше. Теперь ставка на эти изделия составляет 20%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Только на бургеры

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 1 октября подняла цены на бургеры на 10% из-за повышения НДС на эту позицию меню, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании.

«Согласно письму Федеральной налоговой службы с октября 2023 года НДС на бургеры вырос с 10 до 20%. <...> Учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, то есть на разницу между старой и новой ставкой НДС», — сообщили в сети ресторанов.

В компании заявили, что не планируют компенсировать повышение НДС за счет других позиций меню. Также заверили, что не собираются менять размер бургеров или закупать более дешевые ингредиенты для блюд ради компенсации роста налога на добавленную стоимость.

В пресс-службе добавили, что основу меню составляют бургеры, при этом стоимость большинства позиций в меню сети «всегда была ниже, чем у других игроков на рынке».

Цены на бургеры

Запрос во «Вкусно — и точка» в агентстве направили после анализа стоимости позиций в разных заведениях общественного быстрого питания. По данным РИА Новости, стоимость чикенбургера и гамбургера в заведениях сети возросла на 3–7 руб. относительно 21 сентября. На 3 октября стоимость чикенбургера составляет 62 руб. (была 59), гамбургера – 65 (59), чизбургера – 78 (71), а «Чикен-хита» — 114 (109 руб.).

В то же время в сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» чизбургер и гамбургер, напротив, снизились в цене. В частности, чизбургер подешевел на 5 руб. — до 80, а гамбургер – до 75 руб. Остальные позиции не изменили своей стоимости.

«В «Бургер Кинге» чизбургер, наоборот, подешевел с 84,99 до 79,99 руб., гамбургер — с 79,99 до 74,99 руб., а цены на большинство позиций не изменились», — сказали в агентстве.

Не изменились цены на бургеры и в ресторанах KFC.

Хлебобулочные изделия

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала сети российских фастфудов с 1 октября облагать НДС гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие позиции меню по ставке 20%.

Новые правила начали действовать вслед за появлением в первый день октября в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) нового специального кода для обозначения сэндвичей, гамбургеров и аналогичных изделий. Новый код утвердила ФНС.

До введения новых правил производители могли относить бургеры и сэндвичи к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения, продажа которых облагается налогом по сниженной ставке в 10%.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов во второй половине сентября заявил, что повышение НДС на бургеры до 20% не приведет к росту цен для потребителей. Тогда он заявил, что новая ставка затронет только крупные сети вроде «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг» с оборотом свыше 2 млрд руб. в год. Остальные заведения по-прежнему будут платить 10% НДС либо вовсе будут освобождены от него.