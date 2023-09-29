Пенсии и маткапитал. Какие выплаты вырастут в 2024 году

Пенсии неработающих пенсионеров в следующем году могут вырасти на 7,5% и превысить 23 тысячи рублей. Также увеличатся материнский капитал, пособия по нетрудоспособности и материнству, выплаты ветеранам, россиянам с инвалидностью и другие меры поддержки. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Пенсионные выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% в 2024 году, сообщило Министерство труда и социальной защиты со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Законопроект уже внесен правительством в Государственную думу.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, проект предусматривает своевременное и полное выполнение всех социальных обязательств, индексация пенсий будет проведена с 1 января следующего года.

«Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», – говорится в сообщении ведомства.

По заявлению Минтруда, всего на выплаты пенсий в следующем году потратят 10 трлн рублей.

Военные пенсии

Правительство России также внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение пенсий для военнослужащих. В соответствии с пояснительной запиской, предлагается увеличить денежное довольствие, на основании которого рассчитывается размер выплат для военных пенсионеров.

По действующему законодательству, пенсия военных составляет определенный процент от оклада по воинской должности, званию и специальному званию. К началу 2024 года этот показатель должен составлять 78% оклада, однако кабмин предлагает его увеличить. В случае принятия инициативы, с 1 января он составит 85,47%, а с 1 октября – 89,32% от оклада. Таким образом, в октябре следующего года пенсии вырастут на 4,5%.

Какие еще выплаты вырастут в 2024 году

Министр Котяков также анонсировал увеличение пособий по временной нетрудоспособности и материнству для работающих россиян. Он заявил, что росту выплат поспособствовало введение единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов.

Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 122 тысяч рублей в месяц, в текущем году он составляет 83 тысячи. Выплаты по беременности и родам увеличатся до 565 тысяч рублей против текущих 383 тысяч, а пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет поднимется до 49 тысяч рублей в месяц, сейчас оно составляет 33,2 тысячи рублей.

Суммарно на выплаты по больничным, беременности, родам и уходу за детьми в бюджете заложено 1,2 трлн рублей.

Материнский капитал в следующем году проиндексируют с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции, тогда же повысят ежемесячные выплаты ветеранам, россиянам с инвалидностью, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

На поддержку семей с детьми в 2024 году планируется потратить 2,2 трлн рублей, эту сумму направят на материнский капитал, единое пособие и выплаты при рождении ребенка.

Как сообщили в правительстве России, всего за следующие три года на единое пособие для семей с детьми будет выделено 4,4 трлн рублей, что позволит обеспечить его выплату более чем 10 млн российских граждан. На маткапитал до 2026 года включительно потратят 1,6 трлн руб., а более чем 482 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий семей.