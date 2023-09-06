Чем богаты: на выставке «Комтранс-2023» представили новинки отечественного автопрома

Отечественные автопроизводители за прошедший год нашли поставщиков взамен прекративших работу в России, локализовали узлы и агрегаты, научились жить по новым правилам. Более того — за относительно короткий период времени им удалось создать нечто большее, чем прототипы или демонстрационные образцы. Увидеть новинки во плоти и оценить их на практике можно на экспозиции международной выставки «Комтранс-2023», открывшейся в Москве во вторник, 5 сентября.

Новинки автопрома

Первый «Комтранс» прошел в далеком 2000 году и собрал 21 участника: дело было на Ходынском поле, где посреди луж и еще «не ограненной» столичной зелени располагались экспонаты коммерческой техники далеко не самых именитых производителей. Тем не менее на следующий год среди участников были уже Volvo, Ford, Scania и Pirelli. Сейчас «Комтранс» — масштабное мероприятие, в котором принимают участие свыше 140 компаний и почти 13 тысяч посетителей. Помимо образцов техники, для гостей подготовлена и обширная деловая программа с выступлениями десятков спикеров на профильные темы. Тематика пересекается с крупнейшими экономическими форумами страны. Так, темой панельной сессии стало «Движение на Восток», которое рассматривают с точки зрения использования новых транспортных коридоров и рынков для международных автомобильных перевозок. На выставке проходит множество встреч, мероприятий с самым «высоким» составом, представляют новые бренды и, конечно, многочисленные автомобильные новинки. Один только СТТ – крупнейший дистрибьютор коммерческой техники Горьковского автозавода, Ликинского и Павловского автобусного заводов и других отечественных производителей – привез 19 экспонатов, 16 из которых показал впервые.

Так, одной из премьер выставки стал «Соболь NN 4x4» – полноприводный вэн, до сих пор востребованный в народе даже в прошлой, много лет назад устаревшей генерации. Теперь это современная машина, специально для которой разработали оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской, новую раздатку с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой. Оба межколесных дифференциала снабжены блокировками. Уже с завода на авто установлена фронтальная силовая защита двигателя с радиатором и заднее буксирное устройство с двумя проушинами для крепления троса. «Соболь NN 4х4» будет продаваться в двух комплектациях: All-Road, с минимальным изменением внешнего вида, и Off-Road, с расширенным пакетом оборудования, в который входят силовые бамперы с точками крепления лебедки, шноркель, дополнительная защита элементов трансмиссии и грязевыми шинами.

Как отмечал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев, объем продаж LCV в 2023-м может сохраниться на уровне прошлого года и составить 75,3 тыс. автомобилей. По его словам, положительная динамика на рынке комтранса будет сохранятся до тех пор, пока не будут восполнены текущие потребности в транспорте, возникшие в результате антироссийских санкций.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от темпов восстановления и развития экономики РФ, отметил эксперт.

Таким образом, вероятно, на рынке будет востребована и еще одна новинка – «Газель NN» с роботизированной коробкой передач. Долгие годы российские водители мечтали о такой машине, устанавливая в главный отечественный грузовичок, давший название целому классу автомобилей, японские «автоматы». И все ради возможности не стачивать ногу о педаль сцепления в пробках. Автоматизированная трансмиссия разработана отечественными специалистами и состоит из серийного однодискового сцепления и механической коробки, на которые дополнительно поставили специальные электрические исполнительные механизмы. По данным производителя, такая конструкция позволяет получить автомобиль, не требующий ручного переключения передач, без ухудшения показателей топливной экономичности, что важно для коммерческого транспорта.

Рядом представлена новая «Скорая помощь» на базе «Газели NN». Ее создавали с непосредственным участием врачей Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города Москвы. Салон машины отличается современным дизайном и скомпонован таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство для пациентов и врачей, в том числе при проведении реанимационных манипуляций в пути. Для повышения плавности хода, уменьшения раскачки на неровной дороге и возможности уменьшать высоту кузова при погрузке носилок на автомобиль установлена пневматическая задняя подвеска.

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Еще одна вариация на тему — кемпер на базе цельнометаллического фургона той же модели, только теперь уже максимальной размерности (L4H3), что позволяет получить достаточный полезный объем салона. Автодом оснащен душевой кабиной, биотуалетом, кухонным блоком, системой автономного отопления, кондиционирования, электро- и водоснабжения, а также солнечными батареями. Дополнительно автомобиль укомплектован внешним креплением для перевозки велосипедов, выдвижной маркизой над входной дверью и комплектом переносной мебели для отдыха на улице.

Беспилотник и электрогрузовик

Также на выставке можно увидеть перспективные разработки для разных отраслей. Например, инженеры Горьковского автозавода совместно с НГТУ им. Р.Е. Алексеева создали автономную электрическую транспортировочную платформу, предназначенную для работы в аэропортах, на грузовых складах, портах и цехах на производстве. Под контролем диспетчера беспилотник решает логистические задачи в автоматическом режиме, выстраивая трехмерную карту маршрута. Он оснащен радарами, лидарами, камерами и навигационной аппаратурой, которые позволяют автоматически идентифицировать различные дорожные ситуации при движении, корректировать маршрут для объезда препятствий или останавливаться для пропуска транспорта. При возникновении внештатной ситуации об этом немедленно узнает диспетчер, который при необходимости может удаленно скорректировать маршрут и обеспечить безопасный маневр. На борт платформа способна поднять до тонны груза.

Пару транспортной платформе составляет универсальный автомобиль для служб доставки SDV 3,5 (Smart Delivery Vehicle) – первый в России низкопольный грузовой электромобиль. Он создан на универсальной платформе, на которой могут выпускаться модульные транспортные средства различной длины и грузоподъемности. На выставке представлена электрическая версия длиной 5,5 м и грузоподъемностью 1 тонна с приводом на переднюю ось и запасом хода до 200 км.

Автомобили будут оснащаться интеллектуальными системами помощи водителю – системой кругового обзора, контроля слепых зон, помощи при выезде задним ходом и контроля выхода из полосы движения. Бортовая электроника позволяет интегрировать автомобиль в экосистему компании-маркетплейса и вести удаленный мониторинг транспортного средства, включая контроль технических параметров и маршрутов перемещения.

Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, на которые ссылаются «Ведомости», в 2022 г. российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5% и его объем достиг 1,7 трлн рублей. При этом почти половина (47%) онлайн-продаж пришлась на продажи маркетплейсов, что может говорить о востребованности автомобилей для подобных сервисов.

Среди экспонатов выставки — не только техника, но и новый автомобильный производитель– «Нижегородские грузовые автомобили», который будет производить линейку крупнотоннажных автомобилей марки «Валдай».

На данный момент туда входят три модели, например, «Валдай 45» – седельный тягач для магистральных перевозок. Он рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой до 45 тонн и оснащен двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач последнего поколения и пневматической задней подвеской. Тормоза всех колес – дисковые. Два топливных бака общей емкостью 840 л обеспечивают запас хода до 3000 км. Кабина с внутренней высотой 190 см и практически ровным полом оснащена холодильником, климат-контролем, подрессоренным креслом водителя, вещевыми отсеками, спальным местом 230х88см и специально разработанным для РФ утеплением.

Также представлен «Валдай 33» – строительный самосвал с колесной формулой 6х4, приспособленный для эксплуатации как на асфальте, так и на технологических грунтовых дорогах. В движение автомобиль приводится 400-сильным дизелем, а по кабине он во многом унифицирован с магистральным тягачом «Валдай 45». «Восемнадцатый» – универсальное дорожное шасси с колесной формулой 4х2 и полной массой 18 т. Будет предлагаться с тремя различными вариантами колесной базы, с двух- и трехместной кабиной и возможностью выбора между пневматической или рессорной задней подвеской. Надстройка – любая, по желанию и требованию заказчика.

Выставка «Комтранс-2023» — это десятки стендов, сотни заинтересованных, далеко не праздно бродящих профессионалов, у которых есть возможность оценить не только хорошо знакомые модели, но и премьеры. Российский рынок коммерческих автомобилей перестроился на новые условия работы, и отечественным производителям точно есть, что ему предложить.