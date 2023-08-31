За былые заслуги. Как госсобственность и капиталы переходят в частные руки

Российские регионы постепенно укрепляют свое финансовое положение, опираясь на имеющиеся у них преимущества. Кому-то такие задачи удается решить проще, кому-то труднее, но есть среди регионов России и настоящие жемчужины, способные дать развитие сразу нескольким отраслям и демонстрировать отличные результаты. Один из таких примеров — Краснодарский край с его климатом, благоприятным для отдыха и сельского хозяйства. Собрав эти направления вместе, можно построить высокодоходный бизнес. И такие примеры уже есть: например, в портфель компаний, которые СМИ связывают с экс-губернатором Кубани и бывшим главой Минсельхоза Александром Ткачевым входят крупнейший агрокомплекс, гостиницы, горнолыжный курорт и многое другое. Передел курортной недвижимости и других дорогостоящих объектов привлек внимание СМИ, почему — разбиралась «Газета.Ru».

Знал бы прикуп — жил бы в Сочи

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в начале июля оставил в силе решение суда первой инстанции, признавшим ничтожным договор аренды земельного участка, на котором возводится жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence. Обжаловать арест в рамках земельного спора с администрацией ФТ «Сириус» пыталось АО «Сочи-Парк» (головная компания девелопера проекта — СЗ «Сочи-Парк пять плюс»), свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел.

Mantera Seaview Residence представляет собой клубный комплекс на первой линии Черноморского побережья в Имеретинской низменности перед стадионом «Фишт», объединяющий пятизвездочный отель на 400 номеров и 319 элитных апартаментов. Проект реализуется на землях федеральной территории «Сириус», которые АО «Сочи-Парк» взяло в аренду у межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а потом передало в субаренду застройщику Mantera Seaview Residence – ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс».

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, площадь участка составляет 10,4 га, кадастровая стоимость — 2,5 млрд руб., земля находится в собственности публично-правовых образований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» зарегистрировано в Сочи в 2019 году. «Основной учредитель общества — ООО «Сочи Парк Курорт» (73%), СМИ связывают компанию с семейным бизнесом экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева», — пишет «Коммерсантъ». Еще 26% спецзастройщика владеет образовательный фонд «Талант и успех», 1% принадлежит ООО «Мантера». Выручка общества по итогам 2022 года составила 116,3 млн руб., чистый убыток — 717 млн руб. Уставной капитал составляет 10 000 рублей, собственного капитала у компании нет, следует из карточки «СПАРК-Интерфакс».

Как пишет РБК, «образовательный фонд «Талант и успех» зарегистрировали в 2014 году в Сириусе. Организация работает в отрасли основного общего образования. Руководителем фонда является Елена Шмелева. В 2022 году прибыль организации составила 969,2 млн руб.»

В марте текущего года Арбитражный суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры признал ничтожным договор аренды участка. Позднее застройщик проекта, его арендатор, а также финансовые партнеры пытались оспорить это решение в вышестоящей инстанции, но 15-й Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону поддержал позицию краснодарского арбитража.

В постановлении 15-го Арбитражного апелляционного суда говорится, что «спорный земельный участок сформирован за счет территории общего пользования», поскольку в соответствии с генеральным планом Сочи расположен в зоне зеленых насаждений.

«Земельные участки, расположенные в границах территории общего пользования, не могут быть предоставлены в пользование конкретному лицу, поэтому ограничены в обороте. При этом нахождение участка частично в первой зоне горно-санитарной охраны Сочинского курорта, режим которой запрещает осуществлять хозяйственную деятельность, также свидетельствует об ограниченности его в обороте», — постановил суд.

«После вступления решения суда в законную силу Mantera Seaview Residence может считаться самостроем», — пишет РИА «Новости. Недвижимость».

Тем не менее к прекращению строительства и дальнейшей реализации апартаментов это не привело.

Новая высота

В начале марта решилась и судьба еще одного курорта — флагманского проекта Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ, который развивала госкомпания «Кавказ.РФ». Он расположен на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу и был открыт в конце 2013 года.

«В 2020 году «Архыз» достиг операционной рентабельности и стал интересен частным инвесторам, — говорил в августе прошлого года гендиректор компании «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев на круглом столе, посвященном презентации инвестиционного и туристского потенциала особых экономических зон Северного Кавказа. — Но наша задача сейчас не просто продать курорт, нужно найти наиболее эффективный путь для его дальнейшего развития».

Тем не менее курорт было решено продать. Претендентов на покупку актива оказалось всего два — АО «Партнерс групп» и компания «Горные вершины», которую «Ведомости» связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. «Горные вершины», согласно «СПАРК-Интерфаксу», созданы 15 декабря 2022 года. Их владельца и генерального директора Андрея Скока участники рынка называют управляющим активами семьи Ткачева.

«К примеру, до 2021 г. Скок управлял винодельней «Шато де Талю» в Геленджике, которая принадлежит супруге Ткачева Ольге. Сейчас бизнесмен владеет фирмой «Юг-бизнеспартнер», в нее входят Крымский винный завод, гостиница «Сочи парк отель», парк аттракционов «Сочи парк», племенной форелеводческий завод «Адлер», девелоперская компания Five Development (ранее «Мантера», у нее есть проект строительства парка развлечений на острове Русский с бюджетом 32 млрд руб.), специализирующаяся на курортной недвижимости. Все эти активы также связаны с семьей Ткачева, рассказывали ранее консультанты. Бывшего губернатора Краснодарского края также называют владельцем другого курорта – «Красной Поляны» в Сочи», — пишет издание.

Теперь к этим активам прибавился еще и «Архыз» — по итогам аукциона, прошедшего в марте, курорт перешел под управление «Горных вершин». Предложение компании составило 24,2 млрд руб. со сроком оплаты до 2030 года. После заключения договора предприятие оплатит 25% акций плюс одна акция в размере 6 млрд руб. в период с марта по июнь 2023 года. Второй пакет акций будет оплачен в 2030 году, пишет «Коммерсантъ».

Ряду СМИ, однако, условия конкурса и его результаты кажутся спорными — начиная от отказа от участия в нем крупных компаний и заканчивая стоимостью актива.

«Причины отказа от участия в аукционе пресс-службы АФК «Система» и «Синары» никак не комментируют. Это тем более странно, что стартовая цена аукциона была совсем небольшой – 17,018 млрд рублей. При этом, по данным АО «Кавказ.РФ», общие вложения государства в проект составили около 23 млрд рублей. И только по договорам закупки оборудования и оказания услуг по благоустройству территории курортной зоны мы смогли насчитать 10 млрд руб¬ Not signлей», — рассуждает «Версия».

История вокруг «Архыза» и расходов на его развитие еще раньше привлекла внимание Счетной палаты. Так, в отчете, подготовленным ведомством в 2020 году, говорится: «Анализ эксплуатационных расходов и выручки, полученной от эксплуатации объектов ТРК «Архыз» в 2018 году, свидетельствует о превышении расходов над выручкой более чем в 3 раза. Так, в 2018 году выручка составила 204,4 млн рублей, а сумма эксплуатационных затрат – 698,6 млн рублей (с учетом амортизации)».

Наконец в 2020 году после многомиллионных затрат курорт начал приносить прибыль — и его практически сразу выставили на продажу.

«Таким образом семейство Александра Ткачева, уже владеющее сочинской «Красной Поляной», постепенно превращается в «горнолыжного монополиста» на Кавказе. А если учесть, что структуры экс-чиновника «прикупили» горнолыжный актив и на Сахалине, то можно предположить, что его аппетиты на этом не остановятся. Вряд ли такая тенденция может радовать любителей горнолыжного спорта. Понятно, что монополизация любого бизнеса ведет к снижению конкуренции и росту цен», — считают в «Версии».

«Еще в 2021 году в Пятигорске премьер Мишустин возмущался по поводу того, что ежегодно на развитие Северного Кавказа из федеральной казны выделяются сотни миллиардов рублей, а результата нет. Только в 2021 году сумма составила почти полтриллиона, и в том же году экономические показатели снизились на 3%. Собственно, удивляться тут нечему – если прибыльные объекты строятся за государственные деньги, а потом сплавляются бизнесу по дешевке, ничего другого ожидать не приходится», — резюмирует «Версия».

Сельский хозяин

Публикация деклараций о доходах членов правительства по итогам 2017 года произвела сенсацию опять же благодаря Александру Ткачеву. В 2016 году Ткачев, тогда занимавший пост министра сельского хозяйства, стал самым «бедным» членом правительства, задекларировав всего 5,6 млн руб., а всего год спустя — уже 548,25 млн рублей. Таким образом, за год его доход увеличился почти в 98 раз. Как прокомментировали РБК в пресс-службе Минсельхоза, рост «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью», а сами бумаги по закону переданы в доверительное управление.

Еще один семейный актив — «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» (названный так в честь отца экс-министра), один из крупнейших в России, который завершил 2022 год с рекордными финансовыми показателями.

«Чистая прибыль выросла на 24,3% – до 10,687 млрд рублей. Это наилучший показатель прибыли начиная с 1999 года (более старые данные отсутствуют). Прежде она не превышала 8,6 млрд рублей, такой результат получен в 2021 году. Выручка выросла почти на 10%, до 78,92 млрд рублей. Доходы агрохолдинга, согласно отчетам, росла ежегодно», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность предприятия.

«По поводу законности методов приобретения земли и поглощения предприятий до сих пор ведутся споры. Свидетели заключенных сделок указывают на давление со стороны властных структур. Самый известный случай – приобретение одного из кубанских сахарных заводов. По словам бывших сотрудников предприятия, сначала на пути к заводу появились временные посты ДПС, а затем районный суд вынес постановление о прекращении деятельности завода из-за нарушения экологических требований. После множества перипетий руководство предприятия приняло решение продать производство», — пишет бизнес-портал MMF.

В дальнейшем активы еще двух кубанских сахарных заводов оказались в руках новых структур.

«Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае, по информации нашего источника недавняя продажа АО «Кореновсксахар» в пользу АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева могла быть своеобразной взяткой бывшему губернатору Кубани и экс-министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Структура отошла «Агрокомплексу» от «Объединенной сахарной компании» Олега Худокормова, который, по всей видимости, приходится родным братом так называемому «сахарному королю» и миллиардеру Игорю Худокормову. Последний, как считает наш информатор, таким образом мог отблагодарить Ткачева за вероятную помощь в получении контроля над «Успенским сахарником». Не последнюю роль в этом процессе могли также сыграть бывший спикер кубанского ЗакСа Владимир Бекетов, а также депутат краевого собрания Сергей Шатохин, вставший во главе предприятия в 2018 году», — излагает свою версию событий The Moscow Post.

Дискуссии вызвало и приобретение элеваторов, входивших в зерновую компанию «Настюша». В 2007 г. Россельхозбанк открыл 10 элеваторам (их общая мощность – 1 млн т) «Настюши» кредитные линии, сама компания при этом выступала поручителем по ним. А летом 2009 г. последняя передала своему кредитору в счет погашения долга пакеты (75–85% акций) компаний, владеющих этими элеваторами. Для той сделки объекты были оценены в 4,75 млрд руб., пишут «Ведомости».

«В 2016 г. банк продал семь из этих объектов – их приобрели разные компании, в числе которых были Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, собственники производителя сахара «Доминант» и др. Банк тогда выручил за них 651 млн руб.», — информирует издание. Стоит отметить, что Александр Ткачев в этот период возглавлял наблюдательный совет банка как министр сельского хозяйства.

Параллельный бизнес

Есть и еще один эпизод, связанный с развитием бизнеса в Краснодарском крае, который стоит упомянуть. Как пишет The Moscow Post, в конце августа 2023 года новым собственником винзавода «Вина Лефкадии» стал владелец винодельни «Мысхако», экс-депутат Законодательного собрания Кубани Алексей Сидюков.

«Алексея Сидюкова связывают с бывшим министром сельского хозяйства РФ и экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым, а также с протеже последнего, бывшим замминистра Евгением Громыко. Значительной частью своего состояния Алексей Сидюков может быть обязан именно им», — утверждает The Moscow Post.

«Через пару лет после учебы в университете Сидюков стал совладельцем компаний «Мастер геймс» и Бонус, зарегистрированных в станице Выселки. Это - родная станица Александра Ткачева. Уже через пару лет Сидюков переключился на агробизнес - создал группу «Краснодарзернопродукт» (КЗП). В 2014 году, после двух лет депутатства Сидюкова, общая выручка группы превысила 22 млрд рублей. Как раз в это время Александр Ткачев был губернатором региона. Как впоследствии писали «Ведомости», участники аграрного рынка были уверены, что Сидюков часто действует в интересах Агрокомплекса им. Ткачева — основного актива бывшего министра сельского хозяйства», — продолжает издание.

В своем канале на «Дзене» The Moscow Post пишет, что «при этом компании господина Сидюкова ранее были пойманы на налоговых махинациях на сотни млн рублей. Лишь в суде и при полном включении административного ресурса тогдашний депутат смог доказать свою правоту, и не попал под уголовное дело».

«Ведомости» также упоминают ситуацию вокруг выкупа долгов Valinor Кирилла Подольского и связанных с ней компаний. О покупке активов почти договорилась АФК «Система», но неожиданно основные кредиторы отдали предпочтение другому покупателю, рассказал изданию бизнесмен, знающий об условиях сделки с Valinor.

«Приобрести активы холдинга захотел совладелец группы «Краснодарзернопродукт» Алексей Сидюков. Участники аграрного рынка уверены, что Сидюков часто действует в интересах «Агрокомплекса». «Сидюков – вполне независимый бизнесмен, но он всегда выполняет просьбы Ткачева», – считает человек, близкий к бывшим владельцам Valinor», — пишут «Ведомости».

«Он же был посредником и во многих других сделках, участие в которых принимал и сын Вадима Громыко Евгений. Напомним, ранее Громыко был вице-губернатором у Ткачева, а потом у него же стал заместителем в Минсельхозе. Был у Сидюкова и Евгения Громыко и общий бизнес, завязанный на нидерландский офшор - ООО «Ейск-Порт-Виста»», — отмечает The Moscow Post в «Дзене».

В успешном ведении бизнеса нет ничего плохого, однако ряд совершенных сделок вызывает сомнения у источника «Газеты.Ru», знакомого с ситуацией, так как речь идет об экономическом благополучии целого региона и даже страны в целом.

«Возможно, правоохранительным органам имеет смысл провести проверки законности получения контроля семьей Ткачева активов стоимостью сотен миллиардов рублей, а также в законности действий чиновников, способствовавших вынесению этих решений», — полагает он.