«Это большой успех». Как прошли испытания нового «Суперджета»

Опытный образец российского самолета SJ-100 совершил первый полет, он длился 54 минуты. В ходе испытаний была успешно проверена работа систем, управляемость и устойчивость опытного образца в воздухе. В новой модификации SJ-100 заменено примерно 40 иностранных систем и агрегатов (кроме франко-российского двигателя SaM-146), самолет называют «импортонезависимым». Далее предстоит его сертификация и наладка серийных поставок в авиакомпании.

Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 совершил первый полет в небе над Комсомольском-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Продолжительность полета составила 54 минуты. Он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Самолет пилотировал экипаж, в который входят летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин.

«Первый полет «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации «Ростех»,

— заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, российским специалистам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии. В том числе авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты.

Заменено около 40 иностранных систем и агрегатов

«Сегодняшний полет «Суперджета» с российскими системами – это результат большого совместного труда конструкторской команды и заводского коллектива, которые в короткие в том числе и для мировой авиационной отрасли сроки разработали, собрали и подняли фактически новый самолет, — заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. — Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий».

В Минпромторге называют новый самолет «импортозамещенным».

«Программа импортозамещения стартовала в 2019 году, и сегодня мы понимаем, насколько это решение было правильным и дальновидным, — приводит пресс-служба Минпромторга слова заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского. — Этот самолет стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учетом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолетов Superjet за прошедшие годы. От старта эскизного проекта до первого полета прошло четыре года – учитывая объем конструкторских работ, это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей».

Двигатели пока франко-российские

На первом опытном образце SJ-100 использовались франко-российские двигатели SaM146. В Минпромторге пояснили, что это было сделано для «ускорения программы испытаний». Второй опытный образец будет проходить летные испытания уже с российскими двигателями ПД-8. Они сейчас проходят серию стендовых испытаний, а также летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

«Следующие амбициозные задачи – сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании», — говорит Юрий Слюсарь.

«В рекордно сжатые сроки»

Российские авиастроители получили поздравления из Кремля.

«Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины, — прокомментировал новости о первом полете SJ-100 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Тут важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит».

Представитель Кремля знает, что SJ-100 еще предстоит оснастить отечественными двигателями, но считает, что достигнутые результаты уже можно считать большим успехом.

«Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом», — сказал Песков.