«Уголь был, есть и будет»: российские шахтеры отмечают профессиональный праздник

В последнее воскресенье лета, которое в этом году выпадает на 27 августа, в России отмечают праздник работники угольной промышленности — шахтеры, горняки и обогатители. Поздравления в нашей стране принимают почти 150 тыс. представителей этих тяжелых профессий — такова, по последним данным, средняя численность сотрудников 175 российских предприятий угледобычи. Сегодня, когда мир разворачивается в сторону проектов «зеленой» энергетики, многие скептики пытаются списать со счетов угольную промышленность. Но герои сегодняшнего материала «Газеты.Ru» — заслуженные шахтеры, отдавшие главному делу своей жизни десятки лет, убеждены, что «горняцкие лампы не гаснут», будущее у этой отрасли есть, и от ее развития зависит будущее страны. Главное — использовать природосохраняющие технологии.

В честь рекорда стахановцев

В СССР День шахтера впервые отметили в 1948 году. После Великой Отечественной войны, когда страна остро нуждалась в угле для наращивания темпов производства, советские власти решили поощрить добытчиков черного золота. В 1947 году Министерство угольной промышленности СССР предложило учредить профессиональный праздник угледобытчиков. Его официально отпраздновали 29 августа 1948 года, приурочив дату ко дню первого рекорда стахановцев.

close 100% Шахтер Алексей Стаханов у шахты Центральная-Ирмино. Украинская ССР. РИА Новости

За 13 лет до этого, в 1935 году в Донбассе забойщик Алексей Стаханов в шахте «Центральная-Ирмино» за шестичасовую смену в ночь с 30 на 31 августа добыл 102 тонны угля, превысив предписанное количество в 14,5 раза. На тот момент это был мировой рекорд производительности труда, учитывая, что добытчик работал отбойным молотком.

Менее чем через 3 недели Стаханов и входившие в его бригаду рабочие побили свой рекорд, добыв за смену 227 тонн угля. Еще через шесть месяцев за смену было добыто 324 тонны. Именно благодаря этой работе бригады в Союзе, а затем и во всем мире появился термин «стахановское движение».

«Золотой век» угольной промышленности

Начало 50-х годов XX века стало для СССР временем экстремального экономического развития. В 1958 году страна вышла на 1 место по объемным показателям добычи угля и на протяжении 2 десятилетий удерживала преимущество в мире.

«Золотой век» угольной промышленности в СССР длился до конца 80-х годов.

Период сопровождался ростом объемов угледобычи, наращиванием производственных мощностей предприятий, повышением технического уровня процессов угледобычи, совершенствованием способов разработки месторождений, внедрением рациональных систем организации труда и производства.

Профессия шахтера стала одной из самых уважаемых и престижных.

Тяжелый напряженный труд хорошо оплачивался. В те времена закрепилась расхожая фраза: «Зарплата как у шахтера».

«Так жить нельзя»

90-е годы запомнились многим жителям страны многочисленными шахтерскими забастовками. Предпосылкой явилось ухудшение снабжения шахтерских городов и поселков продовольственными и промышленными товарами в условиях тотального дефицита, нараставшего в стране.

Возмущение шахтеров накапливалось из‑за низкого уровня техники безопасности, а также отсутствия достойной оплаты труда и недостаточного обеспечения качества жизни.

Приезжавшие бастовать в Москву из промышленных регионов страны крепкие суровые мужчины стучали по асфальту касками и скандировали: «Так жить нельзя!»

Угольный ренессанс

Предпринятая руководством страны программа реструктуризации отрасли, увеличение мирового спроса на уголь, укрепление экономических связей с зарубежными партнерами, поставки на шахты высокопроизводительного оборудования и в целом комплексная механизация шахтерского труда, а также смещение вектора на работу открытых угольных разрезов привели к увеличению добычи и экспорта угля, а следственно, к возрождению отрасли.

В последние 2 десятилетия добыча и экспорт этого вида топлива в нашей стране стабильно росли — в среднем на 2,9% и 9,6% в год соответственно.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксперты констатируют, что в 2018–2021 гг. в России начался ренессанс угольной отрасли, и в настоящий момент угольная промышленность России продолжает показывать уверенный рост.

Как подружиться с экологией

Бывший руководитель очистной бригады на шахте «Котинская» (ныне имени В.Д. Ялевского) компании «СУЭК-Кузбасс», заслуженный шахтер Кузбасса Владимир Мельник, удостоенный также звания Героя Труда РФ — его бригада установила 4 рекорда России и 1 мировой рекорд по добыче угля – не сомневается в том, что будущее у угля есть.

Он уточняет, что сейчас более трети потребляемой энергии человечество получает из угля, и выражает уверенность в том, что можно говорить и о добыче полезного ископаемого, и об экологии. Главное – использовать природосохраняющие технологии.

Мельник подчеркивает, что в «СУЭК-Кузбасс» на всех предприятиях установлены современные очистные сооружения для шахтных вод. Большая часть объема очищается и используется для нужд шахты, а остальное спускается в реку. Причем вода фактически питьевого качества.

close 100% Пресс-служба компании «СУЭК - Кузбасс»

«Или взять метан — опасный газ. А в Кузбассе его уже больше 15 лет «приручают». Так, на шахте имени С.М. Кирова действует целое управление по дегазации и утилизации. Перед отработкой пластов метан выкачивают, а из полученного газа получают электро- и теплоэнергию», — добавляет заслуженный шахтер.

Такие шаги, по его мнению, позволяют отрасли «подружиться с экологией».

С ним согласен и заслуженный шахтер РФ, машинист горных выемочных машин участка подготовительных работ №7 ООО «Шахта «Листвяжная» Виктор Биткулов, заявивший в беседе с «Газетой.Ru», что «без угольной промышленности у страны не будет никакого будущего».

«Уголь был, есть и будет. Он ведь создан природой из древних растений. Планета, конечно, должна остаться зеленой, и ее надо беречь. И, кстати, угольщики у нас в Кузбассе многое для этого делают», — констатирует Биткулов.

Он вспоминает, что когда пришел трудиться на шахту в 1985 году, работать было физически тяжело физически.

«Инструменты, запчасти — да считай все нужно было носить на себе. Потом, с годами, наше производство становилось все более механизированным. Сейчас оборудование доставляют дизелевозы. Я думаю, что в конце концов будет еще легче и проще, но без людей шахта никогда не обойдется. Машинами кто-то должен управлять, и надо хотеть и уметь это делать. И я уверен, что в Кузбассе таких людей будет все больше и больше», — продолжает Биткулов.

«У людей далеких от угольной отрасли, все еще есть представление о том, что мы ходим в шахту с киркой и лопатой. Это сильно давно не так», — смеется Мельник, поясняя, что сегодня шахта — это высокотехнологичное производство, практически полностью автоматизированное.

«Безусловно, человек в шахте нужен, но он все чаще выступает как контролер работы техники. Думаю, не за горами безлюдные лавы, в которых останутся только машины, а управлять ими будет оператор на поверхности», — говорит Мельник.

Возвращение былого престижа

Оба специалиста отмечают рост престижа шахтерской профессии.

«Я в профессии с 1986 года, многое повидал. Не только как менялась техника — от простеньких комплексов до современных высокопроизводительных гигантов. Живу в угольном крае и вижу, что престиж шахтерской профессии в последнее время только растет», — рассказывает Мельник.

close 100% Пресс-служба компании «СУЭК - Кузбасс»

Заслуженный шахтер говорит, что застал разные времена — и безнадегу в 90-е, и отчаяние. А сейчас видит стремительное развитие, перспективу.

«Молодые парни идут в шахту не потому, что «а куда еще». Они понимают, что угольное производство — это престижно, это возможность развиваться, не уезжая из родного края, расти профессионально и хорошо зарабатывать, что скрывать. Поэтому я только радуюсь, как вливаются в наши ряды молодые специалисты, значит у нас и в кадровом плане есть будущее», — говорит Мельник.

«Мы сохранили верность своей профессии. Отец мой всю жизнь на шахте трудился, я работаю, сын у меня тоже шахтер. Это из нас уже не выведешь, это в крови, наверное. Сколько тех, кто живет в Кузбассе, работают в угольной промышленности? Да тысячи, десятки тысяч! Кто-то на шахте, кто-то на разрезе, кто-то на обогатительной фабрике. Уголь — это наша жизнь», — признается Биткулов.

close 100% Заслуженный шахтер РФ Виктор Биткулов с сыном Максимом. Пресс-служба ООО «Шахта «Листвяжная»

Самый главный день

День шахтера в Кузбассе и Мельник, и Буткулов называют самым народным праздником. Его отмечают все, даже те, кто никогда на шахте не работали.

Мельник говорит, что для угольщиков — это всегда был своеобразный Новый год. К Дню шахтера устраивались производственные соревнования, конкурсы лучших по профессии, рекорды, повышенная добыча и подведение итогов.

«Конечно, в круге моего общения в основном шахтеры – все-таки столько лет на производстве. Настроение у нас позитивное», — признается он.

«Это самый родной, мужской праздник, когда чувствуешь шахтерское братство. Мы всегда стараемся встретиться с коллективом, отметить. В этом году приехали в Кемерово на парад шахтеров. В субботу встретились звеном нашей проходческой бригады, а в воскресенье, в сам праздник — с семьей. Это традиция, которая живет поколениями», — заключает Биткулов.