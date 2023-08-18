Большие планы на Сибирь: кто поможет России прорубить «окно в Азию»

О необходимости развития регионов Сибири сегодня говорят все чаще и все в более широких кругах. Вот и правительство в январе 2023 года утвердило соответствующую стратегию до 2035 года, цель которой — привлечение частных инвестиций в экономику. Почему пресловутый поворот России на Восток, который по сути является поворотом к своим же восточным регионам, той же Сибири, невозможен без активного участия бизнеса, и как частные предприниматели ускоряют развитие СФО, — в материале «Газеты.Ru».

Бескрайние просторы и потенциал

В начале августа в Москве прошло заседание Столыпинского клуба, посвященное стратегии развития Сибири в новых экономических условиях. Эксперты, представители власти и бизнеса из ключевых промышленных центров Сибири — Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Саяногорска – говорили о том, какие меры требуется принять для достижения целей «Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года», утвержденной правительством в январе.

Участники встречи сошлись во мнении, что основные перспективы сибирских регионов в ближайшие годы связаны с восточным вектором, а также обсудили возможное создание Корпорации развития Сибири.

Эксперты констатировали, что страны Востока в текущих условиях являются основным направлением для внешнеэкономической деятельности России. В этом контексте Сибирь должна стать не только центром промышленного развития страны, но и опорным макрорегионом для наращивания экспорта.

Однако для разворота экономики РФ необходима логистическая и энергетическая инфраструктура, которая в настоящее время только начинает развиваться. Более того, большинство регионов СФО сегодня опирается на добычу полезных ископаемых и их вывоз за рубеж, тогда как новая модель экономики требует создания предприятий глубокой переработки сырья, наукоемкой промышленности, широкого внедрения цифровых решений. Такой подход обеспечит технологический суверенитет страны.

Как отметил один из соавторов стратегии, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, необходимо повышать как объемы валового регионального продукта, так и доход на душу населения в Сибири.

По мнению одного из участников дискуссии, сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, финансовые возможности и гигантский рынок азиатской экономики может быть дополнен природными ресурсами и энергетикой Сибири.

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«Окно в Азию по своей значимости должно быть сравнимо с Петровским окном в Европу. И для того, чтобы сделать ее реальностью, потребуются решения, которые сопоставимы по масштабу со столыпинской реформой. Для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно начать хотя бы с одного, но принципиально важного управленческого шага: создания федеральной корпорации развития Сибири», — заявил Александр Усс.

По мнению председателя наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина, основателя компаний Эн+ и Русал Олега Дерипаски, для решения текущих задач сибирские регионы нуждаются в мерах поддержки — как экономических, так и административных.

При этом, по словам Олега Дерипаски, поворот на Восток идет — и все, что оказалось потеряно в Европе, «мы за 4-7 лет наверстаем в Азии, причем не только в Китае. Потенциал огромный».

При привлечении рабочей силы, создании условий для запуска нового экономического цикла национальный продукт может быть удвоен за следующие 10 лет, считает бизнесмен.

«Нам по силам утроить объемы валового продукта Сибири», — заявил Дерипаска.

Сибирские промышленники и меценаты

Для реализации таких амбициозных задач необходимо стимулировать развитие частного предпринимательства, а также расширять области взаимодействия бизнеса и государственных институтов. При этом в истории России существует множество примеров, когда правительство обеспечивало необходимые условия, а предприниматели придавали значимый импульс развития Сибири.

Одной из наиболее древних династий сибирских предпринимателей является семья Сибиряковых.

Начиная с 18 века, они занимались перевозкой и торговлей различными товарами, развивая транспортные пути в Сибири, а также способствуя открытию новых мануфактур и осваиванию новых отраслей. Впоследствии Сибиряковы также стали одними из первых золотопромышленников Сибири.

Известно, что Сибиряковы были крупными меценатами и направляли значительные средства на развитие, в частности, культуры и просвещения в Сибири. Например, Александр Сибиряков выделил необходимые средства для строительства Томского университета, оборудовал типографию газеты «Сибирь», учредил Иркутское высшее техническое училище и многое другое. Но, конечно, Сибиряковы далеко не единственный пример успешных предпринимателей, вложивших немало усилий в освоение этих территорий.

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Еще одним государственным деятелем, верившим в колоссальный потенциал Сибири, был Михаил Сперанский, занимавший должность Сибирского генерал-губернатора в 1819 – 1821 гг.

Прибыв в Иркутск — столицу губернии — Сперанский начал активно бороться с коррупцией и другими противозаконными действиями в органах власти. Наведя порядок, Сперанский снял ограничения на проведение любых торговых сделок и отменил монополии. В результате обеспечение населения хлебом и зерном существенно улучшилось.

close 100% Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Однако наиболее весомый вклад в развитие Сибири внес Петр Столыпин. Благодаря реализации его аграрной реформы, в Сибирь переселились порядка 3 млн человек, которые ввели в эффективный сельскохозяйственный оборот более 3,5 млн гектар земли. Однако замыслы комплексных реформ Столыпина не были полностью осуществлены из-за его преждевременной смерти в результате покушения, разразившейся Первой мировой войны, революций и гражданской войны. При этом Столыпин подвергался критике как при жизни, так и после его смерти, а оценка его реформ носит крайне полярный характер, становится предметом активных дискуссий и в настоящее время.

close 100% Петр Аркадьевич Столыпин РИА Новости

Тот самый характер

Но что объединяет и упомянутых деятелей, и других значимых для Сибири людей? Помимо незаурядного ума , широкого кругозора и неоспоримых лидерских компетенций все они должны обладать еще одним немаловажным свойством – «сибирским характером».

Безусловно, каждому знакомо это выражение и под ним мы подразумеваем целый набор качеств, присущих жителям Сибири. Конечно, в первую очередь речь идет о крепком здоровье, силе и выносливости. Иначе прожить в экстремальных климатических условиях, когда температура колеблется от +40 летом до -50 зимой, невозможно.

Однако нельзя забывать и об отличительных свойствах характера сибиряков. Здесь и доброта, и острое «чувство локтя» и готовность прийти на помощь ближнему (в одиночку не выжить в таких природных условиях), честность и выдержка, принципиальность и воля, стойкость и желание добиться своих целей несмотря ни на что.

Еще одной отличительной чертой «сибирского характера» является рачительность, наличие деловой «жилки», умение вести и расширять хозяйство. Предприимчивые люди, осваивая огромные территории, выстраивали новые торговые маршруты и создавали промыслы, а открытие колоссальных запасов полезных ископаемых сделали Сибирь локомотивом экономики страны.

Особняком стоят храбрость и бесстрашие людей, родившихся в Сибири. Существуют тысячи примеров их отваги и доблести. Именно благодаря всем приведенным свойствам слово «сибиряк» стало нарицательным, символом чести и достоинства русского человека.

Безусловно, и в современной России есть предприниматели и чиновники, которые могут смело называться «преемниками Столыпина» и обладателями «сибирского характера».

Держит судьбу региона в руках

Одним из таких бизнесменов по праву может считаться основатель компаний Эн+ и Русал Олег Дерипаска. Его карьера как директора алюминиевого завод более 30 лет началась в Сибири на Саяногорском алюминиевом заводе. Именно здесь зародилась идея создания в России крупнейшей в мире алюминиевой компании, сконцентрированной в Сибири и работающей на ее развитие и процветание. А в основе этой стратегии всегда был человек - сибиряк, с его семьей, интересами и увлечениями, потому что Дерипаске было важно, чтобы жители Сибири не просто чувствовали себя комфортно и уверенно, живя и работая на его предприятиях, но и сама социальная среда и качество жизни менялись и улучшались как результат инвестиций в развитие региона.

close 100% Алюминиевый завод компании «Русал» в Красноярске Илья Наймушин/РИА Новости

«Человек знает, чего он хочет и умеет достигать целей, которые ставит. Важно было также создать коллектив, который бы реализовал его цели. Более того, он талантливый организатор, что очень редко в наше время, — характеризует своего бывшего шефа Сергей Привалов, работавший начальником управления СаАЗ в 1984-1996 гг. — Во-вторых, он человек, который обладает сильной харизмой, что для бизнесменов очень редко, и я считаю это немаловажным, ключевым моментом».

По словам Привалова, Олег Дерипаска обладает широким кругозором и умеет смотреть на вещи под неожиданным углом.

«Гениальность руководителя зависит от того, насколько он видит дальше своих подчиненных. В этом и заключается его масштаб. Когда он строил эту компанию, я помню, как он рассказывал, как видит развитие на десятилетия вперед. Он говорил, что будет через десять лет», — добавляет бывший начальник управления СаАЗ.

Похоже, что именно такой подход позволил Олегу Дерипаске сначала превратить Саяногорский алюминиевый завод, контрольный пакет акций которого ему удалось консолидировать в 1994 году, в лучший в отрасли, а затем превратить его в стартовую площадку для возрождения всей алюминиевой отрасли.

Став в 26 лет директором предприятия и связав свою жизнь с развитием Сибири, восстановлением ее экономики, в течение нескольких лет Дерипаска вывел предприятие в число наиболее современных, рентабельных и экологичных, что резко сказалось на благосостоянии города. А за последующие полтора десятилетия он собрал все алюминиевые заводы страны в компанию «Русал», сделав ее одной из крупнейших на мировом рынке.

О том, как менялись предприятия после прихода Олега Дерипаски на пост главы СаАЗа рассказал и работавший с 1992 года на САЯНАЛе Геннадий Гаманович.

«Построить завод — это одно, а куда заводу сбывать продукцию — это совершенно другое, это глобальная проблема. Дерипаска и завод запустил, и обеспечил рынки сбыта, в том числе и зарубежные. Предприятие завоевало имидж, сейчас работает и будет работать дальше», — считает бывший сотрудник предприятия.

О произошедших изменениях на предприятии с приходом Дерипаски рассказал также работавший в 90-е годы в технической дирекции Саяногорского завода Василий Лесюк.

«Очень многое поменялось, потому что 90-е годы у нас на СаАЗ был такой непонятный период, не было порядка. И первое, что сделал Дерипаска — навел исполнительскую дисциплину. Все поставил на соответствующий уровень. Вся команда начинала работать со старыми кадрами. И кто перестроился на новый режим работы, тот и остался, а кто не вжился — ушел. И появилась молодежь, которая была настроена на любые стоящие задачи», — Лесюк.

«Наш, сибирский, настоящий»

Завершив создание предприятия, которое стало гигантом мировой цветной металлургии, Олег Дерипаска стал обращать внимание на решение вопросов социального развития регионов Сибири.

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Для этого в 2008 году был создан фонд «Вольное дело». Основными направлениями его работы стала поддержка образования и здравоохранения, сохранения экологии, восстановления объектов культурного наследия.

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Сегодня предприниматель является активным сторонником идеи создания в сибирских городах инфраструктуры и условий жизни такого же уровня, как в Москве и Санкт-Петербурге. По его мнению, это поможет сократить отток молодежи в крупные города.

Для реализации этой идеи предприниматель пригласил в Иркутск из Японии одного из самых известных архитекторов современности — Кенго Кума. Мастер создал проект благоустройства Цесовской набережной, который, объединив общественные пространства и жилую застройку, станет украшением города и пополнит список его архитектурных достопримечательностей. По предварительным оценкам, инвестиции компании En+ Group составят не менее 25 млрд рублей.

В 2020 году Дерипаска инициировал строительство в Сибири семи Центров помощи и спасения во время пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря этому решению были спасены тысячи жизней.

В СМИ Олега Дерипаску называют главным российским меценатом последних лет. При этом основанный Олегом Дерипаской благотворительный фонд «Вольное Дело» — один из самых крупных и масштабных в стране.

Через свой фонд «Вольное дело» предприниматель активно занимается строительством и реконструкцией школ, колледжей, спортивных центров.

Созданные им компании тесно сотрудничают с ведущими российскими университетами, талантливые студенты получают специальную стипендию от Дерипаски.

Кроме того, предприниматель поддерживает перспективных преподавателей.

«Олег всегда считал, что лучшая инвестиция — в людей, в их мозги. Пришли деньги — построили не то или ошиблись, а образование — это надолго и более ценно», — вспоминает Сергей Привалов.

Деятельность Олега Дерипаски, его неожиданные заявления не раз вызывали общественный резонанс, провоцируя дискуссии и споры.

Но этот человек продолжает предпринимательскую и благотворительную деятельность, поддерживает развитие целых макрорегионов страны.

Сегодня Дерипаска остается одним из самых узнаваемых предпринимателей в России, активно инвестируя в развитие Сибири и подтверждая определение, данное ему одним из бывших коллег: «Наш, сибирский, настоящий».