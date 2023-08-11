Как мошенники в интернете выманивают деньги у россиян

Количество финансовых пирамид, которые Центробанк выявил в Московском регионе, за год сократилось более чем вдвое. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин. Он объяснил, что мошенники все активнее уходят в интернет, и назвал самые распространенные способы обмана в настоящее время.

В первом полугодии 2023 года Центробанк выявил 6 финансовых пирамид в Московском регионе против 15 за аналогичный период прошлого года. По словам Антона Сайкина, падение связано с тем, что мошенники фактически перестали открывать и регистрировать офисы в столице, развернув свою деятельность в интернете. Сейчас им достаточно создать сайт, чтобы начать привлекать инвесторов, используя три главные схемы, уточнил эксперт.

Что такое финансовая пирамида Финансовая пирамида – это разновидность мошеннической схемы, при которой обязательства перед вкладчиками покрываются за счет денег от новых инвесторов. Но в определенный момент новых участников становится меньше, выплачивать вкладчикам деньги становится не из чего, и люди теряют свои вложения. Читать дальше

Схема 1. Онлайн-квест

Мошенники могут обмануть пользователя с помощью экономической онлайн-игры. В рамках нее инвестору предлагают пользователю купить какого-то персонажа в онлайн-игре или любой виртуальный предмет и получить заработок в размере 100-200% или даже 500% через пару часов, отметил Сайкин. Он привел примеры таких экономических игр — BUBLIK, DRAGON MONEY, BIG BAMBOO.

Инвестор получает виртуальный доход, который якобы сможет обналичить. Однако при попытке вывести деньги со счета его просят сначала оплатить налог на доход, потом комиссию менеджеру, затем процент самой игре, уточнил представитель ЦБ.

«В конечном итоге счет пользователя обнуляется и никакие средства ему не возвращают. Такие проекты часто продвигаются через соцсети и мессенджеры. Надо насторожиться, если в игре отсутствует соревновательный элемент, а основной упор делается на возможности заработать на покупке виртуальных персонажей, мерча, игровой недвижимости», — рассказал Сайкин.

По его словам, мошенники могут предлагать инвесторам покупку внутренних токенов или игровых персонажей за криптовалюту. При этом, чтобы получить бонус, надо привести друга – это явные признаки мошеннического проекта, уточнил эксперт.

Схема 2. Матричная финансовая пирамида

В этой схеме мошенники могут открыто говорить о том, что это пирамида, рассказал Сайкин. Просто участники «проекта» рассчитывают быстро заработать и выйти с прибылью через очень короткий промежуток времени, пояснил он, добавив, что порой россияне воспринимают это как легкий способ инвестирования.

Принцип работы этой пирамиды заключается в том, что жертва вносит первоначальный взнос и ждет перехода на уровень выше. Ее задача – выйти в своей матрице на первый уровень. Для того, чтобы ускорить этот процесс, надо привлекать новых вкладчиков. А когда поставленная цель выполнена, инвестор получает вознаграждение.

«Как только поток новых жертв иссякает, пирамида разваливается, а ее организаторы растворяются в пространстве, так как подавляющее большинство таких «проектов» существуют в Сети, без территориальной привязки», — пояснил Сайкин. Он привел примеры матричной пирамиды — «проекты» SocialLIFT и OASIS-MATRIX.

Схема 3. Псевдо- образовательный ресурс

Пирамиды маскируются в интернете под образовательные платформы с доступом к обучающим курсам «от ведущих экспертов» в самых различных областях.

«Но даже во время тестового доступа увидеть пример курса от одного из «специалистов» почему-то нельзя. Если человек рискнет и оформит подписку (начинается от 10 тыс. рублей), он останется недоволен качеством обучающих материалов. «Фишка» такой платформы – зарабатывать за счет привлечения в программу других участников», — рассказал представитель ЦБ.

Создатели пирамиды уверяют, что можно отбить стоимость подписки и даже получить прибыль. Те, кого удалось завлечь таким предложением, очень быстро перестают получать обещанные выплаты, уточнил Сайкин. По его словам, такие проекты могут даже рекламироваться у популярных блогеров, тем самым покупая доверие их подписчиков.

Насторожить здесь должно то, что нельзя заранее ознакомиться с контентом и обязательно надо привлекать к «обучению» других людей, подчеркнул Сайкин.

На своем официальном сайте ЦБ публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Этот список ежедневно обновляется, в нем уже более 10 тыс. участников.

«Если вы нашли в этом списке финансовую компанию, в которую хотели вложить свои деньги – значит, делать этого ни в коем случае не стоит», — отметил эксперт.

Быстро определять основные признаки финансовых пирамид также поможет образовательный проект ЦБ под названием «Рублерост» — на нем спрятаны уловки, которые чаще всего встречаются на сайтах мошенников, добавил он.

По данным Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, в первом полугодии 2023 года в Москве было выявлено 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 32% больше показателя за аналогичный период прошлого года.