Месяц трать и три погашай. Как выбрать выгодную кредитную карту

Сегодня кредитная карта служит уже не только палочкой-выручалочкой для клиентов банков, но и признаком их финансовой грамотности, умением правильно распределять доходы и расходы. В материале «Газеты.Ru» экономисты и эксперты рынка рассказали, как выбрать для себя такой продукт и какими характеристиками должна обладать выгодная кредитка.

Внимание к договору

Кредитная карта является, пожалуй, одним из самых технологичных продуктов для банковских клиентов. Это обусловлено тем, что ее ключевые параметры определяются платежными поведением и привычками граждан, а также возможностью кредитных организаций сделать свои кредитки не просто привлекательными, но удобными в части оформления, погашения, беспроцентного периода и так далее, рассуждает экономист Андрей Бархота.

Поэтому при оформлении кредитной карты необходимо обращать внимание на лимит задолженности, установленный банком, продолжительность льготного периода и стоимость обслуживания карты.

Месяц трать и три погашай

Многие банки позиционируют свои кредитные карты как самое удачное финансовое решение именно по причине достаточно продолжительного льготного периода: 100–180 дней. При этом большинство лидеров на рынке выпускают кредитные карты с бесплатным обслуживанием, так как клиент может долгое время не пользоваться лимитом по карте, а плата за обслуживание в этом случае выглядит как навязанная услуга.

Льготный период – это период времени, в течение которого клиент может пользоваться кредитной картой без уплаты процентов, объяснила начальник отдела кредитных карт Транскапиталбанка Татьяна Рычкова. Он может быть различной продолжительности и зависит от условий банка. Льготный период важен для клиентов, так как позволяет им пользоваться кредитной картой без дополнительных расходов. Однако, необходимо помнить, что после окончания льготного периода начисляются проценты за пользование кредитными средствами.

По словам управляющего директор дивизиона «Кошелек клиента» Александра Калинкина, сегодня все крупные банки предлагают кредитные карты, соревнуясь в длине беспроцентного периода. «Здесь надо быть внимательными и вдумчиво выбирать, в каком банке оформить карту. Создавая нашу карту, мы шли честным путем и сразу закладывали длинный беспроцентный период 120 дней, кроме того, возобновляемый каждый месяц. Карта подходит для любых ситуаций, если понадобились деньги. Кредитка – запасной кошелек. Отмечу, что выгоднее всего оплачивать картой покупки в магазинах и интернете», — отметил он.

Процентные ставки

«Процент у кредитной СберКарты составляет 25,4%, он известен заранее и всегда один. Мы понимаем свою ответственность, так как клиенты Сбера — это вся Россия, у нас есть специальная ставка 9,8% на покупки в категории «Здоровье», а также в онлайн магазине СберМаркет, где есть все товары, которые вы покупаете обычно», — добавил Калинкин.

Для того чтобы не запоминать информацию о задолженности, клиент может воспользоваться приложением Сбербанк онлайн и узнать срок беспроцентного периода и сумму платежа (как за весь период, так и по месяцам). Кроме того, клиент обязательно получит СМС с напоминанием о необходимости внесения платежа, чтобы не допустить просрочку. Благодаря понятному и удобному интерфейсу экрана задолженности кредитной СберКарты, клиенты всегда знают сумму обязательного платежа и общую сумму задолженности и могут спрогнозировать сроки погашения.

Как говорят эксперты, банки могут делать акции в зависимости от той или иной ситуации или категории заемщиков. Но все скидки рано или поздно заканчиваются. Поэтому лучше опираться на факт постоянной выгоды, если клиент собирается пользоваться кредиткой долгое время.