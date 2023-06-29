«Налог на «Патрики». В Госдуме предложили пополнить бюджет за счет богатых москвичей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил повысить до 20% НДФЛ для россиян, чей доход составляет более 25 млн рублей в год. Он заявил, что новые ставки коснутся «в основном богатых жителей Москвы». Депутат предложил направить поступления в бюджет от «налога на богатство» на развитие периферийных районов и лечение тяжелобольных детей. «Газета.Ru» разобралась в том, что нужно, чтобы идея не стала очередной неработающей инициативой.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов направил главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% «в основном для богатых москвичей». Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Депутат напомнил, что в России больше года действует прогрессивная шкала налогообложения для граждан, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год. Их доходы облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.

«Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей», — написал Чернышов.

По его мнению, россияне, зарабатывающие более 25 млн рублей в год или более 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%.

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», – утверждает депутат.

По его мнению, дополнительные поступления в бюджет не должны «размываться» по разным статьям расходов. Депутат предложил направить 2% на помощь тяжелобольным детям через фонд «Круг добра», а 3% – на финансирование развития периферийных районов муниципалитетов.

«Один из символов праздной и роскошной жизни столицы – район Патриарших прудов… Считаю справедливым, если «налог на «Патрики» будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов», — написал Чернышов.

Он перечислил столичные районы Бутово, Печатники, Текстильщики, Гольяново, Бирюлево, Капотня и Новая Москва, заявив, что инфраструктура и благоустройство должны финансироваться в том числе за счет «налога на богатство».

Сгладить социальную несправедливость

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что дискуссии об изменении ставки НДФЛ ведутся давно.

«У нас достаточно серьезный разрыв между людьми, которые получают низкий доход и теми, кто получает высокий доход», — отметил Беляев. По его словам, налоги призваны не только пополнить бюджет, но и несут социальную функцию — сглаживают социальную диспропорцию.

«Люди не очень спокойно реагируют на то, что кто-то зарабатывает больше, [поэтому] повышение ставки НДФЛ может восприниматься как повышение справедливости», — сказал эксперт.

Он также отметил, что российскому бюджету в условиях санкций и военной операции дополнительные доходы «просто необходимы».

«Нашему бюджету нужны дополнительные доходы, потому что он дефицитный или близок к дефицитному, источники его пополнения в известной мере исчерпаны», — отметил Беляев.

Он указал, что повышению налога на доходы будет «сильнейшее противодействие». Противники этой меры заявляют, что она подрывает деловую активность. По его словам, если налоговая ставка будет повышена, вторая часть реформы – обеспечить, чтобы люди не уклонялись от уплаты налога.

«Это должны быть экономические санкции, чтобы выгоднее было заплатить налог, чем потом расплачиваться по санкциям. Если второй части не будет, то можно считать, что все это — очередная пустая, не работающая инициатива», — заключил Беляев.

Не первое предложение

В мае депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 30% для доходов свыше 10 млн рублей в год.

В сопроводительной записке к документу авторы заявили, что благодаря реформе бюджет будет дополнительно получать 650 млрд рублей ежегодно. Они также напомнили о случаях, когда государство помогало компаниям пережить кризисы.

«Теперь, когда страна переживает не лучшие времена, главные потребители бюджета и разорители страны не считают своим долгом спасать тот сук, на котором паразитировали столько лет», — написали депутаты.

В официальном документе состоятельных россиян и бизнесменов коммунисты выразили мнение, что «люди, 30 лет грабившие страну», не станут сами «отдавать награбленное».

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект, заявив, что нововведение может привести к уходу зарплат в тень и сокращению налоговых поступлений. Эксперты также видят в предложении коммунистов риски, в том числе рост количества случаев уклонения от налогов.

«Боюсь, это популизм чистой воды. Тем более уровень дохода в 10 млн рублей, на мой взгляд, все-таки крайне низкий для того, чтобы устанавливать такой высокий НДФЛ. А самое главное то, что в случае введения такого налога народ будет просто уходить в «черную» бухгалтерию», — заявил «Коммерсанту» директор московского офиса Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.

Налог на сверхприбыль бизнеса

28 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о разовом изъятии в казну у 2,5 тыс. крупных российских фирм суммы как минимум в 300 млрд рублей в виде налога на ранее полученную ими сверхприбыль.

Нововведение представляет собой два законодательных акта. Первый вводит в Налоговый кодекс поправку о том, что федеральные законы могут устанавливать налоги разового характера, а второй регулирует уже сам налог.

Согласно проекту, платить будут компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы составила более 1 млрд рублей. Освобождаются от налога компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освободят нефтегазовые и угольные компании, поскольку в этом году для них уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью РИА Новости не исключил вероятности взимания налога на сверхприбыль и в будущем, если «гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит».