Магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, отменяющий НДС для торговых сетей на продукты питания с истекающим сроком годности, которые распределяются на благотворительность. Как полагают авторы поправок, безвозмездная передача таких товаров населению могла бы стать действенной мерой, но торговым сетям это невыгодно, поскольку сейчас они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме предложили внести поправки в Налоговый кодекс, отменяющие для торговых сетей НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые распределяют на благотворительность. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, пишет в среду, 28 июня, газета «Известия».

«На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства.

Это явление вызвано различными факторами — от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», — отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии добавили, что попытки решения этой проблемы «предпринимаются регулярно, однако пока она сохраняется». Как полагают депутаты, безвозмездная передача таких товаров населению могла бы стать действенной мерой, но торговым сетям это невыгодно, поскольку сейчас они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам.

Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — следует из текста.

Авторы инициативы предлагают исключить из списка товаров, которые могут быть переданы населению, продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

В пресс-службе фракции ЛДПР сообщили, что законопроект направлен на отзыв в правительство России. Поправки готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.

В сентябре 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос налоговых условий для фудшеринга, напоминает ТАСС.

В июле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что налоговая нагрузка для торговых сетей в случае утилизации продуктов питания или передачи их на благотворительность должна быть уравнена.

По действующим нормам, при утилизации нереализованных товаров продавец получает вычет входного НДС, но передача этих же товаров на благотворительность ведет к потере права на вычет НДС.

Таким образом, выбросить или утилизировать непроданный, но вполне пригодный к употреблению товар все еще выгоднее, чем просто передать его бесплатно на благотворительные цели, пояснил Евтухов.

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Средние расходы россиян за последнюю неделю снизились на 0,9% и составили 5893 руб. Годовой рост индекса достиг 4%, подсчитал «Ромир».

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Улучшения своего материального положения в ближайший год ждут 24% россиян, ухудшения – 14%. 43% респондентов считают, что серьезных изменений в ближайший год не предвидится.