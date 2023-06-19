«Сотрудничество на принципах открытости и справедливости». Как прошла энергопанель ПМЭФ

Партнерство и сотрудничество иностранных нефтегагазовых компаний с России стало главной темой дискуссий на Энергетической панели ПМЭФ-2023 в минувшую субботу. В мероприятии приняли участие руководители крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Индии и Кении. Что говорили и топ-менеджеры об энергобезопасности и «зеленом» переходе, – в материале «Газеты.Ru».

В субботу глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе своего доклада на Энергетической панели подчеркнул, что попытка реализации Западом утопии о «зеленом» переходе уже принесла катастрофические последствия для мира.

«Адепты «зеленого энергоперехода», не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий и понимания долгосрочных последствий своих действий, запустили процесс, который породил кризисные явления в мировой энергетике и раскрутил инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии», - отметил Игорь Сечин.

Локдауны и барьеры в торговле и инвестициях привели к стагнации, на смену сотрудничеству пришла фрагментация и регионализация, добавил глава «Роснефти».

Геополитика

Председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян назвал доклад Сечина очень глубоким по содержанию и охватывающим все основные проблемы нефтегазовой отрасли.

В ходе своего выступления китайский топ-менеджер заявил о необходимости реализации осмысленного энергоперехода. «Мы не говорим о том, что в будущем не нужны будут традиционные виды энергетики, просто произойдет изменение долей», — отметил он. По его словам, мир находится в стадии глубоких перемен, которых не было последние сто лет.

«Международная геополитическая ситуация очень сложная, она оказывает влияние на международный бизнес, серьезный удар нанесен по производственным цепочкам и поставкам энергетических ресурсов. И в таких сложных условиях мы должны всячески содействовать тому, чтобы страны продолжали сотрудничество между собой», - отметил Хоулян.

По его мнению, России и Китаю необходимо углублять сотрудничество в области нефти и газа, а также новых источников энергии. «Мы должны создавать новые платформы, новую ситуацию для такого сотрудничества во всем мире. Мы должны сыграть роль тех стран, которые будут продвигать сотрудничество, построенное на принципах открытости и справедливости. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что именно так мы сможем решить все проблемы», - подытожил он.

Роль России

Вопрос необходимости сотрудничества для обеспечения энергобезопасности затронул в своем выступлении и исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар. По его словам, Россия является для Индии партнером, проверенным временем, сотрудничество между странами активно развивается. «Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее 2% в прошлом году, увеличилась в 10 раз до 20%. Я ожидаю, что в текущем финансовом году этот показатель достигнет 30%», — отметил он.

«Таким образом, гарантированно торговля между двумя странами будет расти еще сильнее, и России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии», — подытожил Винод Кумар.

В свою очередь руководитель Национальной нефтяной корпорации Кении Лепаран Гидеон оле Моринтат также отметил большие перспективы сотрудничества России с африканской страной.

«Компетенции российских энергетических компаний, прежде всего таких как «Роснефть» в сфере геологоразведки, добычи и построения соответствующей инфраструктуры, безусловно, могут помочь Национальной нефтяной компании Кении более эффективно монетизировать и разрабатывать недавно открытые месторождения в стране и эффективно использовать наш мандат по созданию энергетической стоимостной цепочки. Вне всякого сомнения, Россия может активно присутствовать на кенийском рынке, и, что еще более важно, это может предполагать и создание совместных предприятий», - рассказал Оле Моринтат.