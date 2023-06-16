«Нам нельзя ничего останавливать». Вице-президент Сбера о школах, туризме и транспорте

Финансирование объектов социальной инфраструктуры, развитие общественного транспорта по всей России и вывод на новый уровень туристических направлений – вот далеко не полный список проектов, над которыми Сбер работает вместе с государством. Вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин в интервью «Газете.Ru» рассказал о десятках миллиардов, выделенных на улучшение качества жизни россиян, а также о том, почему эту работу нельзя останавливать ни при каких обстоятельствах.

— Каковы планы Сбера по финансированию объектов социальной инфраструктуры в этом году? Сколько объектов и на какую сумму планируете прокредитовать?

— Для нас это действительно важная тема по нескольким причинам. Первая и главная из них – запрос на повышение качества жизни, который всегда будет нарастать. Ведь всегда хочется, например, иметь детский сад или школу рядом с домом, желательно не через дорогу, и так далее. Во-вторых, проекты, о которых мы говорим, ощутимо меняют экономику: не секрет, что сейчас одним из основных инвесторов на рынке становится государство посредством разных программ и форм поддержки. Очевидно, что это не просто тренд, а наше будущее в ближайшей перспективе, в построении которого мы принимаем активное участие.

Флагманским проектом в этой области является строительство школ, который называется «Ликвидирование 2-3 смены». Проект масштабный, масштаб измеряется 1000+ школ, которые необходимо отремонтировать, построить и так далее. Если в цифрах, то с поддержкой Минпросвета, ВЭБа и еще многих участников родилась программа, в рамках которой за 3-4 года необходимо построить около 600 новых школ. На данный момент только с прямым нашим финансированием строятся 103 школы, 15 школ уже сданы и работают, так что результаты впечатляющие и будут нарастать. Мы примем еще 26 решений, и приблизительно через 12 месяцев появятся школы под ключ. Если в деньгах, то в моменте наши кредиты по этому направлению составляют около 30-35 млрд рублей.

Помимо этого, есть и масса других отраслевых вещей. Например, есть проект строительства кампусов – может быть, не такой масштабный по количеству точек, но впечатляющий по размеру каждой из них. Каждый кампус объединяет несколько институтов, и получается университетский способ образования, предполагающий грандиозные изменения по формам получения знаний, размещения студентов и так далее. Два кампуса, в Архангельске и Нижнем Новгороде, мы уже финансируем – речь идет о больших деньгах, 50-60 млрд рублей (это общая стоимость проекта). И этот проект будет нарастать: мы ожидаем, что будет 4 таких точки, помимо того, что делает государство с «Сириусом», кампусом МГУ и так далее. В результате рождается пояс или цепь образовательных учреждений. Полагаю, что в этом году мы остановимся на объеме инвестиций в 50 млрд рублей, а что касается следующего года, то время покажет, но пока планы никто не меняет.

— Расскажите о новых проектах Сбера по развитию городского пассажирского транспорта – как по финансированию обновления парка, так и по внедрению цифровых сервисов Сбера?

— Транспорт исконно был нашим направлением, и у нас есть множество разнообразных инструментов в этом плане, но основной из них – лизинг, который имеет такое ключевое преимущество, как время. На мой взгляд, для России и нашей экономики сейчас это самый важный ресурс: нам нельзя ничего останавливать, надо двигаться и иметь максимальную рассрочку. Возвращаясь к причине важности для нас городского транспорта – это сервис, который каждый использует минимум дважды в день, способный изменить ландшафт окружающей среды (достаточно посмотреть, как его модернизация преобразила Москву). Очевидно, что и другие регионы, не только столица, понимают важность этого направления, и тоже стараются его развивать, пусть и двигаются по разным программам. Они делятся на обычный пассажирский транспорт и горэлектротранспорт, потому что это сильно разные ветки – пассажирский транспорт передвигается по дорогам общего назначения, а для электрического нужно придумывать отдельные пути.

В этом году на более современные заменено уже около 1000 транспортных средств. В принципе, и масштаб, и скорость реализации проекта очень неплохие, задействованы более десятка регионов. У нас нет такой цели или статистики, но что-то происходит практически во всех городах-миллионниках. На мой взгляд, будущее еще более перспективно с точки зрения банка, потому что парк транспортных средств постепенно устаревает, и его необходимо менять и с точки зрения безопасности, и по другим соображениям.

С точки зрения цифровых сервисов наша логика очень простая: мы предлагаем свои решения по полному комплексу. Прежде чем менять какой-то транспорт, необходимо ответить на множество вопросов: как часто он должен ходить, какого размера должен быть автобус, будет ли он стоять на светофоре, как люди будут платить за проезд, как мы будем получать выручку, будет ли этот транспорт частно-государственным или нет. За все перечисленные параметры отвечает мастер-план, и в этом направлении нами было создано много научных разработок: управление светофорами, управление безопасностью на самом транспорте, подсчет пассажиропотока и так далее. Причем подсчет этих величин необходимо вести постоянно, потому что жизнь города – это динамический процесс, под который важно подстраиваться. Все это мы умеем.

Например, самый крупный наш проект – с «Мострансавто», где мы занимаемся практически полным циклом услуг, от замены автобусов и установки валидаторов до расчета маршрутов и цен на билеты. Если же говорить о простых сервисах, которые мы предоставляем, то это почти в 150 городах работают наши платежные сервисы, развиваем совместно с правительством Москвы проект «СберТройка», который представлен уже в 26 регионах, в 42 регионах работаем в области составления реестров льготников при помощи Сбер ID. И в принципе мы в шаге от того, чтобы создать по всей стране «зеленый коридор», чтобы любой гражданин с картой любого банка мог приложить ее к валидатору в любом регионе страны и воспользоваться льготой на проезд, если имеет на нее право.

— Какие проекты реализовал Сбер в рамках сотрудничества с «Корпорацией Туризм.РФ»? Какие проекты по развитию гостиничной инфраструктуры могут стартовать в ближайшее время?

— «Корпорация Туризм.РФ» создана для серьезного, масштабного прорыва. Юридических лиц, занятых в сфере туризма – около 300000 штук, из них около 200000 это гостиницы и другие средства размещения разной величины. Первый важный факт: их точно не хватает. И основной миссией «Туризма.РФ» является создание крупных объектов притяжения, куда круглый год смогут приезжать туристы, на тех направлениях, где сейчас их недостаточно: например, речь о Дальнем Востоке, территории вокруг Байкала, некоторых частях Центральной России, и так далее. Таким образом, есть крупные программы «Туризма.РФ», плюс ряд министерств и ведомств, поддерживающих второе, более мелкое направление представителей малого и среднего бизнеса.

В портфеле «Туризма.РФ» около 70 проектов, примерно две трети которых мы прорабатываем, несколько из них находятся в финальной стадии – например, проект «Три вулкана». У нас с ними достаточно серьезные деловые отношения, так как мы очень заинтересованы в развитии этой отрасли – у нас есть собственные крупные проекты в Сочи, Крыму и на Алтае. На наш взгляд, участие Сбера в проектах «Туризма.РФ» весьма полезно благодаря наличию у нас уникальной особенности – мы давно и профессионально занимаемся аналитикой, располагаем большим объемом обезличенных, но точных данных. Мы можем, например, сказать, кто и куда приезжал, сколько там оставался, где и сколько денег тратил. В целом имеющиеся дата-сеты позволяют нам моделировать события, мероприятия, определять эффективность тех или иных подходов.

Обладая глубокой аналитикой, мы можем адаптировать ее под разные слои, группы, времена года, дни неделя, время суток и так далее. И мы глубоко верим, что только такой подход дает какие-то прорывы. Половина регионов уже пользуется этим инструментом, и не только в области туризма, но и в дорожном планировании, размещении новых микрорайонов и других целях.

Развитие крупных туристических проектов, безусловно, возможно только с участием государства, потому что необходимо развитие инфраструктуры, обеспечение электроэнергией, утилизация продуктов жизнедеятельности и решение прочих задач. С точки зрения развития туризма есть минимум 3 госпрограммы: федеральная, субфедеральная и местная. И главной головной болью для нас является вопрос о том, как их срастить, пусть они и не противоречат друг другу. В нескольких проектах мы уже смогли это сделать, и сейчас серьезно занимаемся этим направлением вместе с Минэкономразвития и «Туризмом.РФ».

— Востребован ли механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в проектах развития гостиничной инфраструктуры?

— На мой взгляд, в законе о государственно-частном партнерстве говорится, что концессионные отношения решают конкретную государственную задачу. Если говорить укрупненно, то все эти задачи описаны в Конституции: охранять, лечить, строить инфраструктуру, обеспечивать и так далее. Там есть одна строка про развитие культуры и смежных отраслей, но сложно применить сюда этот механизм. Дело в том, что любой объект, который получается в концессии или ГЧП, в принципе принадлежит государству и делается в его интересах.

Туризм – это отрасль, где настолько непросто управлять впечатлениями, что так может только самый высокоэффективный участник. Я думаю, что нужно просто создавать условия для их работы. Поэтому, на мой взгляд, концессия не очень ложится в такую отрасль. Плюс сами по себе законы пока не очень позволяют такую конфигурацию. Конечно, если государство примет решение, что будет строить гостиницы – такая гипотетическая вероятность существует, но тогда и будем думать. Мне кажется, сам по себе потенциал отельеров и другого бизнеса в сфере развлечений еще не исчерпан.

— Если взглянуть, так сказать, стратегически: в каком направлении развивается сотрудничество крупнейшего банка с госсектором? В том числе, что о развитии такого сотрудничества можно сказать по итогам ПМЭФ?

— Только за второй день форума было подписано около 3 десятков соглашений. Интерес огромный – наверное, количество соглашений, заключенных с бизнесом и властью, у нас 50/50. В основном речь идет о двух областях: инфраструктура и развитие цифровых технологий, сервисов. Есть огромный запрос на искусственный интеллект – это элемент, следующий за получением данных. В принципе даже те данные, которые мы предоставляем по туризму, о чем я рассказывал – это продукт переработки целого набора сетей, которые выдают готовый продукт, удобный для использования. Что касается инфраструктуры, то у нас есть несколько портов, дороги, школы, кампусы, мы развиваем множество проектов, связанных с нашей «Школой 21» (образование в сфере ИТ).

Для нас критически важно не останавливаться – на это сейчас точно есть запрос, и для нас как для страны социальная инфраструктура — это локомотив. И единственным решением в данном случае являются концессии. Это возможность, которая снимает риски разногласий государства и инвестора. Инвестор получает понятный заказ, государство – понятный объект со сроком кредитования 10-15 лет. Мы строим и получаем объект сейчас, а платим потом. Никто не отменял инфляцию, поэтому такая конструкция безусловно выгодна. Осознание этого процесса со всех сторон есть, и в целом проектный подход превалирует практически везде.