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Бизнес
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Прямая трансляция делового завтрака Сбера на ПМЭФ

«Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы»

2022 год оказался лучше ожиданий. Бизнес оперативно перестроил логистические цепочки и международные платежи, а государство поддержало спрос в экономике и быстро адаптировало правила к новым условиям. Тем не менее внешняя среда остается турбулентной. Для устойчивого развития экономики требуется создание благоприятных условий для частных инвестиций и роста уровня жизни граждан. Перед государством и бизнесом стоят новые вызовы: предстоит выстроить новую архитектуру международной торговли; найти альтернативных поставщиков оборудования и программного обеспечения; сбалансировать потребности бюджета с задачами развития; адаптировать промышленную политику к новым условиям. Какие критические для развития экономики параметры мы можем поменять сейчас? Какие приоритеты будут у государства и бизнеса? Есть ли альтернатива текущей экономической траектории? Эти и другие вопросы обсуждаются на традиционном Деловом завтраке Сбера с представителями правительства, ведущими предпринимателями и экспертами.

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