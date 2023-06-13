Новый уровень. РУСАЛ утвердил стратегию устойчивого развития бизнеса до 2035 года

Совет директоров РУСАЛа утвердил стратегию устойчивого развития бизнеса до 2035 года. Документ раскрывает приоритеты компании в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления. Какие проекты легли в основу этой стратегии – в материале «Газеты.Ru».

«Бережное отношение к окружающей среде, обеспечивающей полноценную и безопасную жизнь нынешних и будущих поколений, последовательное сокращение экологического «следа» нашей деятельности — неотъемлемое условие ведения бизнеса. На протяжении 20 лет РУСАЛ успешно реализует комплексные решения по сохранению климата и биоразнообразия», – отмечает председатель совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд в отчете компании о деятельности в области устойчивого развития за 2022 год. По его словам, компания ставит перед собой цель к 2035 году выстроить такую систему поставок сырья и производства готовой продукции, при которой воздействие на окружающую среду будет неизменно снижаться.

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экологическое, социальное и корпоративное управление». В широком смысле это развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде (E — environment), высокой социальной ответственности (S — social) и высоком качестве корпоративного управления (G — governance). Всего в стратегии выделено 12 приоритетных проектов ESG-трансформации РУСАЛа.

Эффект декаплинга или разрыв порочной связи

Для компании металлургического сектора весьма актуальны вопросы экологии и сохранения климата. РУСАЛ находится в самом начале глобальной цепочки поставок алюминия. Компания добывает много сырья, перерабатывает его на первом переделе и твердо намерена продолжать сокращать свое воздействие на природу, использовать безуглеродные источники энергии.

«В экологической части стратегии у нас 6 из 12 приоритетных трансформационных проектов. По этим 6 проектам стоит задача добиться эффекта декаплинга – разрыва порочной связи между наращиваем бизнеса и увеличением воздействия на окружающую среду. Наши усилия направлены на сокращение нагрузки на экологию при сохранении экономического роста», – говорит директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина.

Традиционно считалось, что в вопросе промышленного производства такая зависимость линейна – чем больше производишь, тем больше влияешь на окружающую среду. Но Организация экономического сотрудничества и развития еще в 2001 году утвердила инструмент измерения разрывов между экономическим ростом и экологическим давлением - эффект декаплинга - в качестве единственно возможного принципа зеленой экономики. То есть, чем больше компания добывает и производит, тем меньше она должна оказывать влияния на окружающую среду.

Основным приоритетом РУСАЛа в этом направлении является улучшение качества атмосферного воздуха в регионах ответственности. Компания участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух». Благодаря модернизации алюминиевых заводов в Братске, Красноярске и Новокузнецке и переводу электролиза на технологию обожженных анодов потребление электроэнергии должно снизиться более чем на 16,5%, а объем выбросов ряда загрязняющих веществ будет исключен полностью. «В настоящее время список городов в рамках проекта «Чистый воздух» расширен, и до 2030 вредные выбросы на наших производствах в Ачинске и Шелехове должны быть снижены вдвое», – рассказывает Ирина Бахтина.

«Зеленый» алюминий для здоровой экологии

В вопросах сохранения климатических условий РУСАЛ традиционно стоит на сильных позициях. Более 90% продукции РУСАЛа выпускается с использованием чистой энергии гидроэлектростанций. Таким образом выброс углекислого газа минимальный. Международные эксперты признают, что компания производит алюминий с одним из самых низких показателей углеродного следа. Этому способствовал запуск в 2017 году «зеленого» алюминия под брендом ALLOW. В дальнейших планах РУСАЛа сократить парниковые выбросы к 2035 году еще на треть.

Среди экологических проектов РУСАЛа - создание замкнутого водооборота, нацеленного на максимальное вторичное использование воды в производственных процессах; вовлечение отходов производства в замкнутый цикл и переработка алюминия с сохранением свойств металла; безопасная эксплуатация объектов размещения производственных отходов. В прошлом году объем задействованных за год земель сократился в сравнении с 2020 годом в 35 раз, а площадь ежегодно рекультивируемых земель выросла почти в 5 раз.

Важное направление в экологической повестке РУСАЛа – сохранение биологического разнообразия в регионах ответственности. Сейчас компания проводит анализ воздействия на флору и фауну в трех регионах присутствия, после этого будет подготовлен детальный план по снижению негативного воздействия. «Мы наблюдаем определенную положительную динамику, например, появление некоторых краснокнижных видов. К 2030 году собственные программы сохранения биоразнообразия должны появиться на всех предприятиях, подлежащих международной отраслевой сертификации», – отмечает Ирина Бахтина.

Забота о людях и развитие территорий ответственности

Три проекта в рамках стратегии направлены на повышение качества работы и жизни людей в городах, где работает компания.

В первую очередь, это повышение безопасности условий труда. «Мы нацелены на то, чтобы к 2030 году вдвое сократить частоту производственного травматизма и свести смертельные травмы на производстве к нулю», – отмечает Ирина Бахтина. Второе направление, по ее словам, касается создания рабочих мест, отвечающих ожиданиям будущих поколений. Здесь большое значение играют все аспекты, связанные с корпоративной культурой – это здоровый психологический климат, обеспечение равных возможностей в продвижении по карьерной лестнице, достижение гендерного баланса и преодоление исторически сложившегося разрыва в оплате труда между женщинами и мужчинами, которые выполняют одинаковую работу и имеют равноценную квалификацию.

Традиционно большое значение РУСАЛ уделяет программам профессионального здоровья и здорового образа жизни сотрудников. Только в прошлом году компания затратила на эти цели более 1.2 миллиарда рублей.

Третья программа связана с развитием территорий присутствия компании. Задача – сделать социальные инвестиции максимально эффективными, а города – привлекательными и комфортными для работы и жизни людей. РУСАЛ направляет серьезные ресурсы в строительство социальной инфраструктуры и доступного жилья, занимается городским благоустройством, развитием волонтерских инициатив и поддержкой социального предпринимательства. За 10 лет в городах ответственности компании построено и модернизировано более 250 социальных объектов. Недавно в Красноярском крае и Иркутской области были открыты первые центры спортивных единоборств РУСАЛа и Центр развития женского предпринимательства, а ранее, в период пандемии, – семь высокотехнологичных медицинских центров помощи и спасения.

Чтобы четко понимать, куда действительно необходимо направлять усилия и ресурсы для дальнейшего развития городов и поселков, с прошлого года РУСАЛ стал использовать Индекс качества жизни городов и населенных пунктов, в которых работают предприятия компании. Он рассчитывается, в том числе, на основе мнения местных жителей, среди которых сотрудники РУСАЛа и члены их семей. «С помощью местных сообществ и лидеров мнений мы выявили слабые стороны каждого города и поставили перед собой задачу изменить по этим направлениям ситуацию к лучшему в течение следующих двух-трех лет», – отметила Ирина Бахтина.

ESG-стандарты для партнеров и международное признание

Принципы устойчивого развития РУСАЛ намерен распространить и на своих партнеров. «Наша задача – оценить зрелость и надежность новых поставщиков. Для этого мы разработали собственную методологию, по которой ведем аккредитацию контрагентов. Первыми в прошлом году такую оценку прошли ключевые поставщики неглиноземных сырьевых материалов. Мы убедились в том, что наши партнеры в этой категории бизнеса соответствуют основным ESG-требованиям. Будем продолжать эту работу и дальше», – говорит Ирина Бахтина.

Для принятия управленческих и бизнес-решений компания на основе прогнозной аналитики создает базу всех накопленных с 2004 года ESG-данных. Эту работу РУСАЛ планирует завершить к 2025 году с тем, чтобы иметь возможность моделировать и рассматривать различные сценарии по каждому стратегическому направлению своей трансформации.

РУСАЛ планирует обеспечить оценку своих достижений на международном уровне. В этом году, несмотря на дискриминацию российских организаций, компания подтвердила свои высокие позиции в авторитетном международном рейтинге устойчивости поставщиков EcoVadis. РУСАЛ получил «серебряный» уровень, которому соответствуют всего 8% лучших мировых компаний. «Наша амбициозная цель - попасть тройку лидеров в ведущих ESG-рейтингах к 2035 году», – отметила Ирина Бахтина.