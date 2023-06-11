В Госдуме объяснили, почему в 2025 году пенсии проиндексируют дважды

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что пенсии по старости в 2025 году проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода. Первая индексация произойдет в феврале 2025 года, учитывая показатели фактической инфляции за 2024 год, а затем размер выплат скорректируют в апреле. До 2025 года индексацию будут проводить с 1 января.

В 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды, рассказал заместитель главы фракции ЛДПР и председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он объяснил, что это произойдет из-за окончания переходного периода.

Согласно закону о бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы, 1 января 2024 года страховые пенсии увеличатся на 4,6%. С 1 февраля 2025 года их проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,6%.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», — напомнил Нилов в беседе с «Российской газетой».

До 2025 года индексация проводится с 1 января. Когда переходный период завершится, пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Эти данные станут доступны в начале года. Опираясь на них, пенсии сначала увеличат 1 февраля, а затем проведут корректировку в апреле.

Сейчас цифры по индексации пенсий в 2025 году соответствуют базовым прогнозам по инфляции. Однако их могут скорректировать с учетом актуальной ситуации.

Пенсии неработающих пенсионеров выросли на 4,8% в январе 2023 года. Средняя прибавка составила одну тысячу рублей.

Социальные пенсии в России в последний раз индексировали 1 апреля — на 3,3%, в дополнение к проведенной в июне 2022-го индексации на 10%. Это решение затронуло около 4 млн человек. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

Средний размер пенсии

Депутат Нилов отметил, что в этом году не стоит ожидать дополнительной индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров.

«Будет ли правительство в этом году делать повторную индексацию? На данный момент я предпосылок не вижу — не вижу, чтобы правительство готовило индексацию исходя из того, что происходит. Но ситуация может очень быстро измениться и правительство может воспользоваться таким правом, проиндексировав не только пенсию, но и МРОТ, и прожиточный минимум, и другие социальные выплаты», — считает парламентарий.

По словам юриста Александра Жалнина, размер пенсии зависит от ее вида и некоторых других факторов. Так, средний размер военных пенсий в 2023 году составит примерно 41,9 тыс. рублей. И хотя размер пенсии может существенно различаться, ее размер не должен быть ниже прожиточного минимума.

«Пенсия по старости в 2023 году выросла с 6924,81 рубля до 7153,33 рубля. По подсчетам Министерства труда, с учетом проиндексированной базовой части, средняя страховая пенсия к концу текущего года должна составлять 21 864 рублей», — рассказывает управляющий владелец группы компаний «Ваш Бухгалтер» Ирина Смирнова.

Она отметила, что в 2023 году вдвое вырастет фиксированная часть страховых пенсий для пенсионеров, достигших 80-ти лет, а также для тех, кто отработал в условиях Крайнего Севера более 15 лет.

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. человек, или 0,6%.

Согласно данным СФР, по итогам 2022 года темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. рублей, увеличившись на 14% относительно показателя 2021 года, социальной пенсии — 12,1 тыс. рублей (+18,9%), а выплат по инвалидности — 12,5 тыс. рублей (+13%).