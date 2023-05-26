Может обвалить цены на недвижимость: к чему приведет ужесточение условий ипотеки в 2023 году

Ипотека с 1 июня 2023 года станет менее доступной: ЦБ сообщил, что минимум первоначального взноса будет повышен с текущих 10% до 20%. А с 1 января 2024-го он вырастет до 30%. В реальности банки сегодня редко предлагают ипотечные продукты, где первоначальный взнос ниже 20%. Эксперты считают, что ухудшение условий кредитования негативно отразиться на рынке, а чрезмерное ужесточение требований к ипотечным заемщикам в перспективе может обвалить цены на жилье.

С 1 июня российские банки начнут поэтапное повышение минимального первоначального взноса по ипотеке. Это следует из сообщения Центробанка. Оно было опубликовано еще в конце марта, но внимание на него обратили только сейчас.

«Так, предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ отметил, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. Эти надбавки будут применяться в течение года после ввода жилья в эксплуатацию.

Во время обсуждения этого вопроса представители банка выражали опасение, что нововведение будет сложно реализовать. В итоге регулятор дал участникам рынка право выбора: считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту.

По мнению начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, повышение первоначального взноса для ипотечных кредитов негативно скажется и на рынке таких займов, и на рынке недвижимости в целом.

«Повышение первоначально взноса будет способствовать снижению спроса на ипотеку и на жилую недвижимость. От рынка отсекаются те потенциальные заемщики, у кого нет денег даже на первоначальный взнос. В первую очередь удар приходится на наименее обеспеченные слои населения и на сегмент ипотеки subprime», — объяснил Осадчий в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что заемщики из менее обеспеченных категорий граждан часто используют для оплаты первоначального взноса более дорогие потребительские кредиты и даже микрозаймы. Это, по его словам, ведет к перетоку риска с сегмента ипотеки на смежные рынки.

«Ужесточение регулирования ипотеки способствует снижению цен на рынке жилой недвижимости. Чрезмерное ужесточение может привести к обвалу цен на жилье и к кризису ипотеки», — не исключил Осадчий.

Аналитик добавил, что ужесточение условий ипотеки затронет не только обычные кредиты, но и льготные программы, в которых объем первоначального взноса часто снижен.

По закону сегодня первоначальный взнос по ипотеке не может быть ниже 10% от стоимости приобретаемого жилья. При этом банки, как правило, устанавливают нижнюю планку первоначального взноса на уровне 20-30%. Обладатели солидной суммы, которые могут позволить себе выплатить больший первоначальный взнос — 40-60% от цены жилья — часто могут рассчитывать на более выгодные условия кредита.

При этом в России в 2023 году действуют несколько программ льготной ипотеки — когда заемщику, попадающему под действие программы, помогает государство. Для этих типов займов характерен пониженный первоначальный взнос.

Например, льготная ипотека для IT-специалистов дает возможность в качестве первоначального взноса оплатить только 15% от стоимости дома или квартиры. Дальневосточная и семейная ипотека, а также льготная ипотека на новостройки предлагают такую же минимальную планку. Сельская ипотека включает условие, по которому первоначальный взнос может составлять всего 10% от цены жилья.