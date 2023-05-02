«Мы станем экспортерами энергии». Эрдоган пообещал сделать Турцию энергонезависимой

На предвыборном митинге 2 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о нахождении нового нефтяного месторождения. Запасы позволят добывать по 100 тысяч баррелей в сутки и удовлетворять 10% внутреннего потребления. В связи с этим, а также на фоне открытия первой в стране АЭС «Аккую» Эрдоган пообещал сделать Турцию энергонезависимой страной и переход в статус страны-экспортера энергии. .

На юго-востоке Турции обнаружили новое месторождение нефти высокого качества. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на предвыборном митинге после открытия самой крупной солнечной электростанции в Европе «Карапынар» в провинции Конья.

«Хочу поделиться хорошими новостями. Мы обнаружили запасы нефти с производственной мощностью 100 тысяч баррелей в сутки в Джуди и Габаре», — сообщил глава государства. По его словам, нефть из нового месторождение «имеет высококачественную структуру».

Президент рассказал, что нефть в Джуди и Габаре залегает на глубине 2,6 км, ее будут добывать с помощью сотни скважин, а запасы позволят удовлетворять десятую часть дневного потребления Турции.

Эрдоган также сообщил, что нефтяная скважина в Габаре будет названа в честь молодой учительницы музыки Айбуке Ялчин, которая была убита в результате теракта РКК в 2017 году на юго-востоке Турции.

«Надеюсь, наше новое месторождение, скважина Айбуке Ялчин-1, даст больше нефти, чем добывается по всей стране», — добавил он.

Эрдоган сообщил, что турецкие власти активно работают над энергетической независимостью страны, чтобы уберечь собственные богатства и прекратить закупать энергоносители за границей.

«Несмотря на критику оппозиции, мы купили буровые суда. Поэтому мы начали разведку природного газа. С АЭС «Аккую» мы в настоящее время удовлетворяем 10% всех наших потребностей. Конечно, есть второй, третий и четвертый блоки. Этого недостаточно... Я надеюсь, что оставшись у руководства страной, мы построим вторую атомную электростанцию», — заявил президент.

Глава государства допустил, что вторая АЭС будет возведена в районе города Синоп на севере страны. После чего, по его словам, «Турция больше не будет зависеть от других в энергетике, став государством-экспортером энергии».

30 апреля глава Минэнерго Турции Фатих Донмез анонсировал в ближайшие дни «большую новость» о новых нефтяных местонахождениях, не уточнив, где именно было обнаружено сырье и каковы его запасы.

На 2022 года нефть обеспечивала четверть энергетики Турции. При этом в стране добывается только 7% от потребления — около 3 млн тонн. В связи с этим Анкара сильно зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Такая ситуация сложилась из-за планомерно растущего с 2010 года потребления, особенно дизельного топлива — более половины нефти и нефтепродуктов используется для обеспечения автотранспорта страны. Кроме того, Турция является крупнейшим в мире потребителем используемого в качестве топлива сжиженного нефтяного газа.

Собственные нефтяные запасы Турции на конец 2021 года составляли около 600 млн тонн. Однако с того момента Анкара объявила о нахождении нескольких местонахождений. При этом в стране ежегодно бурят от 100 до 200 скважин.

В последние годы Анкара импортировала по 25-30 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Основными поставщиками являются Россия и Ирак. Прошлой осенью управление по регулированию энергетического рынка страны сообщало, что на фоне введенных Западом антироссийских санкций, за первую половину 2022 года Турция нарастила импорт сырой нефти из РФ в 2,4 раза до 5,6 млн тонн. Одновременно Анкара резко увеличила реэкспорт российских нефти и нефтепродуктов: в период с января по июль прошлого года Турция могла заработать на этом до $2,5 млрд.