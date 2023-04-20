Цифрорубль, инфляция и валютные интервенции. О чем говорила в Думе Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ, 20 апреля 2023 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления перед депутатами Госдумы рассказала о цифровом рубле и ситуации в национальной финансовой сфере. По ее словам, переводы в цифровой валюте для россиян будут бесплатными, а максимально на кошелек можно будет положить 300 тыс. рублей в месяц. Она также назвала условие для вмешательства в работу валютного рынка, оценила ожидания по инфляции и призвала банки нести больше ответственности за действия мошенников. «Газета.Ru» собрала ключевые заявления главы ЦБ.

Переводы в цифровых рублях для граждан РФ будут бесплатными. Об этом в ходе отчетного выступления перед Госдумой заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Как сообщает газета «Коммерсантъ», за месяц на цифровой рублевый кошелек можно будет положить до 300 тыс. рублей. Заставлять пользоваться этим средством платежей никто не будет.

«Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, цифровой рубль не будут использовать для сбережений – не будут начисляться проценты на счета с этой электронной валютой, и в них не будут выдавать кредиты.

Работа над платформой для цифрового рубля закончилась в декабре 2021 года. Управлять ей и выпускать «цифрорубль» будет Банк России. План реализации проекта гласит, что россияне будут открывать электронные кошельки, оплачивая с их помощью товары и услуги.

Кроме того, Набиуллина сообщила депутатам нижней палаты парламента РФ, что Банк России готов проявить гибкость «в вопросе расчетов бизнеса с зарубежными контрагентами» с применением криптовалюты.

К тому же, ЦБ РФ не против расчетов с покидающими Россию западными компаниями через спецоблигации вместо валюты – чтобы защитить замороженные за границей активы Центробанка.

Назвала Набиуллина и условие для вмешательства регулятора в функционирование рынка валюты – это возможно, подчеркнула она, только «при возникновении угрозы финансовой стабильности».

Сейчас ограничения на выдачу средств гражданам с валютных вкладов ЦБ снять не может, добавила она.

Коснулась Эльвира Набиуллина и вопросов инфляции – по ее словам, годовой показатель опустился до 3,5% в марте, и еще опустится в апреле 2023 года. При этом «внешние условия остаются сложными», а граждане и бизнес имеют «более высокие, чем пять лет назад, инфляционные ожидания».

Она добавила, что нужно снижать проинфляционные риски, чтобы создать пространство для снижения ключевой ставки.

Наконец, Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки должны в большей степени отвечать за действия мошенников, и потребовала, чтобы банки возвращали обманутым клиентам деньги, если их перевели на известные мошеннические счета.

Еще одной важнейшей задачей глава Банка России назвала развитие трансграничных платежей – чтобы можно было расплачиваться с иностранными партнерами, обходя наложенные на страну санкции.