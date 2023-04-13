«Нафтогаз»: cуд в Гааге обязал Россию заплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге потребовал от России выплатить ей $5 млрд компенсации из-за потери активов в Крыму. Кроме того, от Москвы требуют компенсировать расходы на арбитражное производство. Решение в пользу Украины суд вынес еще в 2019 году, сейчас он определил размер компенсации. Минюст России ранее заявил о непризнании решения Третейского суда.

Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить украинской государственной компании «Нафтогаз» компенсацию $5 млрд из-за утраты активов в Крыму. Суд принял такое решение 12 апреля.

«Суд установил, что сумма компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» до момента их экспроприации. Хотя Россия настаивала, что «Нафтогаз» не имеет права на какую-либо компенсацию, Арбитражный трибунал не согласился с этим утверждением», — заявили в пресс-службе «Нафтогаза».

Украинская компания утверждает, что Россия также обязана компенсировать расходы на арбитражное производство.

В пресс-службе «Нафтогаза» подчеркнули, что, если российские власти не согласятся добровольно исполнить решение суда, компания имеет право «начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения» на территории тех стран, где находятся активы РФ.

«Речь идет о возмещении активов, связанных с освоением газовых месторождений и развитием другой стратегически важной инфраструктуры», — заявил председатель госкомпании Алексей Чернышов.

По его словам, «Нафтогаз» потерял на территории Крыма «буровые установки, газопроводы, собственный флот и административные здания».

Пресс-служба суда пока никаких решений на эту тему не обнародовала. На момент начала слушаний (21 февраля) украинская компания требовала возместить ей около $10 млрд, это вдвое больше, чем в итоге решил суд.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда, пообещал, что Москва определится с дальнейшими действиями после того, как судебное решение проанализируют российские специалисты.

«Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение вместе с тем новое. Нужно проанализировать», — заявил Песков.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии агентству РИА Новости назвал решение суда политизированным и направленным на «легитимизацию разграбления российских активов» за рубежом.

«Надо еще разобраться в корректности интерпретации со стороны «Нафтогаза», — отметил Слуцкий.

Член Совета Федерации Константин Долгов считает, что Россия не будет исполнять решение международных судов по выплате Украине.

«Абсурдная ситуация. Я абсолютно уверен, что никаких действий по его исполнению не будет. В Конституцию внесены поправки, в соответствии с которыми реализуется примат нашего права над всеми международными нормами», — заявил он в интервью НСН.

Долгое разбирательство

«Нафтогаз» и его дочерние структуры, которые владели в Крыму 17 месторождениями, газотранспортной системой и буровыми установками, подали иск против России в Международный трибунал осенью 2016 года.

Украинская сторона считает, что Москва должна выплатить компенсацию за нарушение межправительственного соглашения о защите инвестиций, включая «экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций».

Официально активы «Нафтогаза» были национализированы 17 марта 2014 года решением парламента Крыма.

Суд в Гааге вынес решение в пользу Киева еще в 2019 году, а вторая стадия арбитражного производства касалась размера компенсации и началась 21 февраля этого года. Минюст России ранее заявлял, что Москва не признает решение гаагского суда, а потому не участвует в разбирательстве.

Financial Times считает маловероятным, что украинская компания сможет вернуть всю присужденную ей сумму. Издание напомнило, что активы России , в том числе резервы российского Центробанка, уже были заморожены в западных странах в рамках санкций в 2022 году.