Блокчейн в страховании грузов: как это работает и зачем необходимо

Блокчейн в российском корпоративном секторе начали воспринимать всерьез в 2017 году, предполагая, что технология может оказать существенное влияние на экономику. С этого времени были запущены тысячи блокчейн-проектов, которые обещали изменить мир. Часть из этих проектов не оправдала ожиданий, в других технологию применяли в основном для привлечения внимания инвесторов. Однако есть сферы, в которых блокчейн действительно приносит пользу и меняет рынок: криптовалюты, NFT или страхование, где участники связаны сложными обязательствами и денежными взаиморасчетами.

Звенья одной цепи

Блокчейн, как можно догадаться из названия, это цепочка связанных блоков. В ней содержатся все записи о сделках между участниками сети. В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи нельзя, можно только добавить новые. В код блокчейна можно записывать смарт-контракты — программы, которые автоматически срабатывают при соблюдении установленных договоренностей.

Записи блокчейна хранятся одновременно у множества независимых пользователей. Поступающая информация помещается в новый блок и разлетается на каждый узел сети. Поэтому у всех участников одинаковая информация, и нет необходимости обращаться к единому центру для проверки. При этом степень раскрытия информации об участниках и сделках устанавливается правилами сети. Чувствительную информацию можно зашифровать, чтобы защитить конфиденциальные данные.

Именно поэтому технология оказалась так востребована в страховании грузов, где задействовано много сторон: страховщики, перевозчики, экспедиторы, грузовладельцы и т. д. Процессы взаимодействия между ними сложны и разветвлены, поэтому очень важно, чтобы сделки были прозрачными, а коммуникация быстрой. Принципы, на которых работает блокчейн, помогают решить эти задачи. По данным аналитиков Allied Market Research, мировой рынок блокчейн в сфере страхования будет расти в среднем на 52,4% ежегодно и составит $32 млрд к 2031 году.

Передовые технологии

В 2018 году на российском рынке появилась платформа потокового страхования грузов «Цунами». На данный момент решение, разработанное калининградской IT-компанией «Инносети» — это крупнейшая транзакционная сеть на блокчейне по страхованию грузов в России, решением пользуется 8 из 15 крупнейших страховщиков.

Популярность системы обусловлена рядом конкурентных преимуществ, которыми она обеспечивает своих пользователей. В первую очередь это скорость — участники блокчейна обмениваются информацией напрямую, что сокращает время на обработку сообщений. Поэтому на блокчейне можно быстро проводить транзакции, обмениваться документами и оформлять выплаты по страховым случаям. К примеру, «Цунами» обрабатывает более 100 транзакций в секунду, а время рассмотрения заявки от регистрации до принятия решения о выплате по значительной доле претензий составляет всего 3 минуты.

Вторым значимым аспектом является безопасность. В отличие от традиционного страхования блокчейн позволяет записывать и гарантировать неизменность множества параметров смарт-контракта между тремя и более сторонами, что позволяет обеспечить доверие и гарантировать прозрачность. Это значит, что информация по страхованию не может быть изменена в одностороннем порядке или записана задним числом. Поскольку условия и вычисления прописаны в смарт-контрактах, а не во внутренней системе компании, клиент уверен в том, что процессы согласованы и страховка сработает.

Информация в сети блокчейн по умолчанию систематизирована и оцифрована. Это позволяет собирать и обрабатывать аналитику по ключевым бизнес-процессам компании. Например, для страховых компаний и их клиентов в «Цунами» создан анимированный дашборд, который демонстрирует важные метрики для мгновенного анализа и помогает принимать бизнес-решения по работе с клиентами страховщиков.

Кроме того, в блокчейн можно записать любые условия, согласованные сторонами. Это позволяет создавать уникальные решения. Благодаря блокчейну стали появляться новые формы и модели страхования – поминутное и р2р-страхование (взаимное страхование), или автоматизация страхования за счет внешних данных. Пример такого продукта еще одна разработка «Инносетей» — выпуск полиса КАСКО на заправке при оплате топлива. Когда автомобиль страхователя заправляется — данные автоматически поступают в систему, срабатывает смарт-контракт, и страховка активируется на определенное время, согласно данным о расходе топлива транспортного средства.

Страхование грузоперевозок отличается сложностью процессов и высоким уровнем недоверия участников друг к другу. Технология блокчейн решает эту проблему и предлагает новый прозрачный формат взаимодействия между участниками сделок. Блокчейн ускоряет процессы обмена информацией, делает их безопасными и эффективными. Внедрение технологии в страховании грузов меняет бизнес-модели и поведение участников рынка. Вместе с тем, это относительно молодая технология, и нам еще предстоит увидеть множество инновационных решений и продуктов на базе блокчейн.