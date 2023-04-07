«Это не задача одной частной компании». Как электроэнергетики предлагают развивать отрасль

Российская электроэнергетика в прошедшем году столкнулась с новыми проблемами, которые начинают восприниматься в отрасли как вызов. Это и сложности с импортозамещением, и нарушенные логистические цепочки, и возникающий в восточной части России дефицит электроэнергии, связанный с заметным ростом потребления, и серьезный кадровый голод, и дорогие кредиты. Все это стало предметом дискуссий на пятнадцатой юбилейной конференции «Российская энергетика: новые грани развития», организованной газетой «Ведомости», где представители крупнейших энергокомпаний страны поделились своими идеями развития отрасли.

Инвестиционные и технологические решения

По словам заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса, полезный отпуск и потребление на Дальнем Востоке, в южной и юго-восточной части Сибири увеличиваются более высокими темпами, чем в остальной России, и есть сложности с присоединением потребителей. Кое-где, отметил он, как, например, в Иркутской области потребовалось максимальное количество мощности.

Замглавы Минэнерго поделился планами по строительству новых электросетей, модернизации и строительству дополнительной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке. Павел Сниккарс отметил также проблемы недоинвестирования отрасли, к которым еще добавились сложности переориентации экономики. По его мнению, чтобы выбрать наиболее эффективное решение в части электроснабжения как в Сибири, так и на Дальнем Востоке, необходимо уточнить инвестиционные планы.

По словам председателя правления «Системного оператора Единой энергосистемы» Федора Опадчего, с 2003 года установленная мощность объектов генерации в ЕЭС России выросла на 22 процента, выработка увеличилась на 27 процентов, а максимум потребления электрической мощности - на 24 процента. Он отметил, что построенная и спроектированная в советское время энергосистема выбрала заложенные в нее резервы в первую очередь в части развития магистральных сетей.

Федор Опадчий считает, что динамика социально-экономического развития регионов требует крупных инвестиционных решений по развитию магистральной сети и строительству генерации. «Необходимые технические решения – строительство станций, линий 500 кВ – долгосрочные, это 5-6 лет», – подчеркнул председатель правления «Системного оператора Единой энергосистемы».

По его мнению, с учетом того, что электроэнергетика развивается, по сути, за счет собственных средств – за счет средств потребителей, «мы не можем себе позволить развивать энергосистему про запас».

Управление спросом и газификация Сибири

Руководитель энергетического бизнеса Эн+, крупнейшей в России компании по производству чистой энергии и низкоуглеродного алюминия, Михаил Хардиков предложил свои решения сегодняшних проблем в электроэнергетике. Например, для управления спросом на электроэнергию, по его мнению, необходимо более активно использовать проверенную систему Demand Response.

«Думаю, есть огромное количество потребителей, кто был готов бы снизить потребление, договорившись о каком-то механизме. Мы можем это внедрить», — уверен Михаил Хардиков. Это, по его словам, потребует меньше инвестиций для того, чтобы покрыть растущий спрос.

По мнению эксперта, для запланированного экономического рывка критически важно газификацировать Сибирь, где по-прежнему большую часть энергобаланса составляет уголь, несмотря на значительные запасы газа. «Нам нужно переориентировать экономику на восток, и инфраструктура должна стать драйвером, а для этого она вообще должна быть», - уверен он. В Сибири, по его словам, надо создавать новую генерацию, и у Эн+ есть такие проекты.

Меры господдержки для частных компаний

О том, что рыночной экономике необходима конкурентная среда, а текущие тенденции показывают приоритетное предоставление субсидий исключительно государственным компаниям и унитарным организациям, Михаил Хардиков уже говорил, выступая на Красноярском экономическом форуме. Сейчас он снова поднял тему несправедливой, по его мнению, господдержки.

«Часто слышу, что она только для госкомпаний. А мы налогов ежегодно платим не меньше, чем госкомпании, а где-то, наверное, и больше, в некоторых регионах мы один из самых крупных налогоплательщиков», – подчеркнул он.

По словам Михаила Хардикова, эти меры необходимы частным электроэнергетическим компаниям для создания новых инфраструктурных активов в регионах и решения задач, которые перед ними ставит государство. Поэтому доступ к господдержке должен быть равным, считает он, и ресурсное планирование в этих условиях – «рациональным и экономически обоснованным для всех».

Импортозамещение и воспитание кадров

По мнению руководителя энергетического бизнеса Эн+, импортозамещение – это не только обеспечение оборудованием, но и кредитами. «А ставка рублях в два раза выше, чем в юанях, поэтому все стало дороже. Для реального сектора было бы неплохо импортозаместиться по прежней стоимости кредитов, ведь по тарифам нам ничего не заместили», – подчеркнул он.

Реализацию программы импортозамещения посредством локализации производства электроэнергетического оборудования Михаил Хардиков считает адекватным и своевременным ответом на санкционные вызовы, с которыми столкнулась российская электроэнергетика. А для успешного импортозамещения, уверен он, необходимо прежде всего развивать кадровый потенциал, иначе на построенных в Сибири электростанциях просто некому будет работать.

По его словам, Эн+ этим активно занимается: более 12 лет сотрудничает с ИРНИТУ, сейчас открыли в школах мультимедийные классы – «Мультилабы», чтобы дети тренировали навыки будущего, создали в вузах проект «Академия IT».

Навыкам будущего, уверен Михаил Хардиков, нужно обучать со школы, причем, «это должно быть не задачей одной частной компании, а госполитикой».