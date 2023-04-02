«Неожиданное решение». Как снижение добычи стран ОПЕК+ скажется на цене нефти

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию, заявили, что до конца года будут сокращать нефтедобычу из-за непредсказуемости на мировом рынке сырья. Москва заявила, что сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия. По мнению эксперта Игоря Юшкова, в результате этого решения цена нефти стабилизируется на отметке в $80 за баррель. Он отметил, что решение ОПЕК+ носит чисто экономический характер и было принято, чтобы сдержать падение стоимости сырья. Но США могут назвать его политическим и направленным против Вашингтона.

Что происходит с нефтедобычей

Страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.

По слова вице-премьера РФ Александра Новака, мировой рынок нефти сейчас переживает период непредсказуемости из-за банковского кризиса в США и Европе и глобальной неопределенности в целом.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», — заявил Новак.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что королевство также добровольно сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.

«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+», — заявили в Минэнерго Казахстана.

ОАЭ уменьшит добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 40 тысяч, Кувейт — на 128 тысяч, Алжир — на 48 тысяч, Ирак — на 211 тысяч.

В феврале Новак говорил, что Россия сократит нефтедобычу на 5% или 500 тысяч баррелей в сутки. Затем эту меру продлили до июля 2023-го. А теперь она будет действовать до конца года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман Аль Сауд также анонсировал сокращение добычи местными компаниями. Bloomberg и Reuters писали, что ОПЕК+, вероятнее всего, до конца года сохранит свою политику и не станет наращивать нефтедобычу.

Что это означает

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, заявление членов ОПЕК+ было неожиданным — никаких инсайдов, даже со ссылкой на анонимные источники, не публиковалось.

«Для рынка это неожиданное заявление. Причем тут речь идет именно не о том, что будут сокращены квоты на добычу в рамках ОПЕК+, а получается реальное сокращение объемов производства, потому что внутри ОПЕК+ как раз только несколько государств выполняют квоты. А тут мы видим, что о добровольном сокращении говорят именно те страны, которые выполняли квоты, которые реально могут добывать много», — пояснил Юшков в беседе с «Газетой.Ru».

Он считает, что рынок отреагирует на сокращение нефтедобычи всплеском цен. В краткосрочной перспективе — в течение нескольких дней — они могут вырасти до $85 за баррель. Но затем ситуация стабилизируется, и стоимость сырья отыграет частично обратно.

»ФРС США опять подняло ставку и Европейский центральный банк поднимал ставку. Это значит, что кредиты становятся дорогими, денег в экономике становится меньше и в итоге экономическая активность снижается, поэтому топлива нужно меньше. Денег на биржу поступает меньше и, соответственно, трейдеры меньше покупают фьючерсы, а так как востребованность фьючерсов меньше, они дешеветь начинают, раз они никому не нужны.

И ОПЕК+ сейчас пытаются цену удержать в районе 80 долларов за баррель. Если этого не делать, стоимость нефти могла бы в течение пары месяцев уйти и к 70 долларов за баррель. Поэтому полихорадит ее в течение ближайшей недели, а дальше, я думаю, она закрепится в районе 80 долларов за баррель», — объяснил эксперт.

Аналитик объяснил сокращение нефтедобычи не только волатильностью рынка, но и тем, что Китай не так быстро возвращается к показателям промышленной активности после снятия коронавирусных ограничений. Страны ОПЕК+ рассчитывали, что Пекин будет увеличивать производство и соответственно нарастит потребление нефти. Но этого не произошло. При этом США могут трактовать решение стран как враждебное.

«Думаю, США будут трактовать точно так же, как они трактовали решение ОПЕК+ сократить квоты, которое было принято осенью прошлого года — с враждебным дискурсом. Вашингтон тогда говорил, что это именно против них, что страны ОПЕК помогают России. Но на самом деле и тогда, и сейчас основная цель ОПЕК+ — именно удержать цену», — добавил Юшков.

Он также отметил, что суммарное сокращение производства сырой нефти всех стран превысит 1 млн баррелей в сутки, что является значительным объемом. И это окажет влияние на рынок.