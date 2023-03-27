Тренды в кредитовании: как сейчас помочь МСП

Господдержка как драйвер развития малого и среднего бизнеса

В прошлом году нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» прошел «перезагрузку» и расширил меры господдержки для предпринимателей. Сейчас в реестре получающих поддержку предприятий малого и среднего бизнеса уже значится 2,4 млн участников и зафиксировано более 8 млн фактов поддержки, но это точно не предел. Одни из самых популярных и востребованных инструментов стали льготное финансирование в рамках государственных программ и кредиты под поручительство Корпорации МСП.

«Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента зонтичных поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», – отметил куратор нацпроекта, Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Как показал опыт Альфа-Банка, зонтичное поручительство вызвало большой интерес у компаний малого бизнеса, для среднего бизнеса более востребованным стало льготное кредитование.

Расскажем подробнее про каждый из инструментов.

Зонтичное поручительство — гарантия от государства

«Зонтичное» поручительство обеспечивает до 50% от суммы кредита, комиссию за поручительство платит банк, а не сами предприниматели. Таким образом инструмент зонтичного поручительства Корпорации МСП заменяет собой собственный залог клиента.

Кредитование с зонтичным поручительством выгодно всем – Корпорации МСП, банку и, в первую очередь, предпринимателям. Корпорация МСП стимулирует рост деловой активности и упрощает для предпринимателей доступ к финансированию. Банк реализует кредитную сделку с пониженным риском за счет гарантии возврата части долга в случае дефолта. Клиент получает средства для масштабирования своего бизнеса на льготных условиях и без дополнительных затрат.

В Альфа-Банке сразу увидели большой потенциал кредитов с зонтичным поручительством Корпорации МСП, оценили массовый спрос со стороны бизнеса и оперативно автоматизировали процесс выдачи кредитов по этой госпрограмме. Поручительство предоставляется предпринимателям бесплатно, по сниженной процентной ставке, а оформляется «бесшовно» в одном окне банка при получении кредита.

Объем кредитов в рамках данной программы с сентября 2021 года по декабрь 2022 года составил 33,6 млрд рублей, всего было выдано 3 458 кредитов. Доля инвестиционных кредитов в этот период составила 38% — 12,6 млрд рублей.

Сегодня Альфа-Банк входит в тройку лучших партнеров Корпорации МСП по количеству кредитов с использованием зонтичного механизма и по объему выдачи таких кредитов.

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По данным Минэкономразвития, в отраслевом разрезе больше всего финансовой поддержкой воспользовался малый и средний бизнес в обрабатывающих производствах (почти 187,5 млрд рублей, +65% к 2021 году) и сельском хозяйстве (55 млрд, +36%), сферах транспортировки и хранения (более 53 млрд и двукратный рост), гостиниц и общепита (около 19,5 млрд и прирост к прошлому году почти вдвое).

В Альфа-Банке отмечают, что финансовую поддержку получал бизнес, работающий в приоритетных отраслях экономики в том числе в сфере обрабатывающего производства.

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Также Минэкономразвития публикует список регионов-лидеров по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по сравнению с 2021 годом в 2,5 раза (до 31,8 млрд рублей). Список регионов-лидеров по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года возглавил Краснодарский край. На втором месте – Москва и Нижегородская область с увеличением в 2 раза (139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно). Третью строку заняла Республика Башкортостан, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза (до 21,1 млрд рублей).

В Альфа-Банке распределение за 2022 год выглядит следующим образом:

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Антикризисные программы льготного кредитования

Льготные госпрограммы дают бизнесу возможность получить финансирование для определенных целей по максимально выгодной ставке. Программ, в которых могут принять участие предприятия малого и среднего бизнеса – несколько десятков, часть из них касаются только отдельных отраслей. Расскажем про некоторые из них, применимые для большого количества предпринимателей.

Самой масштабной мерой поддержки для субъектов МСП остается программа льготного предоставления кредитов 1764, в рамках которой финансовую помощь получают предприятия или ИП, реализующие свою деятельность в одной из приоритетных отраслей экономики. В 2022 году общий объем кредитов, выданных Альфа-Банком, составил 23 млрд рублей.

Так, в 2022 году в постановление правительства 1764 и в условия инвестиционной программы Корпорации МСП были внесены изменения, которые позволили предприятиям из сферы обрабатывающих производств, деятельности гостиниц, транспортировки и хранения в части создания складских комплексов, а также профессиональной, научной, технической деятельности получить льготное финансирование на инвестиционные цели.

Благодаря совмещению двух федеральных программ – «1764» и ПСК – льготный заем дается под 2,5% – для средних предприятий, под 4% – для малого и микробизнеса. Льготная ставка действует 3 года, затем еще 2 года она не может превышать размер ключевой ставки, увеличенной не более чем на 2,75%.

Банк активно реализовывал Программу стимулирования кредитования (далее «ПСК») с Корпорацией МСП на цели оборотного финансирования, инвестиционные цели, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов субъектами МСП, по которой ставка для заемщика не должна была превышать ключевую ставку, увеличенную на 3% годовых. Период льготного финансирования составляет не более 3-х лет.

По ПСК портфель кредитов Альфа-Банка на конец 2022 года составил 12,7 млрд рублей, за прошлый год было выдано около 900 кредитов по данной программе.

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Альфа-Банк активно принимал участие в трендовом направлении 2022 года по поддержке импорта приоритетной для ввоза в РФ продукции. В программе, реализованной Минпромторгом, с льготной ставкой под 5,25%.

Также стоит выделить отраслевую программу Минпромторга – промышленная ипотека, которая стартовала в конце 2022 года и направлена на приобретение объектов недвижимости для осуществления промышленного производства под льготную ставку 5%. Уже в 2022 году клиенты Банка смогли воспользоваться новой мерой поддержки.

Альфа-Банк также поддержал тренд 2022 года по развитию региональных программ. Банком успешно реализованы программы поддержки бизнеса Москвы и специальная программа для поддержки предприятий Московской области. В 2022 году 438 различных компаний в Москве и Московской области, занимающиеся в приоритетных отраслях экономики, заключили кредитные договоры на 7,1 млрд рублей.

Почему Альфа-Банк стал лидером кредитования МСП

В такой ситуации, когда спрос на льготное финансирование высок и существует много разных программ поддержки бизнеса, важнейшими преимуществами становятся простота, прозрачность и оперативность предоставления кредитов. Именно это отличает процесс кредитования в Альфа-Банке и позволило ему в 2022 году вырваться на первое место по приросту портфеля кредитов малому и среднему бизнесу.

Здесь используют уникальную для рынка статистическую поведенческую модель, принимающую решения онлайн, в режиме реального времени. В противовес традиционному пути оценки кредитоспособности с участием экспертов, сбором финансовой отчетности, осмотром и оценкой залогового имущества, в Альфа-Банке 97% решений по выдаче кредитов для малого бизнесе принимаются автоматически, а 84% из них – без предоставления какой-либо финансовой документации. В 2022 году технология автоматического принятия решений без запроса финансовой документации была масштабирована и на средний бизнес и позволила привлечь более тысячи новых заемщиков среднего бизнеса на сумму более 30 млрд рублей.

Автоматизировано не только принятие решения о кредите, но и оформление сделки на стороне клиента. Это можно сделать дистанционно за 15 минут, деньги могут поступить клиенту на счет в тот же день. Также в Альфа-Банке автоматизировали процесс для залоговых сделок: подача заявки, осмотр, оценка объекта залога и регистрация могут проходить дистанционно.

Банк единственный на рынке дает предпринимателям возможность выбрать или совместить разные формы финансирования: срочный кредит, кредитная линия, овердрафт, кредитная карта и другие предложения. Кредитная ставка для клиента зависит от его профиля: учитывается кредитная история, платежная дисциплина, риски бизнес-сегмента и другие параметры.

Для развивающегося бизнеса особенно важно, что Альфа-Банк предлагает финансирование на длительные сроки. Кредитование на срок до 10 лет доступно не только для крупных компаний, но для микробизеса.

Сектор МСП катализатор экономики

Структурная трансформация экономики привела к тому, что впервые за многие годы малый и средний бизнес являются драйверами рынка. Государство и банки также стимулируют его развитие сектора при помощи госпрограмм. По данным ЦБ, в 2022 году кредитный портфель этого вырос на 30%, на него пришлось около 17% всех выданных кредитов.

Бизнес показал свою высокую способность к адаптации, но ему нужны ресурсы чтобы осваивать новые направления и занимает ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Одна из целей Корпорация МСП на этот год – добиться качественного перехода от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества ее получателей. Сейчас в реестре получающих поддержку компаний малого и среднего бизнеса 2,4 млн участников и зафиксировано более 8 млн фактов поддержки. Рост этих показателей во многом зависит и от инфраструктуры доступа бизнеса к финансированию, а именно от банков. Простота, прозрачность и оперативность кредитования становятся ключевым фактором успеха для растущего сектора экономики.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2022 году Альфа-Банк занял второе место среди всех банков (и первое среди частных банков) как по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу, так и по совокупной величине портфеля.

В этом сегменте Альфа-Банк за 2022 год выдал 980 740 млн рублей, а его кредитный портфель на 1 января 2023 года достиг 353 800 млн рублей. Темп прироста портфеля составил 53%, это самый высокий показатель среди всех участников рэнкинга, при этом общий темп прироста по рынку составил около 30%. Темп прироста портфеля поставил 53%.

Рейтинг кредитоспособности Альфа-Банка по версии «Эксперт РА» по состоянию на 15 февраля 2023 года составил ruAA+, что соответствует высокому уровню кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости.