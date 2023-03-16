«Будем обжаловать»: российские компании ответили на делистинг биржи NASDAQ

Американская биржа NASDAQ решила прекратить торговлю ценными бумагами нескольких российских компаний, в том числе Ozon и «Яндекса», продажа бумаг которых и так остановлена с прошлого года. При этом организации не находятся под санкциями США или ЕС. Компании намерены обжаловать решение. Если они «проиграют», то 24 марта NASDAQ завершит процедуру.

Биржа NASDAQ заявила о проведении делистинга, то есть исключения из котировального списка фондовой биржи ценных бумаг нескольких фирм, которые ведут бизнес в России. Это коснется в том числе «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Qiwi, Cian. Таким образом, биржа прекращает торговлю ценными бумагами этих компаний-эмитентов.

«Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции «Яндекса» класса А», – говорится в заявлении биржи. Делистинг намечен на 24 марта.

Ранее онлайн-ритейлер Ozon сообщил, что получил уведомление от NASDAQ о том, что биржа проведет принудительный делистинг американских депозитарных акций (ADS).

«Мы считаем, что в полной мере соблюдали и продолжаем соблюдать все применимые к ней обязательства по отчетности, качественные и количественные критерии листинга Биржи и выполнили все дополнительные запросы Биржи о раскрытии информации с момента приостановки торгов 28 февраля 2022 года», – говорится в ответе пресс-службы компании.

В Ozon подчеркнули, что онлайн-ритейлер «не находится под санкциями, введенными властями США или ЕС». При этом отмечается, что делистинг «никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость» – развитие бизнеса продолжится.

Компания намерена обжаловать это решение, «запросив слушание специальной комиссии в течение семи календарных дней после уведомления». Слушание проводится в течение полутора месяцев с момента поступления запроса.

«Как компания сообщала в пресс-релизе от 4 марта 2022, торги ADS Ozon были приостановлены Биржей 28 февраля 2022 года, с тех пор торги не возобновлялись», – напомнили в Ozon.

Уведомление от NASDAQ получил и «Яндекс». Эта компания так же, как и Ozon, намерена обжаловать решение биржи.

«Вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги Яндекса продолжат торговаться на Московской бирже. Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме», – констатировали в компании.

Кроме того, возможный делистинг не скажется на операционной деятельности «Яндекса». «Все сервисы будут работать как раньше, а расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме. Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе», – говорится в ответе пресс-службы.

В компании напомнили, что NASDAQ приостановила продажу акций компании 28 февраля прошлого года – после начала спецоперации на Украине. «Ни Yandex N.V., ни другие компании группы Яндекса не находятся под санкциями Евросоюза, США или Великобритании», – подчеркнули в организации.

После заморозки продажи акций «Яндекс» заявил, что есть риск технического дефолта, так как владельцы облигаций со сроком погашения в 2025 году могли в этой ситуации потребовать выплатить долг раньше. В тот момент речь шла о $1,25 млрд, которых на счетах компании не было. Так или иначе многие держатели бондов объединились и потребовали от компании досрочно погасить долг.

На фоне заявления биржи NASDAQ о делистинге Московская биржа заявила, что продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в обычном режиме.

«В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации», – сообщила Мосбиржа.