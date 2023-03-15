«Токенизировать можно практически любой актив»

В последние годы на мировом финансовом рынке сформировался тренд на цифровые инструменты. В России закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) заработал в 2021 году, благодаря чему перед бизнесом открылись новые пути привлечения финансирования. О возможностях токенизации в России участники рынка говорили во вторник 14 марта на круглом столе «Цифровые финансовые активы – новый инструмент привлечения ликвидности» в Общественной палате РФ. В чем отличия ЦФА от классических финансовых инструментов – в материале «Газеты.Ru».

Первым игроком, внесенным Центральным банком России в профильный реестр операторов информационных систем в феврале прошлого года, стала компания «Атомайз» (входит в группу «Интеррос»). В июле 2022 года на платформе «Атомайз» состоялся дебютный выпуск ЦФА, привязанного к стоимости палладия «Норникеля». Одним из первых инвесторов выступил Росбанк. Далее в октябре у инвесторов появилась возможность сформировать корзину ЦФА на 7 драгметаллов, включая редкие родий, иридий и рутений.

Раньше вложения в них были недоступны широкому кругу инвесторов. А в августе 2022 года «Норникель» провел выпуск ЦФА на свои долговые обязательства. Всего в 2022-2023 гг. на платформе «Атомайз» состоялись 11 выпусков ЦФА. Совокупный объем составил около 1,1 млрд рублей.

Цифровые финансовые активы — результат эволюции современных технологий. Это цифровые права, за которыми могут стоять самые разные активы: например, металлы, драгоценные камни, стоимость недвижимости, ценные бумаги или финансовые обязательства корпораций. Выпустить ЦФА в ряде случаев проще и быстрее, чем традиционные биржевые облигации. А затраты эмитента, при готовом смарт-контракте, могут быть ниже.

Отдельный класс

На сегодняшний день на рынке работает пять операторов информационных систем. Это сам «Атомайз», «Альфа-банк», «Лайтхаус» «Мастерчейн» и «Сбер». Всего на рынке ЦФА состоялись 19 выпусков, 11 из них — на платформе «Атомайз». «Совокупный объем выпусков сейчас, я думаю, под 2 миллиарда. Это вытекает из решений о выпуске, опубликованных на площадках ЦФА», — привела данные генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Если участниками классического рынка ценных бумаг являются депозитарии, клиринговые центры, биржи и брокеры, то на платформе ЦФА эмитент и инвестор взаимодействуют напрямую без посредников. Другие функции выполняют новые технологии (блокчейн и смарт-контракты).

«ЦФА – это не крипта и не стейблкоины, а отдельный класс активов, который существует в Российской Федерации по российскому законодательству, – рассказал на круглом столе директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов. – Причем, это не платежное средство, а инструмент для инвестиций».

Два столпа

Цифровые финансовые активы бывают инвестиционными и долговыми. Инвестиционный ЦФА может быть привязан к стоимости различных активов – например, драгметаллов, недвижимости, зерна и других высоколиквидных товаров. «Еще одно преимущество ЦФА в том, что его можно «нарезать» посредством дробления, – рассказывает генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева. – Первый доказавший свою востребованность класс активов - это металлы. Следующими в этом ряду стоят драгоценные камни. У них высокая инвестиционная привлекательность, но драгоценные камни имеют высокий чек на вход, а дробление позволяет снизить порог входа инвестора в такой актив». По ее словам, интересны также ЦФА на стоимость недвижимости.

Долговые инструменты на базе ЦФА сегодня еще более востребованы, нежели инвестиционные. Они открывают короткий и понятный путь получения ликвидности для компаний-эмитентов. Быстрый и менее трудозатратный, чем на классическом рынке. Для сравнения, по словам директора по ЦФА девелоперской компании «Джи-групп» Алексея Фатхудинова, чтобы собрать все необходимые документы и выйти на биржу облигаций, у них ушло 3 года.

«Последующие выпуски шли быстрее – от 3 до 6 месяцев, – говорит топ-менеджер. – Но на запуск пилотного выпуска ЦФА в сентябре прошлого года потребовалось всего 5 рабочих дней. У нас получилась альтернатива классическим финансовым инструментам, да и стоило это дешевле».

Впрочем, по мнению Екатерины Фроловичевой, сбрасывать со счетов инвестиционный класс ЦФА не стоит. Он может обогнать долговой, особенно если удастся создать комфортные налоговые условия для гибридных цифровых прав (ГЦП). Они сочетают в себе свойства ЦФА и утилитарных цифровых прав. «Гибридные цифровые права дают уникальную возможность, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Инвестор сможет выбирать, что он хочет получить при погашении своего финансового инструмента: деньги либо реальный актив, что крайне привлекательно. Спрос на это на текущем, достаточно волатильном рынке есть», – добавила Фроловичева.

Место для банка

Напомним, что в первой сделке ЦФА инвестором выступил Росбанк. Чем же кредитное учреждение заинтересовали ЦФА, и каково в этом место банка?

По словам директора по инновациям и управлению данными Росбанка Ольги Маховой, первая роль банка – это KYC, то есть идентификация личности человека перед тем, как он сможет проводить операции. Только после прохождения этой процедуры клиент получает возможность открыть свой кошелек не платформе.

Вторая роль банка – предоставление номинального счета, – говорит Ольга Махова. Именно в Росбанке открыт номинальный счет, через который проходят все платежи на платформе Атомайз. Когда расчеты идут через крупную финансовую организацию, это вызывает доверие участников.

Также банк может выступать в роли инвестора, эмитента, а также экосистемы или канала продаж ЦФА. «Мы находимся в поиске интересных кейсов, прорабатывая возможности продажи продуктов, основанных на ЦФА», – рассказала на круглом столе директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова. Речь идет, в том числе, о предоставлении доступа к ЦФА инвесторам через привычное для них банковское мобильное приложение.

Перспективы

Несмотря на потребность в ликвидности, 63 процента российских компаний пока не рассматривают выпуск цифровых финансовых активов. Об этом свидетельствует опрос «ВТБ Факторинга». В числе главных причин — непонимание того, «что это вообще такое». Но перспективы у рынка огромные.

Так, по словам Алексея Фатхудинова, по закону нельзя выпустить ЦФА с привязкой к реальным квадратным метрам, но это можно сделать в виде дериватива на среднюю стоимость квадратного метра. Он также отметил, что розничным инвесторам было бы интересно получить инструмент для получения долгосрочного рентного дохода. Позволить вложиться в объект стоимостью от 5 миллиардов рублей могут либо банковские структуры, либо крупные девелоперы. Сегодня ни один частный инвестор не может вложиться в строительство торгового центра. При этом никто на рынке не продаст ему часть торгового центра.

«Отсюда идея выпустить ЦФА на право получения рентного дохода. Например, по 100 тысяч рублей сроком на 5 лет, – рассказал Алексей Фатхудинов. – И мы будем выплачивать ежеквартальный купон, который рассчитывается как чистый операционный доход с аренды. По сути, это право аренды с 1 квадратного метра ТЦ».

«Токенизировать можно практически любой актив, а не только на металл или недвижимость. Например, если вы аграрная компания, то стоит подумать о ЦФА на зерно, а если транспортная – на услуги по перевозке», – говорит Фатхудинов.

Куда будет дальше двигаться рынок ЦФА? На этот вопрос ответил заместитель генерального директора ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко. Опрос, проведенный среди ее членов, показал три главных приоритета. Во-первых, уточнение и корректировка налогообложения ЦФА и учета цифровых прав. Во-вторых, выпуск и обращение ЦФА в иностранной валюте. «Также были предложения по созданию регуляторных условий для токенизации других активов, кроме тех, которые четко прописаны в законе», - отметил глава ассоциации. И третий приоритет – регулирование смарт-контрактов и вопросов дробления ЦФА. Это необходимо для снижения порога на вход в ЦФА.

Остается добавить, что цифровые финансовые активы активно развивают такие международные гиганты, как Goldman Sachs, Societe Generale и UBS, а S&P Global Ratings назвали токенизацию прорывной технологией, способной изменить расстановку сил на глобальном долговом рынке.