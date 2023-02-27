Остаться на плаву: как малому бизнесу удалось справиться с вызовами прошлого года

Катастрофы не случилось

В начале февраля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с представителями российских банков и федеральных ведомств ход реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«Необходимо усилить качественное и корректное информирование предпринимателей о доступных им мерах поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», – подчеркнул первый вице-премьер, который является куратором нацпроекта.

В опубликованной Росстатом предварительной оценке ВВП России за 2022 год видно, что сильнее всего в прошлом году пострадала оптовая и розничная торговля – падение составило целых 12,7%, хотя в предыдущий год она росла на 5,9%. Важно, что именно на эту отрасль приходится больше половины выручки предприятий малого и среднего бизнеса, и такой провал вызывает серьезную тревогу — ведь на этих предприятиях работает почти 20 млн человек, около четверти занятых в экономике.

Однако на самом деле катастрофы не случилось, отмечают эксперты Альфа-Банка.

Если посмотреть на главный барометр состояния малого бизнеса в стране – динамику регистраций и ликвидаций субъектов МСП — то в 2022 году компаний, которые закрыли бизнес было на 22,4% меньше, чем годом ранее.

А количество регистраций новых компаний осталось почти на прежнем уровне (снижения на 1,5% или порядка 15 тыс.). В итоге количество новых зарегистрированных в 2022 году бизнесов превысило количество закрытых компаний — впервые за три года.

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Мал да удал

В течение года динамика, конечно, менялась. В начале 2022 года бизнес активизировался после спада пандемии Covid-19, и в январе-феврале мы увидели существенный прирост новых предпринимателей +10-15% год к году. Но за ним последовало снижение деловой активности в первые месяцы после начала СВО (март-апрель) – количество регистраций новых компаний в эти месяцы упало на 15-20% к показателям 2021 года. В летние месяцы начался прирост уже на 5-10% к 2021 году и до конца года темпы регистраций нового бизнеса были на прошлогоднем уровне, за исключением небольшого спада в сентябре-октябре.

В итоге, несмотря на непростую ситуацию, общее количество предприятий малого и среднего бизнеса за год увеличилось на 2,6% и достигло 6 млн.

В качестве основных факторов, которые поддержали деловую активность и предпринимательство в стране, аналитики отмечают следующее. Бизнес перестраивался и находил новые ниши. По данным аналитики цифровой платформы МСП.РФ, несмотря на падение в торговле, совокупные доходы малого и среднего бизнеса в 2022 году выросли на 10% и составили 21,6 трлн рублей. Прирост выручки обеспечили компании из сферы гостиничного бизнеса и общественного питания, информации и связи, культуры, спорта и развлечений. Это подтверждается и данными Альфа-Банка: общая выручка обсуживающихся в банке компаний малого бизнеса в прошлом году выросла на 12%, несмотря на отрицательную динамику в розничной торговле и образовании.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Поддержка предпринимателей

Кроме того, именно в прошлом году правительство усилило работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», расширив и внедрив многие меры господдержки. В первую очередь это льготное финансирование в рамках государственных программ и кредиты под поручительство Корпорации МСП. Важно отметить, что в 2022 году значительный рост кредитных сделок с поручительством стал возможен за счет совершенствования гарантийного механизма и упрощения процессов принятия решений.

Повышение доступности и масштабирование инструмента зонтичных поручительств позволило в три раза увеличить количество микропредпиятий и в 2 раза компаний малого бизнеса, которые воспользовались этим решением, а общий объем такого финансирования превысил показатели 2021 году на 68%.

Сейчас в реестре получающих поддержку предприятий малого и среднего бизнеса уже значится 2,4 млн участников. Это больше трети предприятий МСП, тем не менее, куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов не считает это уровень достаточным.

«Необходимо усилить качественное и корректное информирование предпринимателей о доступных им мерах поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», – подчеркнул он на недавнем совещании с руководителями

банков.

Среди клиентов МСП Альфа-Банка льготными программами финансирования в 2022 году уже воспользовались 5,2 тыс. компаний на сумму 151 млрд, в том числе по программам с зонтичным поручительством пошло более 3,4 тыс. сделок на сумму 32,6

млрд.

Особое направление работы по поддержке бизнеса — снижение транзакционных издержек бизнеса за счет приема оплаты через Систему быстрых платежей. Еще одна мера поддержки предпринимателей – экономия на эквайринге. Например, в прошлом году банки снизили комиссию за эквайринг до 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. Это позволило бизнесу значительно сэкономить и не уходить в серые схемы.

«Рост бизнеса в любых, даже самых турбулентных условиях, обеспечивается за счет решения потребностей предпринимателей на каждом этапе их клиентского пути, что отвечает ключевой идее национального проекта поддержки предпринимательства. Он структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, до регистрации и помощи в получении доступного финансирования, реализации проектов в отдельных отраслях. Консолидированная поддержка всех участников рынка позволяет предпринимателям развивать бизнес и успешно справляться с вызовами текущего времени», — рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.