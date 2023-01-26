«МТС удается расти быстрее большинства конкурентов»

Директор департамента развития и интеграции новых продуктов и направлений телекоммуникационного бизнеса МТС Шамиль Хайретдинов рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, с какими вызовами компания столкнулась в 2022 году и как будет развиватьcя российский телекоммуникационный бизнес в ближайшей перспективе.

— Прошедший год был непростым для операторов связи. Взять хотя бы отказ международных вендоров поставлять в Россию телеком-оборудование. Какие основные риски существуют для российского телеком-рынка, как они отразились на вашем бизнесе и как вы преодолевали вызовы?

— Действительно, год оказался непростым. Основной проблемой для операторов связи стали санкции на поставки телеком-оборудования и сопутствующего ПО. Такая позиция международных вендоров, безусловно, приводит к удорожанию развития сети. Кроме того, в среднесрочной перспективе возникает риск нехватки оборудования. Эти ограничения могут объективно влиять на бизнес и технологическое развитие операторов связи.

Тем не менее, в текущих условиях все ключевые игроки телеком-рынка продемонстрировали устойчивость бизнеса.

На мой взгляд, решающее значение имели три фактора. Во-первых, это ускоренное строительство и модернизация сетей во время пандемии. Во-вторых, высокая востребованность базовых телеком-услуг, от которых пользователи не собираются отказываться. И наконец, диверсификация и развитие новых направлений.

Например, в период локдауна мы с опережением выполнили программу по модернизации и расширению пропускной способности сети, а до введения санкций успели закупить достаточное количество критически важного оборудования. Поэтому на ближайшие год-два вопрос с «железом» для нас практически решен.

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Хорошо диверсифицированный бизнес МТС показал, что такая модель развития позволяет расти и в текущих условиях.

Также мы были активны в поисках точек роста в новых для себя направлениях, комплементарных бизнесу компании, так как многие западные игроки покинули российский рынок. Их уход открывает перед российскими телеком- и ИТ-компаниями большие возможности в импортозамещении ПО и цифровых платформ, облачных и вертикальных IoT-решений.

— В каких сферах появились новые возможности в импортозамещении?

— Из крупных примеров — в прошлом году МТС приобрела контроль в группе компаний Webinar. Сделка позволит нам создать для российского рынка видеокоммуникаций свой аналог Zoom. А в нише, которую освободил Booking.com, мы после покупки группы «Броневик» начали развивать новую бизнес-вертикаль на рынке онлайн-бронирования отелей и жилья МТС Travel.

— Вы строите экосистему сервисов, но макроэкономическая ситуация меняется, клиенты все менее охотно расстаются с деньгами. Как это будет влиять в ближайшее время на выручку основного телеком-бизнеса?

— Времена, когда можно было строить растущий бизнес на традиционной связке «смартфон/телефон – сим-карта – тариф», давно прошли. Но как бы ни складывалась макроэкономическая ситуация, сегодня выбор клиента во многом определяется ценностью предложения. И такую ценность дают комплексные предложения, в которых телеком-услуга является энейблером, точкой входа для получения других сервисов. Именно такие конвергенты в ближайшей перспективе будут доминировать на рынке.

Мы видим большие перспективы, прежде всего, в синергии телеком-бизнеса со всей экосистемой большого МТС, и в потенциальных партнерствах с другими игроками, когда В2С-абонентам кроме услуг связи доступны финансовые сервисы, онлайн-кинотеатр, медиа, развлечения, путешествия, а корпоративным клиентам — целый набор различных решений: от интеллектуальных коммуникаций, облачных вычислений и IoT-платформ до гео-, видеоаналитики, таргетированной рекламы и комплексных решений кибербезопасности.

В рамках В2В-стратегии мы видим ценность работы с существующими клиентами. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы не просто предоставлять набор телеком-сервисов в пакете, но и по максимуму закрывать потребности клиентов или отрасли нашими решениями.

Иными словами, каждое направление в В2С и В2В — это комплексный бизнес, который, в свою очередь, можно разложить на большое количество традиционных и новых направлений, где мы рассчитываем на успех.

Макроэкономическая ситуация может не только ограничивать рост, но и, напротив, способствовать новой выручке. Все зависит от правильного выбора и сочетания направлений.

Уверен, что при отсутствии шок-сценариев, несмотря на сложности, выбранные направления позволят нашему телеком-бизнесу показать рост и в 2023 году.

— Затронем вопрос конкуренции между операторами. Какие позиции занимает МТС на рынке, что уникального может предложить ваша компания для клиента?



— МТС — традиционный лидер среди операторов «большой тройки» по выручке, темпам роста доходов мобильного бизнеса и количеству абонентов. В фиксированном бизнесе мы увеличиваем отрыв от других операторов по количеству конвергентных абонентов (мобильная связь + домашний интернет). На бизнес-рынке нам также удается расти быстрее большинства конкурентов. Но при этом, как бы телеком-игроки ни старались, все они заняли свои ниши в стандартных метриках сравнения, и любая попытка изменить статус-кво приводит к потере эффективности за счет снижения средней выручки на абонента и новых подключений, а также к росту затрат на привлечение новых клиентов.

Как я уже отметил, бизнес МТС хорошо диверсифицирован на фоне телеком-конкурентов и нашел уникальность для клиента в экосистемном подходе. Помимо связи у нас есть финтех, медиа, развлечения и другие услуги. Широко представлены различные цифровые решения для бизнеса. Наше преимущество в том, что мы формируем комплексное предложение в одном бандле, которое может быть как уникальным в каком-либо клиентском сегменте, так и персональным для каждого клиента. Реализация этого преимущества позволит нам сохранять лидирующие позиции. При этом мы понимаем, что поле конкуренции таких предложений выходит за рамки «большой четверки». Мы начинаем конкурировать с ИТ-компаниями, цифровыми платформами, банками, онлайн-кинотеатрами. Также меняются и подходы в управлении телеком-бизнесом: его отдельные части становятся новыми продуктовыми направлениями, ориентированными на другие метрики эффективности.

— Какие факторы могут выступить драйверами роста телеком-рынка? Что вы планируете сделать, чтобы сохранить свои позиции на рынке?

— Продолжать активное внедрение новых технологий. Пока вопрос строительства сетей 5G в России не решен, я бы выделил два главных драйвера в технологическом развитии телекомов. Первый — это применение искусственного интеллекта и машинного обучения для получения преимущества в бизнесе. Эти технологии используются в чат-ботах, рекомендательных системах, для анализа больших данных в различных сервисах, при планировании строительства сетей.

Второй драйвер — капитализация и монетизация глобальных технологических и организационных трендов. К этому можно отнести рост числа умных устройств в сети, растущая роль мобильных устройств и цифровых каналов как центров взаимодействия с клиентами, географически распределенный бизнес с гибридными рабочими местами, кибербезопасность как внутренне присущее свойство любой телеком-услуги.

Оба драйвера уже включены в повестку нашей стратегии и играют большую роль при принятии решений, например, при планировании инвестиций в мобильную сеть и разработке новых продуктов.

Например, большая перспектива роста для телеком-рынка в целом – это территория решений умного дома. Для развития этого направления МТС купила в прошлом году провайдера охранных систем «Гольфстрим». Эта компания будет базой для развития систем умного дома. Также информационная безопасность станет неотъемлемой частью телеком-услуг, которым будут доверять клиенты на фоне растущего количества киберугроз. Мы серьезно взялись за это направление, выделив его в отдельную бизнес-вертикаль для продвижения на рынке решений кибербезопасности.

— Известно, что потенциал роста В2С рынка ограничен и операторы активно осваивают рынок В2В. Насколько интересен для вас корпоративный рынок и какие его сегменты представляются наиболее перспективными?



— Рынок B2B очень перспективен и уже сегодня вносит большой вклад в рост выручки телеком бизнеса. При этом у B2B есть своя специфика. Основной источник роста здесь – это комплексные цифровые решения для бизнеса, причем во всех его сегментах, независимо от размера деятельности, включая B2G. Серьезные вложения в этом направлении мы делаем с 2020 года, и они оправдывают себя, показывая хорошую двузначную динамику роста.

Сейчас сформирована хорошая база для расширения присутствия в IoT решениях. Мы — лидеры на рынке выделенных корпоративных сетей (private LTE), что формирует отличный плацдарм для создания решений промышленной автоматизации. За последние годы мы также провели несколько успешных сделок по покупке активов, которые позволили получить одну из лучших в мире экспертиз в области видеоаналитики (покупка VisionLabs) и стать лидерами на рынке коммуникационных платформ для бизнеса (приобретение компаний MTT и Webinar).

Стратегически на В2В-рынке нам интересны сегменты, которые дают возможность не просто выводить новые продукты и сервисы с хорошим показателем прибыльности, но и одновременно наращивать присутствие в базовом телеком-бизнесе. Привлечение клиентов через комплементарные продукты, в том числе и за счет партнерств, показывает хороший результат, позволяя увеличивать набор услуг и решений, которыми пользуется клиент.

Как это ни странно, но возникший на российском рынке дефицит различного ИТ-оборудования создал новые бизнес-возможности.

Для корпоративных заказчиков мы запустили услугу по аренде телеком-, ИТ-оборудования: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, систем электропитания, маршрутизаторов, компьютеров, различного ПО. Рассчитываем, что данное предложение будет востребовано.

— Возвращаясь к вопросу экосистемы. В чем особенности ее строительства вокруг базового телеком-бизнеса в отличие от экосистем Яндекса, Сбера и Тинкофф? Что важнее для клиента – собственно телеком-услуги или набор комплементарных сервисов?

— Пусть я и представляю телеком-бизнес, но повторюсь: большой потенциал роста заложен именно в экосистемных сервисах. Выше я уже отмечал, что пользование телеком-услугами открывает доступ к другим полезным услугам и решениям. Клиент не идет к кому-либо за экосистемой. Клиенту нужно решить свои конкретные потребности. Экосистема — это среда, определяющая готовность клиента делегировать свой выбор комплексному сервису. На этом фоне телеком как базовая услуга должна быть одновременно простой, технологичной, безопасной и адаптируемой под клиента. Именно такую концепцию мы строим, чтобы телеком и экосистема, взаимно дополняя друг друга, давали больше, чем просто сумма от вклада каждого направления. То есть 1+1 в данном случае должно быть точно больше, чем 2.