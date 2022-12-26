«Нужен открытый диалог»: бизнес предлагает доработать закон о классифайдах

Объявления под контролем
Закон, регулирующий сервисы онлайн-объявлений (классифайды), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей, был принят Госдумой в окончательном, третьем чтении 21 декабря. Документ предполагает, что контроль в компаниях, владеющих классифайдами, должен находиться у российского юридического лица или гражданина РФ.
Автор инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с ТАСС отметил, что одна из существенных поправок второго чтения «смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом - владельцем интернет-сервиса частных объявлений». По словам депутата, такой контроль «определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции». Маркетплейсы под действие нового закона не подпадают.
Кроме того, документ предусматривает ответственность для владельца сервиса, в том числе уголовную и административную. Так, на сайтах нельзя размещать объявления с противоправной информацией, также владельцы должны будут предоставить Роскомнадзору в течение 10 дней необходимую информацию, чтобы эти классифайды внесли в реестр.
Необходимость регулирования классифайдов обсуждалась давно, и даже в новых реалиях, когда многие западные компании приостановили работу в России, тема не утратила актуальности.
Контроль под вопросом
Однако, хотя закон в целом актуален и понятен, у бизнеса и отрасли в целом остается вопрос по тому, как именно будут прописаны механики реализации российского контроля, который предполагается в документе. По их мнению,они должны быть уточнены, причем в открытом диалоге с бизнесом, чтобы по итогам этого обсуждения законодательное регулирование было эффективным.
Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян констатирует, что закон о регулировании классифайдов был принят в короткие сроки – он был внесен в Госдуму 10 июня и принят в первом чтении 5 июля, а в конце декабря с разницей в день прошел второе и третье чтения. При этом, по словам эксперта, закон призван урегулировать большую и сложную отрасль, и все нюансы работы компаний, владеющих сервисами объявлений, просто не могли быть учтены. Как итог, документ содержит довольно общие формулировки, которые в дальнейшем необходимо уточнять и дорабатывать в тесном диалоге с бизнесом, чтобы учесть все важные моменты, полагает Казарян.
«При этом некоторые вопросы, которые затрагивались в ходе обсуждения регулирования сервисов онлайн-объявлений, решаются другими документами как на уровне законов, так и на уровне отраслевых инициатив. Например, это касается вопроса безопасности хранения данных. Он уже давно регулируется законодательством, в дополнение к этому крупнейшие представители рынка классифайдов подписали Хартию профессиональной этики, в рамках которой, в частности, отдельным принципом был выделен приоритет защиты персональных и других чувствительных данных», — отметил эксперт.
Он напомнил, что хартия содержит также важные принципы саморегулирования, такие как прозрачность, открытость, ответственность и другие, которые свидетельствуют о том, что отрасль является зрелой и понимает основные принципы, которых необходимо придерживаться. Поэтому ее дополнительное регулирование является формальным продолжением уже сформированной устоявшейся практики, резюмировал Казарян.
С ним согласны и опрошенные «Газетой.Ru» представители бизнес-сообщества. Представители сервиса по поиску недвижимости ЦИАН заверили, что всегда открыты к дальнейшему диалогу с регулятором для детальной проработки и уточнения механик и формулировок. Там подчеркивают, что на данный момент под действие закона подпадает большая отрасль и очень разные компании, специфику которых необходимо учитывать в зависимости от масштабов бизнеса и корпоративной структуры, предлагая диверсифицированный подход, подходящий под каждый отдельный случай.
«В текущих формулировках, которые обозначены в документе, остаются вопросы по подтверждению российского контроля за принятием решений - здесь необходима дальнейшая работа по уточнению этой нормы. Например, владение россиянами более 50% голосующих акций: как данная норма будет применяться к компаниям, у которых только один тип акций без разделения на голосующие и не голосующие. А также ряд других нюансов, которые предстоит проработать совместно с бизнесом», — заключили в ЦИАН.
Еще один представитель индустрии, компания интернет-рекрутмента hh.ru, считает важным, чтобы в результате принятия закона о регулировании деятельности классифайдов российские компании могли продолжить работу без сложных корпоративных изменений, так как в случае их необходимости это скажется на эффективности и стабильности их работы.
«При этом сервисы онлайн-объявлений играют важную роль в жизни российских потребителей, помогая решать вопросы трудоустройства, поиску жилья, приобретению товаров и услуг. Также важно понимать, что компании создают рабочие места для россиян в значимой IT-сфере, работают на удержание кадров и инвестируют в российскую экономику, разработку ПО и интернет-платформ. Поэтому необходимо разрабатывать механики определения российского контроля в компаниях в диалоге регулятора и бизнеса, чтобы не были нарушены важные рабочие процессы», — свидетельствует позиция hh.ru.