«Нужен открытый диалог»: бизнес предлагает доработать закон о классифайдах

Регулирование отрасли классифайдов в текущем году оказалось в центре внимания законодателей – Госдума рассматривала сразу два законопроекта, которые должны были регулировать их деятельность. Один из них, предусматривавший создание единого оператора наружной рекламы, после бурных обсуждений был отклонен. Второй законопроект, который призван закрепить российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом — владельцем классифайдов, напротив, уже принят в третьем чтении. Документ предполагает, что российские лица должны контролировать более 50% голосующих акций в компаниях, владеющих сервисами онлайн-объявлений. О том, как оценивают новый закон представители сервисов онлайн-объявлений и эксперты – в материале «Газеты.Ru».

Объявления под контролем

Закон, регулирующий сервисы онлайн-объявлений (классифайды), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей, был принят Госдумой в окончательном, третьем чтении 21 декабря. Документ предполагает, что контроль в компаниях, владеющих классифайдами, должен находиться у российского юридического лица или гражданина РФ.

Автор инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с ТАСС отметил, что одна из существенных поправок второго чтения «смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом - владельцем интернет-сервиса частных объявлений». По словам депутата, такой контроль «определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции». Маркетплейсы под действие нового закона не подпадают.

Кроме того, документ предусматривает ответственность для владельца сервиса, в том числе уголовную и административную. Так, на сайтах нельзя размещать объявления с противоправной информацией, также владельцы должны будут предоставить Роскомнадзору в течение 10 дней необходимую информацию, чтобы эти классифайды внесли в реестр.

Необходимость регулирования классифайдов обсуждалась давно, и даже в новых реалиях, когда многие западные компании приостановили работу в России, тема не утратила актуальности.

Контроль под вопросом

Однако, хотя закон в целом актуален и понятен, у бизнеса и отрасли в целом остается вопрос по тому, как именно будут прописаны механики реализации российского контроля, который предполагается в документе. По их мнению,они должны быть уточнены, причем в открытом диалоге с бизнесом, чтобы по итогам этого обсуждения законодательное регулирование было эффективным.

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян констатирует, что закон о регулировании классифайдов был принят в короткие сроки – он был внесен в Госдуму 10 июня и принят в первом чтении 5 июля, а в конце декабря с разницей в день прошел второе и третье чтения. При этом, по словам эксперта, закон призван урегулировать большую и сложную отрасль, и все нюансы работы компаний, владеющих сервисами объявлений, просто не могли быть учтены. Как итог, документ содержит довольно общие формулировки, которые в дальнейшем необходимо уточнять и дорабатывать в тесном диалоге с бизнесом, чтобы учесть все важные моменты, полагает Казарян.

«При этом некоторые вопросы, которые затрагивались в ходе обсуждения регулирования сервисов онлайн-объявлений, решаются другими документами как на уровне законов, так и на уровне отраслевых инициатив. Например, это касается вопроса безопасности хранения данных. Он уже давно регулируется законодательством, в дополнение к этому крупнейшие представители рынка классифайдов подписали Хартию профессиональной этики, в рамках которой, в частности, отдельным принципом был выделен приоритет защиты персональных и других чувствительных данных», — отметил эксперт.

Он напомнил, что хартия содержит также важные принципы саморегулирования, такие как прозрачность, открытость, ответственность и другие, которые свидетельствуют о том, что отрасль является зрелой и понимает основные принципы, которых необходимо придерживаться. Поэтому ее дополнительное регулирование является формальным продолжением уже сформированной устоявшейся практики, резюмировал Казарян.

С ним согласны и опрошенные «Газетой.Ru» представители бизнес-сообщества. Представители сервиса по поиску недвижимости ЦИАН заверили, что всегда открыты к дальнейшему диалогу с регулятором для детальной проработки и уточнения механик и формулировок. Там подчеркивают, что на данный момент под действие закона подпадает большая отрасль и очень разные компании, специфику которых необходимо учитывать в зависимости от масштабов бизнеса и корпоративной структуры, предлагая диверсифицированный подход, подходящий под каждый отдельный случай.

«В текущих формулировках, которые обозначены в документе, остаются вопросы по подтверждению российского контроля за принятием решений - здесь необходима дальнейшая работа по уточнению этой нормы. Например, владение россиянами более 50% голосующих акций: как данная норма будет применяться к компаниям, у которых только один тип акций без разделения на голосующие и не голосующие. А также ряд других нюансов, которые предстоит проработать совместно с бизнесом», — заключили в ЦИАН.

Еще один представитель индустрии, компания интернет-рекрутмента hh.ru, считает важным, чтобы в результате принятия закона о регулировании деятельности классифайдов российские компании могли продолжить работу без сложных корпоративных изменений, так как в случае их необходимости это скажется на эффективности и стабильности их работы.

«При этом сервисы онлайн-объявлений играют важную роль в жизни российских потребителей, помогая решать вопросы трудоустройства, поиску жилья, приобретению товаров и услуг. Также важно понимать, что компании создают рабочие места для россиян в значимой IT-сфере, работают на удержание кадров и инвестируют в российскую экономику, разработку ПО и интернет-платформ. Поэтому необходимо разрабатывать механики определения российского контроля в компаниях в диалоге регулятора и бизнеса, чтобы не были нарушены важные рабочие процессы», — свидетельствует позиция hh.ru.