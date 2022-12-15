США ввели санкции против ВТБ и Потанина, ЕС согласовал девятый пакет

США расширили антироссийский санкционный список Минфина. В него вошли вице-премьер Андрей Белоусов, миллиардер Владимир Потанин, 29 губернаторов, глава РЖД Олег Белозеров и другие. При этом введены санкции против ВТБ, Росбанка и инвесткомпании «Интеррос». В Госдепе заявили, что США не намерены блокировать всю российскую финансовую систему. По данным СМИ, Евросоюз сегодня также согласовал девятый пакет санкций против РФ.

Минфин США расширил санкционный список в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В него вошли зампред правительства РФ Андрей Белоусов, гендиректор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров и бизнесмен Владимир Потанин с женой и дочерью. Там также оказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Санкции также введены в отношении 29 российских губернаторов и сына главы Красноярского края Артема Усса. В списке оказался также глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В санкционный список, среди прочих, попали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Брянской области Александр Богомаз и другие чиновники.

Из организаций под санкциями оказались МЧС ДНР, банк ВТБ и его дочерние предприятия, «Росбанк» и инвестиционная компания «Интеррос».

Цели США

Вашингтон не собирается полностью заблокировать российскую финансовую систему. Об этом заявил журналистам координатор американской санкционной политики, сотрудник Госдепа США Джеймс О'Брайен.

«Мы осознаем, что банки выполняют множество операций во многих местах. Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции», — отметил чиновник.

По его словам, Госдепартамент рассматривает санкции как постепенное движение, а не попытку сразу заблокировать всю систему.

Он добавил, что США «считают это жизненно важным для того, чтобы позволить мировым рынкам функционировать, позволить России поставлять продовольствие, удобрения и энергоносители, которые она поставляет, особенно глобальному Югу». Однако Штаты намерены с помощью санкций лишить РФ ресурсов для проведения спецоперации на Украине.

«России позволено играть роль на глобальных рынках. Но она не будет столпом системы, основанной на правилах», — добавил О'Брайен.

Он заявил, что администрация США предпримет дальнейшие действия против России помимо нынешних ограничений. По словам О'Брайена, введенные Вашингтоном рестрикции «являются прямым ответом на эскалацию Россией» боевых действий на Украине.

«Я лично весьма оптимистично настроен в отношении того, что ЕС достигнет соглашения по девятому пакету санкций. В нем есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнерами», — сказал координатор Белого дома.

ЕС пока не принял новые санкции

Reuters сообщает, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подтвердил, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. По его словам, решение по этому вопросу «будет позднее», блок надеется согласовать ограничения в отношении РФ до конца этой недели.

«Я не думаю, что решение можно ожидать от этой встречи, будет продолжаться работа в Комитете постоянных представителей ЕС», — сказал он.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что некоторые страны ЕС не согласны с параметрами девятого пакета санкций против России, послы продолжат обсуждения. При этом он добавил, что есть вероятность, что решение о введении новых ограничений в отношении РФ будет принято 15 декабря.

Также на саммите ЕС европейским политикам не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок газа, решение по этим вопросам было отложено до плановой встречи глав министерств энергетики стран Евросоюза в Брюсселе 19 декабря.

«Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать <...> работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа <...> и создания надежных ценовых ориентиров», — сказано в документе.