Ограничения на горнодобывающий сектор. Что еще войдет в девятый пакет санкций ЕС

Евросоюз может ввести санкции против российской горнодобывающей промышленности в рамках девятого пакета ограничений. Также под санкции могут попасть еще три российских банка, пишет Financial Times. Помимо прочего, в санкционные списки будут внесены еще 180 физлиц и четыре российских медиаканала. Брюссель также намерен ввести экспортные ограничения в отношении продукции двойного назначения на сумму более €2,3 млрд.

Еврокомиссия предложит запретить новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках девятого пакета санкций против Москвы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность будет предусматривать исключения для некоторых конкретных продуктов», — отмечает издание. О каких исключениях идет речь, не уточняется.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на горнодобывающий сектор России, который включает добычу золота, железной руды, урана и фосфатов, приходилась четверть иностранных инвестиций в страну до начала военной операции РФ на Украине, пишет FT.

Запрет на инвестиции, если эту меру поддержат единогласно 27 стран ЕС, станет первым случаем, когда Брюссель «напрямую нацелился на металлургический сектор России», указывает издание. Ранее в ЕС избегали этой меры из-за опасений по поводу потенциального воздействия на глобальные цепочки поставок. Россия является важным поставщиком на мировые рынки многих металлов, в том числе титана и палладия.

Издание указывает, что санкции должны «снизить способность России финансировать войну на Украине».

Контроль над экспортом

Проект нового пакета санкций Евросоюза также предусматривает экспортные ограничения на продукцию, которую, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, отмечает FT.

Речь идет об экспорте продукции двойного назначения на сумму более €2,3 млрд.

Планируется также запретить сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.

Санкции против банков

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками, пишет Financial Times. О каких именно банках идет речь, издание не сообщает.

Десять российских банков, в том числе крупнейшие, уже отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Московский кредитный банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Под персональные санкции могут попасть около 180 физических лиц.

Ограничения против СМИ

Новый санкционный пакет также будет включать запретительные меры в отношении четырех российских каналов, которые, как считают в ЕС, используются Москвой для пропаганды.

При этом Financial Times отмечает, что работа над пакетом санкций не завершена, и в него могут внести изменения.

Новые ограничения будут обсуждаться послами 27 стран ЕС на этой неделе и, при необходимости, на саммите лидеров ЕС 14 декабря.

Ранее о новом расширении санкций ЕС сообщала европейская редакция издания Politico. По ее данным, новый пакет могут утвердить «относительно быстро, возможно, до заседания Совета по иностранным делам на следующей неделе и саммита ЕС». Агентство Bloomberg сообщало, что под санкции могут попасть российские беспилотники, инвестиции, финансовый сектор и СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце ноября заявляла, что Евросоюз активно работает над новым пакетом ограничительных мер в отношении Москвы из-за конфликта на Украине. По ее словам, ЕС не остановится, пока Украина не победит.

ЕС наряду с Великобританией, США и другими западными странами уже ввел восемь пакетов санкций против России. Они затронули деятельность банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также включили сотни российских чиновников, бизнесменов и журналистов. Из России также запретили импортировать готовую и полуготовую продукцию из стали, пластика, текстиль, транспортные средства, машинное оборудование.