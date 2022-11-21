Заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом» Илья Ребров в интервью «Газете.Ru» в рамках международного форума «Атомэкспо-2022» рассказал о деятельности компании, ее планах и успехах, а также подробно объяснил, почему ESG-принципы остаются актуальными для «Росатома».

— В прошлом году ESG-повестка была центральной в программах многих деловых мероприятий и в высказываниях российских топ-менеджеров. Новая реальность заставила некоторые компании пересмотреть свои приоритеты в сфере устойчивого развития. Расскажите, изменилось ли отношение «Росатома» к ESG в новых условиях? Как это отразилось на вашей политике в области устойчивого развития?

— ESG-принципы не утратили своей актуальности. Госкорпорация «Росатом» уже много лет осуществляет свою деятельность с учетом повестки устойчивого развития. Принципы устойчивого развития внесены в долгосрочную стратегию «Росатома». В 2020 году была принята Единая отраслевая политика в области устойчивого развития. В октябре того же года госкорпорация «Росатом» присоединилась к Глобальному договору ООН – крупнейшей международной инициативе для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Госкорпорация «Росатом» оказывает влияние на достижение целей устойчивого развития ООН (ЦУР) через реализацию своей продуктовой линейки и финансово-экономические результаты деятельности, а также обеспечивая устойчивость внутренних процессов в области воздействия на окружающую среду, социальной сферы и качества системы управления.

ESG для «Росатома» – это достаточно серьезная история с точки зрения укрепления наших рыночных позиций. «Росатом» - это ведь гораздо больше, чем атомная энергетика. На сегодня у компании сформировано более 80 продуктовых направлений, и все так или иначе связаны с повесткой устойчивого развития. Есть те, которые строятся на атомных технологиях, но не относятся к энергетике – например, ядерная медицина. А есть энергетика, но неатомная: например, ветроэнергетика, накопители электроэнергии, ко всем ним предъявляются ESG-требования, оцениваются ESG-эффекты.

Важной составляющей деятельности корпорации в области устойчивого развития является работа с персоналом и развитие кадрового потенциала. «Росатом» является одной из наиболее высокотехнологичных компаний нашей страны. Например, в результате целенаправленной работы в 2021 году корпорация в седьмой раз стала первой по количеству золотых медалей в чемпионате WorldSkills Hi-Tech. Проведен VI Отраслевой чемпионат AtomSkills-2021 — крупнейший в мире корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, в котором приняли участие более 1,1 тыс. специалистов и экспертов из 28 регионов России. «Росатом» уже 3й год подряд получает рейтинг устойчивого развития – в 2020 и 2021 году оценку проводило французское рейтинговое агентство Vigeo Eiris (входит в группу Moody's). Методика АКРА, на наш взгляд, наиболее приближена к подробным иностранным рейтингам, для нас важно держать высокую планку ESG-стандарта.

— В ноябре рейтинговое агентство АКРА присвоило высокий рейтинг деятельности госкорпорации в области устойчивого развития. Для каких целей вы получали эту оценку? Какие выводы для себя сделали?

— Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) высоко оценило деятельность госкорпорации «Росатом» в области устойчивого развития, в ноябре 2022 года присвоена оценка ESG-3 (категория ESG-B в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления), что соответствует оценке в «зеленой» зоне. Оценка была весьма подробной. В ней приняли участие пять ключевых дивизионов «Росатома». Кроме заполнения анкет и анализа наших документов, аналитики АКРА также провели ряд интервью и сделали сравнение наших показателей и устойчивых практик с российскими и зарубежными компаниями-аналогами.

Высокий результат обусловлен благоприятными показателями в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности по сравнению с аналогичными компаниями, а также высоким качеством корпоративного управления. Кроме того, АКРА отметило наличие политик и процедур в области управления ключевыми ESG-аспектами.

Мы видим свою миссию, в том числе и в развитии российской локальной системы ESG-рейтингов, в которой рейтинг «Росатома» может стать релевантным бенчмарком и ориентиром для других энергетических и промышленных компаний. Безусловно, важен результат, который этот рейтинг отражает, чтобы понимать зоны достройки своего «устойчивого» профиля. В перспективе рассматриваем возможность распространения практики ESG-рейтингования на все наши крупнейшие дивизионы. Каждый раз после получения ESG-оценки мы проводим анализ полученных уроков и инициируем мероприятия для повышения «устойчивости» наших бизнес-процессов.

— «Росатом» использует ESG-инструменты банков для финансирования своих проектов. Как вы оцениваете перспективы развития рынка зеленого финансирования в России? Насколько сейчас важна приверженность компаний целям устойчивого развития?

— Банки уже включают в свой кредитный анализ ESG-показатели и анализируют нефинансовую информацию, в том числе в отношении своих контрагентов - как они учитывают ESG-повестку. Применение инструментов ответственного финансирования крайне важно для «Росатома» в контексте решения задач долгосрочного и устойчивого развития. В июле 2020 года мы выбрали Газпромбанк финансовым партнером в проекте строительства ветропарков мощностью 340 МВт (прим. – сейчас 375 МВт), сумма – 40 млрд рублей на 12 лет. Это первый проект, где реализованы механизмы устойчивого финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам на стадии строительства и эксплуатации. Значение ставки привязано к ежегодному подтверждению заемщиком выполнения взятых на себя экологических и социальных обязательств. При надлежащем выполнении и предоставлении соответствующего подтверждения в установленные сроки применяется пониженная ставка.

Помимо пилотной сделки в ветроэнергетике, мы начали активно применять индикаторы ESG и в других проектах: кредитных договорах с банками по проекту строительства АЭС «Аккую» в Турции (предусмотрен мониторинг состояния и сохранения местных экосистем), проекте по сооружению 3х производственно-технических комплексов в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности». Прорабатываются ESG-индикаторы в сделке по привлечению проектного финансирования в строительство завода литий-ионных накопителей в Калининградской области. В проекте по сооружению многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, хотя и нет прямой зависимости ставок кредитования от факта выполнения ESG-индикаторов, предусмотрены обязательства заемщика соблюдать природоохранное законодательство. В прошлом году были утверждены таксономия зеленых и адаптационных проектов. Уже сформированы требования к верификаторам, есть соответствующие разделы в правилах листинга и стандартах эмиссии.

Все это создает основу для дальнейшего развития устойчивого (зеленого) финансирования в стране. В силу долгосрочного характера проектов (и, соответственно, контрактов) госкорпорации «Росатом» и ее организаций и нашей зарубежной деятельности, убежден, что ESG-повестка будет всегда сохранять для нас свою актуальность, несмотря ни на какую макроэкономическую и политическую турбулентность.

— В прошлом году «Атомэнергопром» разместил первый выпуск «зеленых» облигаций. Каких результатов удалось добиться, и чего ждете от аналогичного выпуска, о котором было объявлено на полях «Атомэкспо-2022»?

— В июне 2021 года состоялся пилотный выпуск «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» на сумму 10 млрд рублей (ставка купона – 7,5%, срок обращения – 5 лет). Это стало первым размещением биржевых облигаций АЭПК для финансирования возобновляемых источников энергии. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на рефинансирование расходов по программе «Ветроэнергетика» (проект ВЭС 660 МВт). Спрос инвесторов на ценные бумаги превысил предложение более чем в восемь раз. Организаторами размещения выступили восемь российских банков, независимый верификатор — «Эксперт РА». По итогам АЭПК в 2021 году стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации «Зеленые облигации года».

В ближайшее время готовимся закрыть сделку по второму выпуску «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» на сумму 9 млрд рублей на срок – 3 года. В моменте проводим работу с АО «Эксперт РА» по верификации соответствия выпуска «зеленой» таксономии, подали все необходимые документы на Московскую биржу. Несмотря на в целом непростую ситуацию на рынках капитала в этом году, мы ожидаем, что текущий профицит ликвидности на российском рынке окажет поддержку спросу на наши бумаги.

— На какие цели будут направлены средства от выпуска 2022 года?

— Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование расходов по программе «Ветроэнергетика» (проект ВЭС 375 МВт). Направление «Ветроэнергетика» мы развиваем с 2017 года на базе АО «НоваВинд» - дивизион «Росатома», основная задача которого – консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. На начальном этапе АО «НоваВинд» объединила все ветроэнергетические активы «Росатома» и отвечает за реализацию стратегии по направлению «ветроэнергетика». Для решения такой амбициозной задачи в России были сформированы абсолютно новые компетенции по созданию и управлению ветроэлектростанциями, организации серийного производства ветроустановок, организации послепродажных сервисов, компетенции по маркетингу, разработке и продажам новых продуктов.

Общий объем портфеля АО «НоваВинд» составляет теперь порядка 1,7 ГВт установленной мощности, что подтверждает позиции компании как одного из лидеров ветроэнергетической отрасли России.

На данный момент уже введено в эксплуатацию и вырабатывается электроэнергия на мощностях ВЭС 660 МВт (реализация проекта осуществлялась на базе АО «ВетроОГК» с 2016 г.). На базе АО «ВетроОГК-2» осуществляется реализация проекта «Строительство ВЭС 375 МВт», в рамках которого Медвеженская ВЭС мощностью 60 МВт уже поставляет мощность с декабря 2021 года, Берестовская мощностью ВЭС 60 МВт сооружена и находится в процессе технологического присоединения к электросетям, по Кузьминской ВЭС мощностью 160 МВт и Труновской ВЭС мощностью 95 МВт начаты работы по сооружению на строительных площадках.

— С учетом включения атомной энергетики в российскую таксономию зеленых проектов, планирует ли эмитент в будущем размещать зеленые облигации для финансирования расходов на атомные электростанции?

— Обсуждаемо, например, по российским атомным проектам, возможно, уже даже в следующем году при благоприятной конъюнктуре рынка. В проекте «Сооружение АЭС «Аккую» в Турции» возможен выпуск «зеленых» облигаций, но скорее на операционной фазе, когда этап сооружения будет уже завершен. Хочу также отметить, что в этом году атом также включен в таксономию устойчивого финансирования ЕС, до конца года ожидается решение по таксономии Ю. Кореи. Атом квалифицирован «зеленым» в Китае. Все это говорит о том, что рынок «зеленого» финансирования доступен для атомной энергетики.

— Какие, на ваш взгляд, основные проблемы в настоящее время мешают полноценному запуску рынка «зеленого» (устойчивого) финансирования и что вы предложили бы сделать?

— Крайне важно раскрыть потенциал рынка ESG-инструментов в России: запустить систему доступных финансовых стимулов и для инвесторов, и для эмитентов устойчивых («зеленых») инструментов. Пока правила игры здесь только формируются. В этом отношении госкорпорация «Росатом» поддерживает и активно вовлечена в методологическую работу, проводимую Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ и направленную на совершенствование российской таксономии «зеленых» проектов.

Цель – обеспечение долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости бизнеса за счет введения универсальных, понятных, прозрачных стандартов, ориентируясь на которые бизнес может привести свою деятельность в соответствие с ESG-критериями и которые позволят претендовать на «устойчивые» кредиты. Очень ждем решения Банка России по снижению нагрузки на капитал банков, работающих с «зелеными» инструментами. Убежден, что приверженность целям устойчивого развития снижает проектные риски. Ожидаем, что регулятор будет более активно отражать этот факт при риск-анализе и риск-регулировании.