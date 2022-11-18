Поддержка бизнеса в приоритете: актуальные сервисы в помощь предпринимателям

В России государство, как на федеральном, так и на местном уровнях, активно помогает предпринимателям уже несколько лет. В регионах развита инфраструктура поддержки бизнеса, которая включает в себя микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры «Мой бизнес» и многие другие организации, призванные помочь успешно развивать свое дело.

МФЦ для бизнеса

В центрах «Мой бизнес» можно в формате «одного окна» открыть предприятие, получить консультацию по налогообложению, бухучёту и кредитованию. Начинающие бизнесмены могут пройти обучение по предпринимательству, а уже состоявшиеся — провести аудит компании, получить услуги маркетинга и продвижения, а также узнать о мерах господдержки и о том, как ими воспользоваться. В частности, можно узнать о доступных антикризисных мерах — например, о моратории на возбуждение дел о банкротстве и упрощении процедуры урегулирования задолженностей.

«Сегодня это мощные региональные структуры. Предприниматель обращается в один консультационный центр и получает весь спектр мер господдержки: и финансовые, и нефинансовые. В нашем регионе через центр «Мой бизнес» треть от общего числа предпринимателей так или иначе получали поддержку», —руководитель центра «Мой бизнес» Калининградской области Кирилл Лило.

Главная цель таких центров — помогать предпринимателям решать самые разнообразные задачи. Благодаря центрам «Мой бизнес», во всех городах России можно получить как финансовую, так и нефинансовую поддержку — например, пройти обучение по ведению своего дела.

В России также действует федеральный проект «Предакселерация». Он направлен на улучшение условий ведения бизнеса для начинающих предпринимателей. Проект предполагает комфортную систему налогообложения и упрощенные требования к отчетным документам. При этом предпринимали могут получить грант по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» на развитие своего дела в любой сфере — от сельского хозяйства до IT.

Мультиплатформа помощи

Еще один важный для бизнеса проект — цифровая платформа МСП.РФ. На ней можно создать «цифровой профиль» предпринимателя, через который удобно получить быстрый доступ к мерам поддержки. Это ключевой этап развития цифровой платформы. Сегодня в общей сложности платформа МСП.РФ насчитывает 20 сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки. На ней зарегистрировалось уже более 190 тысяч предпринимателей из различных отраслей и регионов России

Доступные на платформе сервисы условно разделены на несколько тематических блоков — информационный, финансовый, а также меры поддержки, подать заявку на которые можно онлайн.

МСП.РФ — эффективный канал информирования о доступных бизнесу сервисах и госуслугах, кроме того, на платформе можно не только узнать, но и сразу получить меры поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». При этом более у половины зарегистрированных пользователей есть привязанная к сайту «Госуслуги» информация о бизнесе, что помогает платформе предлагать предпринимателям релевантные сервисы в зависимости от региона и сферы деятельности.

Такая консолидация данных о поддержке МСП в одной точке обеспечивает правительство знаниями об эффективности оказываемой помощи. Так, «Корпорация МСП», Минэкономразвития и бизнес на основе анализа прошлогодних обращений бизнесменов за поддержкой выявили наиболее востребованные региональные меры. Таким образом, восемь самых популярных региональных мер поддержки МСП стандартизируют до конца этого года и также разместят на цифровой платформе мсп.рф. На сегодняшний день самые популярные меры поддержки на платформе — это консультации по созданию и ведению своего дела, размещение и продвижение на маркетплейсах, выставочно-ярмарочные мероприятия, финансовое моделирование и бизнес-планы, маркетинг и содействие участию в закупках, а также включение в реестр социальных предпринимателей, гранты для них и молодых представителей бизнеса.