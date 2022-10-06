Взрывы на «Северных потоках»: что выяснила Швеция

Шведская прокуратура после осмотра полицией безопасности разрушений на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заявила, что склоняется к версии о преднамеренной диверсии. Специалисты осмотрели место инцидента, изучили улики и пришли к выводам, что газопроводам был нанесен значительный ущерб.

Полиция безопасности Швеции SAPO завершила осмотр места взрывов на «Северных потоках» и пришла к выводу, что газопроводам нанесен значительный ущерб.

«После осмотра места преступления полиция безопасности может установить, что на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», — говорится в пресс-релизе SAPO.

Полиция безопасности проводит предварительное расследование взрывов на «Северных потоках» под руководством прокуратуры Управления национальной безопасности.

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что подозрения в диверсии в качестве причины аварии получили дополнительное подкрепление. «Следствие укрепилось в предположении версии о диверсии», — сообщил прокурор Матс Юнгквист. С места взрывов были взяты улики, которые дополнительно исследуют.

Расследование взрывов

6 октября телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования взрывов на «Северных потоках». В материале уточнили, что обработка аудиозаписей Дании и Швеции поможет воссоздать картину происходившего на месте аварии во время взрывов. Отмечается, что подводные записи — один из ключевых элементов расследования, поскольку в связи с облачной погодой спутниковые снимки, сделанные за несколько дней до утечек, вряд ли окажутся полезными. Собеседники телеканала добавили, что многое будет также зависеть от качества записей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россию не планируют привлекать к расследованию взрывов на «Северных потоках».

«По дипломатическим каналам мы получали информацию, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия по дипломатическим каналам довела свою точку зрения о том, что «такая позиция вызывает глубокое сожаление». «Мы не считаем возможным проведение объективных каких-то расследований без участия российской стороны», — подчеркнул Песков.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недопуск РФ до расследования ЧП напоминает ситуацию «с малайзийским Boeing, который потерпел крушение над территорией Украины». Захарова считает, что «это уже классика жанра».

Она отметила, что Москва расценивает инцидент «как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры» и будет добиваться открытого расследования при ее участии. По словам Захаровой, противящиеся участию России в расследовании власти Дании, «возможно, знают, кто это сделал, и поэтому мнение Москвы им просто не интересно».

«Если будет у Запада как всегда: недопуск собственников, непредоставление фактов, сокрытие фактов и упор будет делаться на подконтрольные СМИ и манипулирование данными в виде утечек и неназванных источников, тогда понятно, к чему это расследование приведет. Оно ни к чему не приедет», — заявила она.

5 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил , что повреждение «Северных потоков» было вызвано диверсией, однако Россия готова в короткие сроки начать поставлять газ по неповрежденной нитке «СП — 2».

«Мы об этом неоднократно говорили, что это (поставки) возможно. Инфраструктура готова. К сожалению, из-за диверсий одна нитка повреждена, требуется обследование для решения по ее судьбе. <…> Вторая нитка готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами, я думаю, Россия могла бы короткие сроки обеспечить поставки по данной нитке газопровода», — сказал Новак.

Новак добавил, что «Газпром» и оператор «Потоков» компания Nord Stream должны участвовать в расследовании по «Северным потокам».

«Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов, для того, чтобы объективно была картина того, что произошло. И только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Мы настаиваем на этом участии и рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами», — подчеркнул вице-премьер.

26 сентября зафиксированы крупные разрушения на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. В Nord Stream заявили, что сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно. Норвежские власти отказали оператору в отправке специального оборудованного судна для осмотра повреждений. Шведские власти ввели запрет на судоходство, водолазные работы и установку кораблей на якорь и пока не отвечают на запросы Nord Stream.