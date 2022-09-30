Миллиарды на развитие: чем может помочь Московский инновационный кластер

Западные санкции изменили российскую бизнес-среду – отечественным компаниям пришлось приспосабливаться к новым правилам игры. Однако любой кризис можно рассматривать и как время возможностей, позволяющее предпринимателям занять опустевшие ниши на рынке и преуспеть там, где раньше доминировали иностранные игроки. Добиться этих целей столичным компаниям помогает Московский инновационный кластер (МИК) – площадка для внедрения инноваций и сотрудничества, объединяющая заинтересованные стороны от государственных структур до научных организаций, от крупных корпораций до субъектов МСП. К кластеру уже присоединилось более 35 тысяч участников из 81 региона России.

Не на словах, а на деле

За 2020–2022 годы МИК одобрил гранты на сумму свыше 2,5 млрд рублей – только в рамках весенней заявочной кампании, продолжавшейся с апреля по июнь, было принято положительное решение по заявкам более чем на 580 млн рублей.

Меры поддержки инновационного кластера имеют несколько основных направлений. Так, компании могут получить до 100 млн рублей на создание в столице импортозамещающих производств, компенсировав с помощью гранта 50% затрат с учетом налога на добавленную стоимость и 25% расходов на оплату труда сотрудников.

В 2020 году стартовал прием заявок на получение субсидии для компенсации трат на покупку или лизинг оборудования и выплату процентов по кредитам, позволявший получить помощь от правительства Москвы в размере до 10 млн рублей. Всего по этому направлению участникам МИК за два года одобрили 464 заявки почти на 950 млн рублей.

Город также возмещает расходы на патентование изобретений в России и за ее пределами.

Для получения помощи участники МИК из числа малых и средних предпринимателей, а также научных организаций и вузов должны до 1 декабря 2022 года подать заявку на платформе i.moscow. На патентование одного изобретения в России можно получить 75 000 рублей, за рубежом – до 2 млн рублей. Участникам кластера одобрено уже 116 заявок в общей сложности на 12 млн рублей, а одна компания получила инновационный ваучер на 113 000 рублей для оформления патента за рубежом.

С апреля текущего года столица возобновила прием заявок на гранты до 30 млн рублей в год для покупки оборудования и развития деятельности. Они позволяют компенсировать половину стоимости отечественного оборудования или 35% расходов на импортную технику. Кроме того, благодаря полученным средствам бизнес может компенсировать затраты на лизинг и проценты по кредиту на поддержку и развитие деятельности, покупку оборудования. Прием заявок на платформе i.moscow. вновь стартовал 1 августа. На данный момент предпринимателям одобрили 159 заявок более чем на 519 млн рублей.

В ноябре прошлого года в столице завершился прием заявок на получение грантов на реализацию инновационных проектов в Москве, покрывавших до 20% затрат бизнеса. Всего в рамках проекта были заключены договоры по семи проектам с общей суммой поддержки в 190,9 млн рублей.

Кроме того, до 30 августа текущего года московские бизнесмены могли подать заявки на гранты для пилотного тестирования инноваций на 80 городских площадках разного профиля. Размер финансовой помощи на одно испытание достигал 2 млн рублей, и всего город одобрил 30 заявок на 48,9 млн рублей.

Деньги для инноваторов

Получатели грантов – компании самых разных сфер деятельности, которых объединяет желание вкладываться в инновационное развитие и двигаться вперед. Так, производитель медицинской и лабораторной мебели «Медмебель» смог ускорить технологические процессы на 40% благодаря гранту на приобретение оборудования. Еще один получатель подобного вида помощи, изготовитель керамических изделий «Гранфорс», компенсировал затраты на приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением в размере 319 000 рублей.

«Мы ранее получали такой же грант, но на более дорогостоящее оборудование из Германии, тогда сумма, полученная в рамках программы, позволила приобрести еще один станок и улучшить качество выпускаемой продукции. В текущем году значительно упростилась процедура получения субсидии. Одобрение было получено примерно за две недели. Сумма, конечно, меньше, но в условиях роста цен на сырье это хорошее подспорье», — рассказал «Ленте.ру» генеральный директор компании «Гранфорс» Александр Некрасов.

«Объединенная чайная компания», в свою очередь, получила возможность купить машину для фасовки чая в двухкамерные пакетики с жесткой этикеткой и ниткой. Благодаря этому компании удалось запустить новую линейку чая «Беррифорд» в экологически чистой упаковке.

Еще один участник МИК, компания «С-Инновации», занимается разработкой и производством проводов на основе высокотемпературных сверхпроводников. За 10 лет работы организация заняла 50% мирового рынка в этой нише, а число зарегистрированных разработок предприятия приближается к 50. В условиях зарубежных ограничений организация решила воспользоваться возможностью компенсировать расходы на патентование разработок и получила на это грант.

Другая инновационная компания, НПП «Лосев», получила два гранта на патентование разных модулей светодиодных фар, и намерена вкладываться в новые изобретения. Грант на патентование изобретения получила и компания «Медвиар», которая занимается инновационным обучением врачей в виртуальной реальности.

Одним из участников программы пилотных тестирований инноваций стала компания «Красное поле», которая производит приборы очистки и обеззараживания воздуха «Тиокрафт». После их проверки на городских площадках организация поставила продукцию на 40 млн рублей в коммерческие компании и столичный Департамент здравоохранения.

В свою очередь, компания «Экзопласт» протестировала в Центре патологии речи и нейрореабилитации уникальный роботизированный комплекс экзоскелета кисти для реабилитационных, терапевтических и лечебных целей. В результате продукт был доработан, и производитель получил заказ на закупку объемом в 6 млн рублей.

Генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтех) Вячеслав Шуленин рассказал о важности комплексного подхода при поддержке новых технологических решений.

«Благодаря межведомственному партнерству Медтеха с МИК компании получают уникальную для страны услугу: экспертизу от высококвалифицированных московских специалистов, пилотирование в клинических условиях и возмещение части финансовых издержек на создание производства – приобретение объекта капитального строительства, покупка оборудования и программного обеспечения, подключение к инженерным сетям, фонд оплаты труда работников», — сказал он.

По его словам, Медтехом была проведена экспертиза проектов, претендующих на получение грантов в области создания импортозамещающих производств. Продукция компаний-участников, как полагает Шуленин, крайне важна для города: это лекарства для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний; медицинские изделия для стерилизации, шкафы для сушки эндоскопов, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

«Еще среди наших медицинских стартапов востребована грантовая программа для пилотного тестирования инноваций. От нашего Медтеха в программе задействованы 36 инновационных компаний, 13 их них уже получили поддержку и успешно пилотируются в больницах. Например, первый в России многоканальный микробиологический анализатор с наборами реагентов, импортозамещающие имплантаты для хирургии и нейрохирургии на основе инновационного материала Реперен, платформа на базе искусственного интеллекта для ранней диагностики социально значимых заболеваний на основе панелей белковых биомаркеров», — добавил он.

Кроме того, Шуленин подчеркнул, что на полученные средства команды могут возместить часть затрат на лабораторные исследования, зарплату работников, задействованных в тестировании, транспортные и другие расходы.