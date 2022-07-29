«Разрушение индустрии»: в Госдуме высказались против монополизации рынка рекламы

Участники рынка и представители государственных ведомств предложили снять с рассмотрения законопроект «О рекламе». Эксперты предупредили, что это может привести к монополизации рынка, ухода до 90% игроков и недовольствам среди населения.

В Государственной Думе состоялся круглый стол на тему «Монополизация рынка рекламы: за и против». В нем приняли участие депутаты Госдумы, представители ФАС, Общественной Палаты, Торгово- промышленной палаты России, предпринимательского сообщества и другие эксперты. Они обсудили возможные последствия принятия законопроекта «О рекламе», который был рассмотрен и принят в первом чтении на пленарном заседании от 15 июля.

Законопроекта «О рекламе», внесенный в палату 8 июля, предполагает создание единого оператора, координирующего установку и содержание рекламных билбордов, а также размещение электронных объявлений физических лиц в интернете на специализированных сайтах.

По словам автора законопроекта, наружная реклама на цифровых носителях, транспорте и электронных досках с объявлениями физических лиц — это «наиболее уязвимые сектора в информационной сфере». Он объясняет свое предположение тем, что размещаемая на этих носителях информация «может быть использована недружественными странами в целях нанесения ущерба РФ и российским юридическим и физическим лицам». Так, законопроект внесен под предлогом обеспечения национальной безопасности и предотвращения распространения недостоверной информации.

По мнению первого заместителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрия Гусева, «Закон о рекламе» имеет очень много серых зон и не отражает отношений, сложившихся на рынке сейчас. Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг, в свою очередь, заметил, что законопроект, внесенный в первом чтении, прямо противоречит цели, заявленной в пояснительной записке. Говорят, что рынок рекламы нужно защитить от несанкционированного проникновения, а в проекте речь идет об уничтожении рынка и его передаче одной компании, добавляет спикер.

Законопроект критикуют не только представители классифайдов. По мнению генерального директора оператора наружной рекламы «Постер» Кирилла Опарина, этим законом «одним махом можно скинуть со стола все 30 лет планомерной работы рынка наружной рекламы». По оценке представителей отрасли, законопроект создаст монополиста на рынке наружной рекламы, нарушая основные положения законодательства о защите конкуренции. Деятельность такого оператора приведет к банкротству остальных участников рынка, уверен спикер.

«Законопроект — дымовая завеса, единый оператор получит монополию. Наружку прикрепили, чтобы протащить закон», — уверен генеральный директор рекламной группы «ДРИМ» Игорь Лернер.

«Как фракция мы в любом случае будет отрицать законопроект и защищать позицию бизнеса и рынка, потому что в этом виде он просто убьет 90% рынка. Это подтверждают и представители Союза операторов наружной рекламы. Такое чувство, что этот закон не прорабатывался с участием предпринимательского сообщества», — заметил Антон Ткачев, член фракции «Новые Люди» и Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По словам Валерия Гартунга, публичное обсуждение этого законопроекта уже нанесло вред экономике страны, и все участники рынка это осознают. Он также добавил, что случаев утечек персональных данных зарубеж у тех, кто попадает под этот законопроект, не установлено, и его авторы таких случаев не привели.

«Что тут править? Снимать надо с голосования! Мы хотим под предлогом защиты государственной безопасности отдать весь рынок наружной рекламы отдать одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах?!», — заметил Гартунг.

Член Общественной палаты России Никита Данюк также отметил, что ни один из классифайдов не был уличен в передаче данных трансграничным способом и предложил сервисам показать высочайший уровень безопасности данных.

Ранее законопроект уже раскритиковала ФАС. По данным источника «Интерфакса», в ведомстве сочли часть про классифайдов «выходом за рамки закона» и увидели в предложении угрозу ухудшения положения участников рынка в случае принятия законопроекта. Кроме того, в ФАС заметили, что контроль за содержанием рекламы уже осуществляется ведомством в рамках закона о рекламе, а законопроект предлагает возложить контрольные функции на частную компанию, которая при этом сама владеет рекламными конструкциями. Антимонопольное ведомство также раскритиковало тот факт, что единый оператор получит возможность без торгов заключать договоры на размещение рекламы на срок 30 лет, в то время как для остальных владельцев рекламных конструкций срок составляет 5-10 лет.

В ходе круглого стола заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Яна Склярова подтвердила позицию, к которой склоняется ведомство:

«ФАС еще не выработала консолидированную позицию, однако ведомство получило сообщения о противоречивости и необоснованности законопроекта. В частности, предлагаемое регулирование в части объявлений физических лиц не совсем соответствует «Закону о рекламе». Кроме того, установление чрезмерных условий договоров, которые предлагается заключать едиными оператором, может создать барьеры для выхода на рынок малого и среднего бизнеса», — отметила спикер.

Помимо прочего, в качестве оператора предлагается частная компания, которая совмещает функции хозяйствующего субъекта и и контролирующего органа, что может привести к злоупотреблению по отношению к другим участникам рынка, добавила Склярова.

«Опора России» также выступила с просьбой не принимать законопроект, направив письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Авторы письма предупредили, что монополизация может привести «к уничтожению рынка наружной рекламы», в частности, потому что единый оператор сможет устанавливать неоправданно высокую цену на размещение рекламы и навязывать невыгодные для пользователей условия.